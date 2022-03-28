‫تطبيق جديد للياقة البدنية من UFC Champion متوفر حاليا بمنطقة الشرق الأوسط

نيقوسيا، قبرص، 28 مارس/آذار 2022 /PRNewswire/ — تعد تطبيقات اللياقة البدنية والصحية واحدة من أسرع صناعات التكنولوجيا نموا، حيث بلغ حجم أسواقها 3.5 مليار دولار أمريكي وما يصل إلى 20٪ إضافة إلى السعة السنوية. لقد غيرت السنوات الأخيرة ثقافة تمارين اللياقة البدنية بشكل كبير مما مكن الناس من اختيار التدريبات الفردية بدلاً من التدريب في صالة الألعاب الرياضية فقط. تُمكن كل من الراحة والمزايا العملية وإمكانية الوصول، المزيد من الأشخاص من تطبيق تطبيقات اللياقة على نمط حياتهم.

يجمع تطبيق OctaZone للياقة البدنية بين الخبرة المهنية والتصميم المشرق وجلسات التدريب التحفيزية للغاية مع خبيب نورماغوميد بطل UFC الذي لا يهزم. أصدرت OctaZone هذه السنة تحديثا بإضافة المزيد من اللغات بما في ذلك اللغة العربية، حيث تستمر الشعبية العالمية للتطبيق في النمو.

أعلنت الشركة التي مقرها في هولاندا، عن الإصدار الأول من التطبيق سنة 2020. سريعا ما حصلت OctaZone على مكانة عالية في متاجر التطبيقات الأمريكية والكندية كما حازت على دعم واسع من العملاء. إلى الآن، تم تثبيت التطبيق 317 ألف مرة على نظامي IOS و Android و كما أن 5 آلاف مستخدم يدفعون الرسوم. وصلت عائدات سنة 2021 إلى 250 ألف دولار، التي تجاوزت أرقام السنة الأولى بعشر أضعاف. تخطط الشركة للتوسع، وتهدف إلى كسب مليون دولار في عام 2022، وتتوقع أن يصل رأس المال في غضون خمس سنوات إلى 360 مليون دولار مع 45 مليون دولار من الإيرادات السنوية.

إن هذه الشركة مسجلة حاليا في برنامج زايد لتسريع الأعمال في الشرق الأوسط Zayed Middle East Accelerator ، جامعة ما قدره 3.5 مليون دولار في جولة استثمارية. يُنظَّم برنامج Zayed Middle East Accelerator من قبل وكالة التنمية الحكومية في أبوظبي بشراكة مع كبرى مكاتب الابتكار والاستثمار في الإمارات العربية المتحدة. شاركت OctaZone سابقا، في برنامج Google Lab Growth الذي يعمل بشكل خاص على تنفيذ استراتيجيات تسويقية جديدة.

تخطط شركة OctaZone لدمج المزيد من المميزات التفاعلية والمتاحة مستقبلا، مثل بناء جماعة OctaZone ، وتكييف الأجهزة الجديدة (بما في ذلك AR / VR) ، والقيام بمسابقات، وزيادة تحفيز المستخدمين من خلال الحوافز الخارجية مثل Tokens و NFT. بصرف النظر عن ذلك، سيعمل التطبيق على إقامة شراكات مع الصالات والمتاجر الرياضية والأسواق لزيادة التفاعل مع المستخدمين بدون إنترنيت ولتسويقه.

إن الميزة المحددة لـ OctaZone هي تنوع التمارين ومستويات تعقيدها، والتي تستند إلى المعايير الفردية والأهداف الشخصية وطريقة التدريب الملائمة. صُممت الحصص لتكون سريعة وفعالة مع التركيز على تمارين الجسم، لكي يمكن أداؤها بدون معدات تدريب. يعمل تطبيق OctaZone على الاشتراك ويقدم خطة تدريب فريدة لكل مستوى من مستويات التمارين الرياضية.

الهدف الرئيسي لـ OctaZone هو إلهام المستخدمين من أجل تحفيزهم وأخذ موقف إيجابي تجاه النشاط البدني. يمكن الحصول على جسم قوي ونمط حياة صحي بدعم وتوجيه من خبيب نورماغوميدوف، وهو فنان قتالي سابق وبطل UFC ، شارك في تطوير الحصص التدريبية. بفضل خبرة نورماغوميدوف الهائلة وأسرار التمارين الفريدة، تبرز OctaZone من بين التدريب الأخرى وتوفر طريقة رائعة لتحسين الذات.