تشوب تعين غاني سيليك رئيسا إقليميا لشركة مارين لأوراسيا وأفريقيا

لندن، 29 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة تشوب اليوم عن تعيين غاني سيليك رئيسا إقليميا لشركة مارين في أوراسيا وأفريقيا.

في دوره الجديد، سيكون غاني مسؤولاً عن التوسع المستمر لوجود تشوب البحري في المنطقة، بالعمل مع فرق الاكتتاب وتطوير الأعمال.

سيواصلغاني، الذي كان مسؤولًا سابقًا عن محفظةتشوبالبحرية في تركيا منذ العام 2017، عمله من مقره في اسطنبول. وسيقدم تقاريرًا مشتركة إلى إمري بغداي، رئيس تشوب تركيا، ونيكولاي دميترييف، المدير الإقليمي للممتلكات والحوادث؛ وبينوا تشيسجيه، المدير البحري الإقليمي للقارة الأوروبية. وسيدخل هذا التعيين حيز التنفيذ فورا.

وقال غايلز وارد، الرئيس الإقليمي لمنطقة أوراسيا وأفريقيا، تشوب:

“أنا مسرور لتعيين غاني في هذا الدور الجديد. لقد قام بعمل ممتاز في بناء تواجد تشوب البحري في تركيا، وأنا أتطلع إلى رؤيته يحقق نتائج مماثلة على المستوى الإقليمي. أنا متأكد من أن هذا التعيين الذي يستحقه سيجلب المزيد من التركيز كما سيسمح لنا بتسريع النمو في هذا المجال المهم من أعمالنا.”

نبذة عن شركة تشوب

تشوب هي أكبر شركة مدرجة الأسهم في البورصة في العالم للتأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث. ومن خلال عملياتها في 54 دولة وإقليما، توفر تشب التأمين على الممتلكات التجارية والشخصية والتأمين ضد الحوادث والحوادث الشخصية والتأمين الصحي التكميلي وإعادة التأمين والتأمين على الحياة لمجموعة متنوعة من العملاء. وكشركة اكتتاب، نحن نقيم ونتحمل مسؤولية وندير المخاطر باستخدام البصيرة والانضباط. ونعامل وندفع مطالباتنا بشكل عادل وفوري. كما يتم تعريف الشركة من خلال عروض منتجاتها وخدماتها الشاملة، وقدرات توزيعها الواسعة وقوتها المالية الاستثنائية وعملياتها المحلية على مستوى العالم. الشركة الأم تشوب ليميتيد مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE: CB) وهي جزء من مؤشر أس أند بي 500.تحتفظ تشب بمكاتب تنفيذية في زيوريخ ونيويورك ولندن وباريس ومواقع أخرى، وتوظف ما يقرب من 33,000 شخص حول العالم. يمكن العثور على معلومات إضافية عن تشوب على www.chubb.com .

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