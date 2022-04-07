‫ تضم شركة LocoNav قواها إلى شركة Locus كشريك استراتيجي لتمكين التحول الرقمي في صناعة الخدمات اللوجستية العالمية

سوف تستفيد Locus من حلول إدارة الأساطيل من LocoNav لتسهيل عمليات سلاسل الإمداد وتعزيز عمليات تسليم الميل الأخير لعملائها

نيو دلهي، 7 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — أعلنت LocoNav ، الشركة الأسرع نموا في العالم التي تعمل بتقنية الأساطيل المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن شراكة إستراتيجية مع Locus . ستعمل شركتي LocoNav و Locus من خلال هذه الشراكة، على تمكين التحول الرقمي في صناعة الخدمات اللوجستية من خلال أتمتة عمليات سلاسل الإمداد.

قال المؤسسان المشاركان – شريدهار جوبتا Shridhar Gupta وفيديت جاين Vidit Jain : “التعاون هو الخطوة الأولى نحو النمو ولم يكن بإمكاننا الحصول على شريك أفضل من Locus لحل تحديات سلاسل الإمداد المعقدة. ستساعدنا هذه الشراكة على فتح الأبواب لقيمة كبيرة للنظام البيئي بأكمله، ودعمنا في مهمتنا لإضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الأساطيل. “

قال برانجال سواروب Pranjal Swarup ، مدير الشراكات، Locus : “نحن متحمسون للغاية بشأن تعاوننا مع LocoNav ونتطلع إلى إضافة المزيد من القيمة لعملاء المؤسسة من خلال منصة تحسين الميل الأخير الخاصة بنا. سيساعدنا هذا التعاون في تمكين عملاء مؤسستنا من خلال أداة رؤية الأساطيل ذات المستوى العالمي. “

يستخدم Locus التعلم الآلي والتقنية العميقة وخوارزميات الملكية لحل مشاكل الميل الأخير المعقدة. يمكن أن تؤثر أوجه القصور، مثل التأخير الناجم عن الازدحام أو الطرق غير المثلى أو الحوادث أو سرقة البضائع، والاستهلاك المفرط للوقود – الناتجة عن السرعة أو التباطؤ أو التسارع الشديد، بشكل سلبي على أعمال التوصيل.

حلول Loconav لإدارة الأساطيل ( FMS ) التي تشمل عروض مثل التعقب والتتبع ومراقبة الوقود والتشخيصات الفورية مع التنبيهات في الوقت الفعلي والتحليلات الغنية والتقارير المخصصة والمزيد مما سيساعد الموقع على تحسين عمليات المركبات المتعددة. تتيح الرؤية الشاملة لعملاء Locus الفرصة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وتبسيط تجربة العملاء.

نبذة عن LocoNav

تأسست LocoNav سنة 2016، وهي شركة برمجيات الأساطيل المتكاملة، تركز على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى تكنولوجيا الأساطيل عبر الأسواق العالمية الناشئة وذات النمو المرتفع. تعمل حلول LocoNav ، المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، على تمكين مالكي الأساطيل والمشغلين من تحقيق الكفاءات التشغيلية والوفورات في التكاليف بالموازاة مع سلامة المركبة والسائق. تعمل LocoNav في أكثر من 50 دولة وقد جمعت 37 مليون دولار في جولة من السلسلة B من كل من Quiet Capital و Anthemis Group و Sequoia Capital India و Fundamental و RIT Capital Partners و Uncorrelated Ventures و Village Global وغيرها. حازت LocoNav على جائزة أفضل مزود لحلول البرمجيات لهذا العام: نموذج البرمجيات كخدمة ( SaaS ) بالشركات الناشئة لسنة 2022 من طرف مجلة Entrepreneur India https://loconav.com/

للاستفسار، يرجى الاتصال على: ankita.upadhyay@loconav.com