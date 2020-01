تصميم عظيم: مجموعة الفلل الجديدة تستكمل بناء أبورفا كيمبنسكي في بالي

الفلل الحصرية المكونة من غرفة، غرفتين وثلاث غرف مصممة للخصوصية الكاملة

بالي، إندونيسيا، 9 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — افتتح فندق أبورفا كيمبنسكي بالي The Apurva Kempinski Bali ، مجموعة من 43 من الفلل الخاصة المصممة بجمالية عالية ومقامة وسط حدائق استوائية على جروف نوسا دوا. وإذ سميت على اسم الممالك التي حكمت إندونيسيا، فإن الفلل المكونة من غرفة، غرفتين أو ثلاث غرف مع مسابح خاصة، تستثير الميزات الاستوائية لجنوب بالي التي توفر للعملاء المهتمين بالتفاصيل خصوصية كاملة ومساحات معيشة واسعة في الداخل والخارج ونكهة واضحة للحياة في بالي.

يقول المدير العام فنسنت غورونيه: “إن افتتاح مجموعة فللنا الجديدة يعني أن فندق أبورفا كيمبنسكي بالي مستعد للترحيب بالعائلات أو المجموعات من أي حجم، في أي مناسبة؛ بدءًا من اللحظات العائلية الحميمة وحفلات الزفاف المتميزة، وحتى الاجتماعات على مستوى مجالس الإدارة والحوافز.”

“يمثل الانتهاء من العمل على الفيلات المرحلة الأخيرة من مشروعنا العقاري، في الوقت المناسب لافتتاحنا الكبير. وإذ يتكون من 475 غرفة وجناحا وفيلا وستة مطاعم ومنتجع صحي متميز ومجموعة من أماكن الاجتماعات والمناسبات المتعددة، فإن أبورفا كيمبنسكي بالي هو واحد من أكثر المنتجعات ديناميكية ودرامية وإبهارا في جزيرة الآلهة “.

وإذ تختبىء بين الحدائق الاستوائية، توفر كل فيلا من هذه الفلل من طابقين خصوصية كاملة. أحواض السباحة القائمة بذاتها والتراسات الخارجية محاطة بمساحات خضراء مورقة وخصائص معمارية ذكية ابتكرها المهندس المعماري بوديمان هيندروبورنومو، الذي أسس مكتب إندونيسيا لدينتون كوركر مارشال.

توفر جميع الفلل أحواض سباحة خاصة وتراسات واسعة في الهواء الطلق، في حين تضم الفلل الكبيرة مطابخ ومناطق لتناول الطعام على السطح. تم الانتهاء من الديكورات الداخلية المصنوعة من الخشب والحجر بشكل دقيق مع أثاث من الخيزران والقش، ومنسوجات سومبا المنسوجة ومنحوتات خشبية مصنوعة يدويًا من جزيرتي بالي وجافا، ما يمنح الضيوف نكهة من تاريخ بالي الغني في التصميم والإبداع.

وقال رودي دودو، مؤسس مجموعة تريفيام ديزاين غروب ومقرها جاكرتا، “لقد بذلنا جهودًا هائلة لعرض التراث الإندونيسي في أعين العالم من خلال دمج أفضل صور الحرفية اليدوية والفلسفة والمواد في التصميم الداخلي في جميع أنحاء المنتجع.”

ممالك خاصة

إذ سميت على اسم المملكة التي حكمت شرق جزيرة جافا في القرن الثالث عشر، توفر فلل سنغساري ذات الغرفة الواحدة مساحة كبيرة تبلغ 202 متر مربع مثالية للأزواج، مع مسبح خاص وتراس في الطابق الأرضي وغرفة نوم بحجم كينغ ودش خارجي في الطابق العلوي.

تتراوح مساحة فلل سريويايا المكونة من غرفتي نوم من 200 إلى 460 مترا مربعا، مع غرفة نوم توأم إضافية وصالة على السطح ومنطقة لتناول الطعام، بينما تفتح الفيلات المكونة من 3 غرف نوم ماياباهيت على حدائقها الاستوائية الخاصة، مع مطابخ خاصة، ومنطقة معيشة واسعة في الهواء الطلق وغرفة نوم لستة أشخاص بالغين وثلاثة أطفال، تتراوح مساحتها من 637 إلى 891 مترا مربعا.

تقع فيلا نوسانتارا الرئاسية المكونة من ثلاث غرف نوم على حافة الماء بجوار كنيسة أبورفا للزواج، وهي جوهرة مجموعة المنتجع، حيث تبلغ مساحتها 1379 مترًا مربعًا من المساحة الداخلية والخارجية. وإذ هي مستمدة من العبارة السنسكريتية لـ “الأرخبيل الإندونيسي”، تقع فيلا نوسانتارا على طابقين رائعين، مع جناح رئيسي ومنطقة معيشة وحمام سباحة طوله 18 مترًا في الطابق الأرضي وغرفتي نوم إضافيتين وحمام سباحة لا متناهي بطول ثمانية أمتار في الجزء العلوي من الفيلا.

تعتبر فيلا نوسانتارا الرئاسية ذات المرافق الخاصة بها والمناظر الخلابة المطلة على المحيط مكانًا مثاليًا لحفلات الزفاف أو المناسبات الخاصة مع مطبخ خاص مجهز بالكامل وإمكانية الوصول المباشر إلى كنيسة أبورفا للزواج.

بالإضافة إلى الإقامة في بعض أكثر أماكن الإقامة تميزًا في بالي، يمكن لضيوف الفيلا أيضًا الدخول إلى صالة الفيلا الحصرية، التي توفر المرطبات على مدار الساعة في محيط فخم.

بعد عشر سنوات من بدء العمل في المشروع في العام 2010، أصبح فندق أبورفا كيمبنسكي بالي جاهزًا للعمل بشكل كامل، وذلك بفضل جهود فريق هائل من الحرفيين والمصممين والمهندسين المعماريين. إن عملهم الدؤوب ومهاراتهم المتميزة والاهتمام المتواصل بالتفاصيل يعني أن المسرح مهيأ الآن للمسافرين المميزين للاستمتاع بتجربة بالي لا تُنسى في أكثر الفنادق الجديدة إثارة في جزيرة الآلهة.

يرجى النقر على here للحصول على صور للفلل و here للحصول على صور للمنتجع و here لفيديو صور الفندق www.kempinski.com – www.kempinski.com/press – www.discoveryloyalty.com

اتصالات الإعلام:

دانتي يولنداري، مدير التسويق، أبورفا كيمبنسكي بالي

هاتف: 2288 209 361 2+، موبايل: 000829 81558 62+

danti.yuliandari@kempinski.com

يوشانا كورومبيس، مدير العلاقات العامة والتسويق، فندق أمبورفا كيمبنسكي بالي

هاتف: 2288-209-361-62+ ، موبايل: 8113801749-61+

yoshanna.korompis@kempinski.com