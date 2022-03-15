‫تضمن إندونيسيا امتثالها الصارم لبروتوكول كوفيد -19 أثناء قمة مجموعة العشرين G20.

جاكرتا، أندونيسيا،15 مارس/آذار 2022 /PRNewswire / — إن وزارة الصحة الإندونيسية عازمة على تنفيذ بروتوكول صحي صارم كإجراء وقائي ضد كوفيد -19، وذلك خلال استضافتها لقمة مجموعة العشرين G20 يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني في بالي. سيكون هذا النظام بمثابة دليل إرشادي لكل نشاط حضوري خلال القمة.

الموضوع الرئيسي للقمة الإندونيسية لِمجموعة العشرين G20 هو “تعافوا معا، تعافوا بقوة”، والذي يشجع جميع البلدان على العمل معًا لتحقيق انتعاش عالمي أكثر استدامة على الرغم من استمرار هذا الوباء العالمي في التأثير على جميع قطاعات الحياة.

“يتماشى نظام الفقاعات مع الإطار العالمي الحالي للوقاية من الوباء. إنه مخطط لِخط السفر يهدف إلى الحد من مخاطر انتقال العدوى المحتملة من خلال فصل المشاركين في القمة عن الجمهور وذلك في كل من الفنادق والأماكن والمرافق الداعمة الأخرى في كل حدث أو اجتماع أثناء الفترة التي تسبق القمة، “

سيتم إنشاء أربع فقاعات منفصلة عن بعضها البعض. الفقاعة الأولى مخصصة لمندوبي دول مجموعة العشرين G20 ، بما في ذلك مرافقيهم. الفقاعة الثانية مخصصة للمشاركين العامين في مجموعة العشرين G20 وللصحفيين، مع إعداد الفقاعة الثالثة لمنظمي القمة والمسؤولين الميدانيين. أخيرًا، الفقاعة الرابعة مخصصة لجميع الموظفبين التنفيذيين وموظفي دعم المشاركين في الشؤون اليومية للقمة.

بالنظر إلى انخفاض معدل الإصابة، فقد خففت دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا قيود السفر، ومع ذلك ما زال هنالك توزيع غير متكافئ للتطعيم بين المناطق. ما يقارب 54% من سكان الشرق الأوسط تلقوا التلقيح، بينما لم يتلقى التلقيح بإفريقيا سوى 253مليون من بين مليار و300مليون نسمة و68% من سكان أوروبا تم تلقيحهم جزئيا. وبالتالي، لكل واحدة منهم قيودها الخاصة.

نظرا إلى الوضع الحالي، ستكون التوصية بالتلقيح، وإجراء الفحوصات الطبية المنتظمة، وفحوصات كوفيد-19 جزءًا من التدابير خلال قمة مجموعة العشرين G20 في بالي. يجب على الحضور تقديم نتائج اختبار بي.سي.أر PCR سلبية تم أخذه قبل مغادرتهم بثلاثة أيام كحد أقصى. خلال القمة، يجب عليهم أيضًا الخضوع لاختبار سريع يومي أو اختباربي.سي.أر PCR مرة كل ثلاثة أيام طوال فترة إقامتهم في منطقة نظام الفقاعات.

حول وزار الصحة الإندونيسية

تلتزم وزارة الصحة الإندونيسية بتوفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع الأشخاص الذين يعيشون في إندونيسيا، وخلق مجتمعات صحية ومنتجة وقادرة على الصمود في جميع أنحاء البلاد. كما نسعى جاهدين إلى قيادة فعالة في قطاع الصحة من خلال المعايير والسياسات والتشريعات المتعلقة بجودة الصحة.