تطبيق الخدمات المصرفية الشخصية من كي كارد يوفر الراحة والأمان لإدارة الأمور المالية الشخصية

قم بتزيل تطبيق خدمات كي من مصرف الرافدين للوصول إلى الخدمات المصرفية الشخصية عبر الإنترنت

بغداد، العراق, 8 نوفمبر / تشرين ثاني 2020 /PRNewswire/ —

Qi Card، الحل المصرفي الإلكتروني الرائد وبطاقة الخصم/الائتمان الوطنية الافتراضية في العراق، للعملاء العراقيين أكثر تجربة مصرفية شخصية سهلة الاستخدام من خلال تطبيق خدمات كي من مصرف الرافدين. يمكن لحاملي بطاقة كي كارد وماستركارد الذين يتعاملون مع مصرف الرافدين إدارة التمويل بكل سهولة، على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

لم تكن الخدمات المصرفية الشخصية أسهل من أي وقت مضى مع بطاقة كي كارد. تسمح خدمات كي (Qi Services) من مصرف الرافدين لحاملي بطاقة كي كارد وماستركارد الصادرة من مصرف الرافدين بأداء مجموعة من الإجراءات من أجهزتهم اللاسلكية. من بين أكثر الميزات المحبوبة ما يلي:

تطبيق التحقق من الرصيد Balance check : يمكن لمستخدمي التطبيق الاطلاع على رصيد حساباتهم ومراجعة المعاملات الأخيرة

: يمكن لمستخدمي التطبيق الاطلاع على رصيد حساباتهم ومراجعة المعاملات الأخيرة تطبيق تحويل الأموال Funds transfer : لا حاجة لزيارة الفرع، يمكن لمستخدمي التطبيق تحويل الأموال عبر التطبيق

: لا حاجة لزيارة الفرع، يمكن لمستخدمي التطبيق تحويل الأموال عبر التطبيق الوصول إلى الدفع بالتقسيط: يمكن لحاملي بطاقة كي كارد استخدام التطبيق للوصول إلى برنامج أقساطي الشهير، والذي يمكنهم من خلاله التعامل مع أكثر من 6,000 تاجر ودفع ثمن بضائعهم في كل الأوقات

يتاح تنزيل تطبيق خدمات كي من مصرف الرافدين للهاتف المحمول عبر جوجل بلاي (Google Play) ومتجر التطبيقات الخاص بشركة آبل (Apple’s App Store). كل ما تحتاجه لتسجيل الدخول هو رقم هاتفك المحمول ورمز البلد ورقم التعريف الشخصي (MPin). إذا لم يكن لديك حساب بعد، فسجل الآن عبر التطبيق خدمات كي من مصرف الرافدين على https://bit.ly/2Mw1UqG .

تعتمد منتجات كي كارد وخدماتها على مبدأ الحماية القصوى وإمكانية الوصول وسهولة الاستخدام والشفافية الكاملة. كما تفتخر الشركة بخبرتها التي تمتد لأكثر من عقد في تسهيل المدفوعات الإلكترونية وتوظف أحدث إجراءات التحقق من القياسات الحيوية.

ولمعرفة المزيد عن شركة كي كارد، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.qi.iq

نبذة عن كي كارد

كي كارد هي حل رائد لخدمات الدفع الإلكتروني في العراق، وتستخدم كي كارد طريقة الهوية البيومترية كوسيلة للتحقق من حامل البطاقة. تتولى الشركة العالمية للبطاقة الذكية (ISC) تشغيل وإدارة شركة كي كارد، وتعد هذه الشراكة واحدة من أنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تاريخ العراق. وقد استطاعت الشركة، بمساعدة شريكيها المملوكين للدولة وهما بنك الرافدين وبنك الرشيد، إجراء عملية التوطين المصرفي لأكثر من 7 ملايين مواطن من خلال خطة الدفع ذات المقاييس الحيوية المتعددة للاستدلال على الهوية بنجاح. وخلال ما يزيد قليلاً عن 18 شهرًا، تمكنت ISC من صرف 3 تريليون دينار عراقي في شكل قروض لأكثر من 800,000 مواطن عراقي. وتمتلك الشركة العالمية للبطاقة الذكية (ISC) حاليًا منظومة تشمل 17,000 نقطة بيع وأكثر من 6,000 تاجر يتسنى من خلالها استخدام نظام كي “Qi” لتوفير القسط الفوري الممول من التاجر وأنشطة تجارية أخرى. تصدر شركة الشركة العالمية للبطاقة الذكية (ISC) وتستحوذ على بطاقات الدفع نيابة عن أربعة عشر مصرفًا تابعًا لها في العراق. وقد أصدرت الشركة إلى الآن، بفضل عضويتها في ماستركارد، أكثر من 1.8 مليون بطاقة ماستركارد وأصبحت أكبر مقدم لخدمات ماستركارد في العراق.