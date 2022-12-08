تصدر ابنة هوني وباري شيرمان طلبًا للحصول على معلومات حول الذكرى السنوية الخامسة لجرائم القتل؛ لا تزال الجريمة دون حل 

تورنتو، 8 ديسمبر 2022 /PRNewswire / — بيان من أليكس كروتشيك

قبل خمس سنوات، في 13 ديسمبر 2017، قُتل والداي المحبوبان، هوني وباري شيرمان، بوحشية في منزلهما في تورنتو. وحتى الآن لم يكن هناك عدالة لهم ولا إغلاق لقضيتي أنا وعائلتي.

قلبي محطم. وخسارتي لا تقدر بثمن فأطفالي فقدوا أجدادهم نفتقد توجيههم وحبهم وحكمتهم.

فباللطف والتواضع، قدم والداي القيادة والكرم غير المقيد للجمعيات الخيرية في جميع أنحاء كندا وحول العالم. لقد أثر تفانيهم في الخدمة والعمل الخيري على العديد من الناس، الذين شارك بعضهم قصصهم الجميلة والملهمة معي.

والطريقة المروعة التي أخذوا بها منا كانت مؤلمة للغاية وألحقت ضررًا لا يمكن إصلاحه بنسيج مجتمعنا.

وتواصل وحدة جرائم القتل التابعة لدائرة شرطة تورنتو تحقيقاتها الجارية والنشطة. ولا تزال المكافأة البالغة 10 ملايين دولار على المعلومات التي تؤدي إلى الإدانة متاحة ولا تزال غير مطالب بها.

إذا كان لديك أي معلومات حول جرائم قتل والدي، أحثكم على التواصل بدائرة شرطة تورنتو على:

shermantips@torontopolice.on. ca

معلوماتكم مطلوبة بشكل عاجل للمساعدة في حل هذه الجريمة وتقديم المسؤولين إلى العدالة. ولا يمكننا أن نترك عامًا آخر يمر دون تحقيق العدالة.