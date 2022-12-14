‫تسريع التحول منخفض الكربون، جريت وول موتورز تدعم نهائيات جولة إتش إس بي سي للاتحاد العالمي لتنس الريشة (BWF) العالمية لعام 2022 مع سيارات الطاقة الجديدة

أقامت جريت وول موتورز خارج صالة نيميبوتر للألعاب الرياضية في بانكوك، تايلاند، كشكًا لتنفيذ العديد من الأنشطة الشيقة والتفاعلية، مما جلب للجمهور سحر كرة الريشة والأجواء الدافئة في موقع المسابقة. كما جذبت سيارات HAVAL H6 NEVs المعروضة عددًا كبيرًا من الجماهير لتجربتها. حاز النموذج على تقدير واسع بين الأشخاص في الموقع لعوامل الشباب ووظائفه الذكية.

فمنذ إطلاقها في تايلاند في يونيو الماضي، تم الترحيب بسيارة HAVAL H6 HEV على نطاق واسع من قبل المستخدمين المحليين. واعتبارًا من نوفمبر من هذا العام، حافظت السيارة على مكانة رائدة في المبيعات في سوق سيارات الدفع الرباعي المدمجة لمدة 15 شهرًا. وفي أكتوبر من هذا العام، تم إطلاق H6 PHEV رسميًا في تايلاند، مع طلبات لأكثر من 1000 سيارة في 40 دقيقة فقط. وفي معرض تايلاند الدولي للسيارات في نوفمبر، أطلقت جريت وول موتورز نسخة مطورة لعام 2023 من H6 HEV ، والتي توفر للمستخدمين تجربة أكثر تنوعًا في المركبات الذكية مع تحقيق كفاءة عالية وحماية البيئة.

تعد HAVAL H6 NEV هي مركبة هجينة للخدمة الشاقة مشتقة من طراز H6 بناء على رؤية جريت وول موتورز للطلب الجديد على الطاقة. أصبحت HAVAL H6 ، كنموذج عالمي، منتجًا استراتيجيًا لشركة جريت وول موتورز للاستيلاء على حصة السوق العالمية، وتتمتع بأكثر من عقد من شعبية السوق منذ إطلاقها. بالإضافة إلى تايلاند، تم إطلاق HAVAL H6 أيضًا في جنوب إفريقيا وأستراليا والبرازيل والشرق الأوسط ودول ومناطق أخرى، وحازت على تقدير وشعبية بين المستخدمين المحليين. على مدى السنوات العشر الماضية منذ إطلاقها، باعت HAVAL H6 أكثر من 4 ملايين سيارة حول العالم.

من أجل تلبية الاحتياجات المتباينة للمستخدمين العالميين، تواصل جريت وول موتورز أيضًا الترويج لترقيات المنتجات. في الوقت الحاضر، تم تكرار HAVAL H6 للجيل الثالث مع تحسن ملحوظ في الذكاء والسلامة والقوة. بالإضافة إلى ذلك، قامت جريت وول موتورز باستمرار بتوسيع تخطيط منتجات الطاقة الجديدة في السوق العالمية. أطلقت HAVAL H6 إصدارات HEV و PHEV في العديد من الأسواق، مما يوفر للمستخدمين العالميين تجربة منتج أكثر صداقة للبيئة وذكاء.

تم تجهيز كلا الطرازين بـ L.E.M.O.N . DHT ، وهي تقنية هجينة تم تطويرها بشكل مستقل بواسطة جريت وول موتورز. من خلال التعاون الوثيق بين المحركات الهجينة والمحركات المزدوجة في سيناريوهات مختلفة، يمكن لهاتين السيارتين الكهربائيتين الهجينتين تلبية احتياجات المستخدمين لمركبات الطاقة الجديدة ذات التحمل الطويل والكفاءة العالية والأداء العالي.

في المستقبل، تخطط جريت وول موتورز لإطلاق المزيد من المنتجات عالية الجودة في الأسواق العالمية لخلق تجربة قيادة مخصصة أكثر صداقة للبيئة وذكاء للمستخدمين.

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