‫تسعى ماليزيا إلى شراكات عالمية استراتيجية لتسريع مسار نموها كوجهة رعاية صحية مفضلة

استكشف إمكانات الرعاية الصحية الماليزية في سوق السفر العالمي لندن 2022

لندن، 4 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — تعمل ماليزيا للرعاية الصحية على تعزيز اقتراحها العالمي للرعاية الصحية الوقائية من خلال شراكات استراتيجية في سوق السفر العالمي 2022 (“ WTM “) في لندن.

وباعتبار ماليزيا دولة، فإنها تشجع بحماس المواطنين العالميين على إعطاء الأولوية للرعاية الوقائية من خلال تولي المسؤولية عن صحتهم ورفاههم. وتعتبر الرعاية الصحية في ماليزيا في طليعة هذه الظاهرة مع وجود نظام صحي يتطور من الرعاية العلاجية والعلاجات إلى الصحة الوقائية والعافية. وقد أدى ذلك إلى ظهور برنامج الصحة الممتازة في ماليزيا وهو جهد تعاوني على مستوى الصناعة مع العديد من المستشفيات الخاصة والفنادق وشركات السفر من الطراز الأول في ماليزيا والذي يدمج الفحص الصحي الشامل مع الإقامة الفندقية ذات المستوى العالمي، ومسار جولة ترفيهية مع خيارات للمسافرين في مجال الرعاية الصحية لإضافة جماليات الأسنان وإجراءات التجميل بالإضافة إلى علاجات أخرى مثل التهاب الكبد الوبائي سي والسرطان وفحص القلب.

وقال محمد داود محمد عارف، الرئيس التنفيذي لمجلس ماليزيا لسفر الرعاية الصحية ( MHTC ): “تماشيًا مع هدف التنمية المستدامة الثالث للأمم المتحدة المتمثل في” ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع من جميع الأعمار”، تلتزم ماليزيا باستمرار بتطوير نظام الرعاية الصحية لدينا لتمكين وتشجيع أنماط الحياة الصحية مع تعزيز قدرات الفحص الصحي للجميع”.

وتعد ماليزيا هي وجهة على رأس قائمة اهتمامات المسافرين في مجال الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم وحصلت على جائزة “وجهة العام” من قبل هيئة السفر الدولية للرعاية الصحية ( (IMTJ في المملكة المتحدة في عام 2020. اجتذبت سمعة ماليزيا القوية كوجهة للسفر والرعاية الصحية 1.06 مليون سائح أوروبي و1.22 مليون مسافر للرعاية الصحية في عام 2019 وحده، حيث كانت البلدان العشرة الأولى التي وصلت إلى ماليزيا للسفر من أجل الرعاية الصحية هي أستراليا وبنغلاديش والصين والهند وإندونيسيا واليابان وسنغافورة والصومال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

تشمل مجالات العلاج المتخصصة في ماليزيا أمراض القلب والأورام والخصوبة وجراحة العظام والأعصاب والجماليات مثل علاجات السمنة، بالإضافة إلى خدمات الأسنان وغيرها من خدمات التجميل. بالإضافة إلى التزامها بتوفير رعاية صحية ميسورة التكلفة وسهلة المنال وسلسة وذات جودة شاملة، فإنها تعزز أيضًا عروض الرعاية الصحية من خلال شراكات استراتيجية مع وكلاء السفر وميسري الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما أن شركاء السياحة في البلاد حاضرون في سوق السفر العالمي، بما في ذلك السياحة الماليزية والهيئات السياحية الحكومية من ساراواك وصباح وبينانغ وسيلانجور وجوهور وبيراك وملاكا الذين يعملون عن كثب مع ماليزيا للرعاية الصحية، إلى جانب المستشفيات الخاصة الرائدة في ماليزيا لتوفير تجربة رعاية صحية شاملة وسلسة من خلال حزم صحية ممتازة. سيوقع مجلس ماليزيا لسفر الرعاية الصحية أيضًا مذكرة تفاهم ( MoU ) مع شينون للرعاية الصحية، وهي مستشار رائد في مجال المساعدة الطبية والرعاية الصحية يساعد المرضى على طلب العلاج خارج بلدهم والعمل كحراس محليين في الوجهة المختارة. مع كون السفر للرعاية الصحية محركًا اقتصاديًا رئيسيًا لماليزيا، يوفر سوق السفر العالمي منصة تآزرية للأطراف الدولية المهتمة لمتابعة التعاون التجاري مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في ماليزيا وتحقيق الفرص لعام 2023 وما بعده.

وواصل داود قائلًا، “ندرك مدى أهمية تشكيل الشراكات الاستراتيجية، وذلك من أجل تعزيز عملية التعافي في قطاع الرعاية الصحية في عام 2023. ومن الضروري أن يحدد قطاع الرعاية الصحي الماليزي ويوحد الجهود مع شركاء القطاع الآخرين الذين يشاركوننا نفس القيم والالتزام بتقديم التميز في الخدمات. نحن في سوق السفر العالمي بلندن للتواصل مع وكلاء السفر وميسري الرعاية الصحية، الذين كانت أسواقهم تأتي تاريخيًا إلى ماليزيا للحصول على فرص الرعاية الصحية والسياحة، للفرص التعاونية والبرامج التدريبية، مثل برنامج تدريب الميسرين الصحيين. فمقصدنا هو ضمان إشراك الشركاء المتشابهين في التفكير، مثل شينون للرعاية الصحية، في تحقيق طموحنا في تقديم أفضل تجربة سفر للرعاية الصحية”.

برنامج تدريب الميسرين الصحيين هو جهد لبناء القدرات يهدف إلى تزويد وكلاء الجولات والسفر بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقديم الخدمات بعد ذلك للمسافرين العائدين والمحتملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعترفون بماليزيا كوجهة مفضلة للرعاية الصحية.

“تعد ماليزيا حاليًا موطنًا لأكثر من 250 منشأة رعاية صحية خاصة تخضع لتنظيم كبير من قبل وزارة الصحة الماليزية ( MoH ) ومعترف بها عالميًا. وتشرف وزارة الصحة على المعدلات القصوى لعلاجات الرعاية الصحية في ماليزيا، مما يضمن هياكل أسعار عادلة لجميع المسافرين في مجال الرعاية الصحية. وعلى هذا النحو، يُضمن للمسافرين الذين يتلقون الرعاية الصحية الرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها بأسعار معقولة مع وقت انتظار ضئيل أو معدوم. نرحب بجميع المسافرين في مجال الرعاية الصحية لتجربة أفضل رحلات الرعاية الصحية مع ماليزيا للرعاية الصحية والاستفادة من الخدمات الشاملة السلسة المقدمة، من نقطة الاستفسار إلى الرعاية اللاحقة للعلاج”.

قم بزيارة مقصورة الرعاية الصحية الماليزية في جناح ماليزيا في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2022 في سوق السفر العالمي في ExCel ، لندن، للحصول على فرص للتواصل مع ممثلي الرعاية الصحية الماليزية واستكشاف حزم الرعاية الصحية الحصرية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www. malaysiahealthcare.org/ أو www.facebook.com/MHTCMalaysia أو لينكدان (مجلس ماليزيا لسفر الرعاية الصحية)..