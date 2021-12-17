توضح هذه الخطوة التزام آب جاليري بتوفير مجموعة متزايدة من الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مع عرض حصري عند الإطلاق

لندن, 16 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ – أعلنت آب جاليري عن إطلاق تطبيق ريفولوت المالي العالمي الفائق على منصتها. تعمل ريفولوت التي تضم أكثر من 16 مليون مستخدم تجزئة وأكثر من 500000 شركة شحن داخلية في أكثر من 35 دولة مما يمنح جمهور آب جاليري إمكانية الوصول إلى مزيد من خيارات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

للاحتفال، تقدم ريفولوت لمستخدمي آب جاليري وصولاً مجانيًا إلى اشتراك بريميوم لمدة تصل إلى شهرين بقيمة 24.99 جنيه استرليني. العرض متاح في 26 دولة في جميع أنحاء أوروبا ويمكن المطالبة به من 16 ديسمبر حتى نهاية الشهر.

إحداث ثورة في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول يمكن الوصول إليها

تلتزم هواوي وريفولوت بتقديم خدمات مالية محسنة للمستهلكين والشركات. توفر ريفولوت إمكانيات لا حصر لها للمستهلكين يمكن رؤيتها عبر المنتجات مثل البطاقات والتحويلات والحسابات متعددة العملات بالإضافة إلى Revolut Stays لحجوزات الإقامة في السفر للخارج، مما يوفر للعملاء ما يصل إلى 10 ٪ استرداد نقدي أو حسابات جونيور للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عامًا. تدعم ريفولوت تجار التجزئة من خلال ريفولوت بيزنس، مما يمكن التجار الصغار من أن يقدموا للعملاء تجربة دفع محسنة.

قال سيري جي بورسوم، نائب الرئيس العالمي للتنمية والشراكات البيئية القائمة في هواوي: “يسعدنا أن نقدم تطبيقًا فائقًا به العديد من الميزات كريفولوت لجمهور آب جاليري العالمي.” “تتوافق المنصات المالية التي يمكن الوصول إليها كريفولوت مع هدفنا المتمثل في إتاحة الوصول إلى أفضل خيار للتطبيقات والخدمات المصرفية لمزيد من الأفراد حول العالم.”

أمن المستهلك أولوية من أولويات ريفولوت. يتم تصميم أنظمة مكافحة الاحتيال والأمن الحائزة على جوائز للحفاظ على سلامة أموال الأفراد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عند استخدام التطبيق من خلال آب جاليري. تمتلك آب جاليري مجموعتها الخاصة من بروتوكولات الأمان للحفاظ على الموارد المالية الشخصية آمنة ومتاحة لشركائها.

تم دمج ريفولوت مع العديد من مجموعات خدمات هواوي للمحمول الأساسية من هواوي كمجموعة أدوات الكشف عن السلامة ومجموعة أدوات التوعية ومجموعة الهوية. يشعر عملاء ريفولوت بالاطمئنان عند تخزين البيانات الآمن وحماية الخصوصية والدفاع القوي ضد أي تهديدات أمنية محتملة من هواوي.

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نبذة عن آب جاليري

آب جاليري هو نظام بيئي ذكي ومبتكر يتيح للمطورين خلق تجارب فريدة للمستهلكين. ونظرًا لكونه واحد من أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات على مستوى العالم، فإن آب جاليري متوفر في أكثر من 170 دولة ومنطقة ويضم أكثر من 560 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم.

دخلت هواوي في شراكة مع 5.1 مليون مطور على مستوى العالم، وبلغ إجمالي التنزيلات 332.2 مليار في الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2021. اعتبارًا من أكتوبر 2021، تم دمج أكثر من 173000 تطبيق مع مجموعات خدمات هواوي للمحمول الأساسية في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن ريفولوت

في عام 2015، تم إطلاق ريفولوت في المملكة المتحدة، حيث تقدم خدمات تحويل الأموال وصرفها. اليوم، يستخدم عملاؤنا حول العالم العشرات من منتجات ريفولوت المبتكرة لإجراء أكثر من 100 مليون معاملة شهريًا.

نساعد العملاء عبر حساباتنا الشخصية والتجارية على تحسين صحتهم المالية ونمنحهم مزيد من التحكم وإجراء روابط بين الأشخاص بسلاسة في جميع أنحاء العالم.

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