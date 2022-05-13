‫تصنيف شركة شانغهونغ من بين شركات التصنيع الذكية الصينية الـ 50 الأولى

كان خط الإنتاج الذكي المتطور 5 جي + للإنترنت الصناعي عاملاً رئيسيًا في دفع إدراج الشركة في القائمة المرغوبة

ميانيانغ، الصين، 13 أيار/مايو، 2022 / PRNewswire / — تم مؤخراً اختيار شركة شانغهونغ، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية المنزلية في الصين، لدخول قائمة أفضل 50 شركة تصنيع ذكية في الصين وذلك بفضل خط إنتاجها الذكي للإنترنت الصناعي 5 جي +. تم إصدار القائمة بالاشتراك مع “سي ويك” (وهي مطبوعة للأكاديمية الصينية للعلوم) ومعهد أبحاث إي نت وشركة دي بن لاستشارات الإدارة.

في العام 2020، تم تشغيل أول خط إنتاج للإنترنت الصناعي 5 جي + في الصين في مصنع شانغهونغ لشاشات العرض الذكية. إنه أحد أكثر خطوط إنتاج التخصيص الشامل تقدمًا لأجهزة التلفزيون الذكية في البناء، ما يتيح دمج كل خطوة في عملية سير سلسة واحدة: التخطيط والعملية والمشتريات والمواد والمنتجات النهائية، وكل ذلك يتم تسهيله من خلال المراقبة والإدارة لعملية الإنتاج بأكملها عبر أنظمة التحكم في المعدات الصناعية.

في نفس العام، تم إنشاء مركز التصنيع الذكي المعياري التابع لشركة شانغهونغ خارج الصين. مزودًا بنظام معلومات يجمع بين منصة سحابية لإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الدعم الأخرى، يعمل المركز كنظام تصنيع يتسم بالكفاءة والمرونة والذكاء ويدعم التخصيص الشامل للمنتج النهائي. ويمثل هذا تحول شانغهونغ الناجح إلى المصنع الذكي.

بدأت شانغهونغ في استكشاف الأسواق خارج الصين في العام 1998. بعد إنشاء مصنع أجهزة التلفزيون وتكييف الهواء في إندونيسيا في العام 2000، افتتحت شانغهونغ مصنعها في جمهورية التشيك في العام 2005، لتصبح أول شركة صينية للأجهزة المنزلية تستثمر بشكل مستقل في أوروبا. في العام 2011، شكلت شانغهونغ شراكة إستراتيجية مع مجموعة روبا، وهي أكبر موزع للأجهزة المنزلية في باكستان، لتأسيس شركة شانغهونغ -روبا وإطلاق مشروع مشترك لبناء خط إنتاج من أجهزة التلفزيون والثلاجات ومكيفات الهواء، وتحقيق تخطيط لمجموعة كاملة من خطوط إنتاج الأجهزة المنزلية في باكستان. في العام 2020، أكملت شانغهونغ تركيب وتشغيل خطوط آلية جديدة، بالإضافة إلى اختبارات الإنتاج التجريبية، في قواعد التصنيع الرئيسية في الخارج، ما أدى إلى تحسين قدرة المصنع وكفاءته بشكل كبير.

على مدى العقود الماضية، أتمت شانغهونغ عملية النضوج الكامل لمنتجاتها وتصنيعها وتقنياتها وعلاماتها التجارية من خلال مجموعة من الجهود الداخلية والخارجية. وحتى الآن، أنشأت شانغهونغ 13 شركة فرعية، وثلاثة مراكز للبحث والتطوير، وخمس قواعد إنتاج في الخارج.

وبالنظر إلى المستقبل، بهدف الانضمام إلى شبكة المنارات العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، تعتزم شانغهونغ توسيع وجودها في سلاسل القيمة الإنتاجية والتوزيعية، مثل ضواغط الثلاجات وتخزين البيانات الضخمة، مع الحفاظ على هيمنتها في المنتجات الأساسية مثل أجهزة التلفزيون والثلاجات، ومكيفات الهواء. من خلال دفع حدود التقنيات الرئيسية والأساسية، وتوحيد التصنيع الذكي وربطه بكل من التجارة الذكية والبحث والتطوير الذكي، ثم الاستفادة من هذه التقنيات الجديدة لتحويل العمليات التجارية وتطوير المنتجات والإنتاج وإدارة الجودة وخدمات المستهلك، تعيد شانغهونغ تعريف المستقبل للتصنيع الذكي. وسيتميز هذا المستقبل بالتحسينات في الكفاءة، وتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحسين الأعمال.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1815571/Changhong_5A_ smart_factory.jpg