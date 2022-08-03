‫تطلق شركة YUMMYLOOKS SDN BHD علامة تجارية جديدة NUVITON(R) في المملكة العربية السعودية 

العلامة التجارية المعتمدة على الأعشاب النادرة نيوفيتون NUVITON ® سيتم توزيعها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لتصل إلى أكثر من 300 متجر الكتروني .

كوالالمبور، ماليزيا , 3 أغسطس / آب 2022 / PRNewswire / — يسر YUMMYLOOKS SDN BHD “YUMMYLOOKS“) أو“الشركة”)، قسم المكملات الغذائية في YUMMYLOOKS ، أن تعلن عن التقدم الذي أحرزته في إطلاق علامتها التجارية NUVITON ® إلى أكثر من 300 متجر الكتروني في المملكة العربية السعودية وستغطي معظم المدن بحلول سبتمبر 2022.

تعد المملكة العربية السعودية وجهة جذابة لتوزيع البضائع عبر قنوات التجارة الإلكترونية. تعد المملكة العربية السعودية أكبر 27 سوقًا للتجارة الإلكترونية بعائد قدره 7.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021، مما يضعها في مقدمة بلجيكا وخلف النرويج.

تم تطوير NUVITON ® من قبل الرياضيين، وصياغته من قبل الأطباء، وتم إثباته سريريًا لتحقيق الأداء الأمثل، وهو مكمل نباتي متميز أسسه طبيب اسنان سابق ورجل الأعمال الدكتور صالح نبيل. ستبدأ متاجر التجارة الإلكترونية في المملكة في بيع NUVITON ® في جميع المتاجر عبر الإنترنت في أغسطس 2022. أول مكونات منتج NUVITON ® التي ستكون متاحة في المملكة تشمل:

· مستخلص Physta Tongkat Ali – يحتوي على 100 ملغ من مستخلص فائق الجودة، بالإضافة إلى Physta ® التي تمت دراستها سريريًا مدعومة بـ 17 دراسة سريرية لمجموعة من الفوائد للشيخوخة الصحية و مناسبة لصحة الرجل.

· مستخلص كورديسيبس – يوفر 75 ملغ من الفوائد الكاملة التي تغذيها النباتات من التأثيرات القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

· مستخلص الجينسنغ – يوفر 50 ملغ من الجينسنغ النباتي الشامل لتقليل الألم ووقت التعافي من اي مجهود.

· جذر ماكا – يتميز بمكونات مثبتة سريريًا لتقوية الجهاز المناعي، وتوفير دفعة فائقة للطاقة، وثبت أنها تغذي نمط الحياة النشط اليومي.

يقول الدكتور صالح نبيل، الرئيس التنفيذي لشركة YUMMYLOOKS : “طبيعة شركات التجارة الإلكترونية في المملكة هي الشركات الصغيرة والمتوسطة وجمهورها المستهدف يتوافق جيدًا مع منتجات YUMMYLOOKS المتميزة، لذا فإن شراكتنا مع شركات التجارة الإلكترونية هذه ستعزز نمونا بينما نواصل تقديم علامتنا التجارية للمستهلكين الذين يبحثون عن أفضل حلول الأداء والصحة النباتية في فئتها”.

تستمر الشراكة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في التوافق مع استراتيجية نمو التوزيع في YUMMYLOOKS بناءً على وجود رقمي قوي ودعم قوي لما بعد البيع. في وقت سابق من هذا العام، أعلنت YUMMYLOOKS أيضًا عن شراكتها لتوزيع علامتها التجارية للقفازات التي تستخدم لمرة واحدة MEDRUX مع شركة النهدي NAHDI MEDICAL ، أحد أكبر الصيدليات في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن YUMMYLOOKS SDN BHD .

YUMMYLOOKS SDN BHD هي شركة طبية يديرها رواد أعمال ناجحون يتمتعون بخبرة واسعة في مجالات السلع المعبأة للمستهلكين والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع. https://nuviton.com/