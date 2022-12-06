‫تستضيف Hikvision قمة 2022 Shaping Intelligence التي تبحث في مستقبل AIoT

دنباسار، إندونيسيا، 6 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — استضافت Hikvision قمة Shaping Intelligence لعام 2022 في بالي، إندونيسيا، في 29-30 نوفمبر. خلال القمة، اجتمعت Hikvision والعملاء وشركاء التكنولوجيا والحلول وغيرهم من قادة الصناعة للنظر في مستقبل AIoT واستكشاف طرق النجاح المشترك.

وقال كين ياو، نائب رئيس Hikvision ، في خطابه الافتتاحي للقمة: “في طليعة تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات، نرى فرصًا كبيرة لابتكار الذكاء الاصطناعي والتعاون مع الشركاء لمساعدة منظمات الخدمة العامة والشركات بحلول يمكنها تحسين عملية صنع القرار وزيادة الكفاءة التشغيلية”.

نهج جديد لابتكار الذكاء الاصطناعي والتعاون والانفتاح

في هذا الحدث، حدّدت Hikvision هيكل الذكاء الاصطناعي الجديد مع أربع طبقات من الذكاء التي تشمل التقنيات والبرمجيات ومنتجات الأجهزة، والتعاون المفتوح للنظم الإيكولوجية، وتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي.

“يمكن النظر إلى نهجنا تجاه AIoT على أنه شجرة، حيث الابتكار التكنولوجي هو جذور الشجرة؛ وهذا الابتكار يغذي أجهزة وبرامج AIoT في الجذع. تمثل فروع الشجرة نظامنا البيئي المفتوح للشركاء والتعاون الذي يمكّن من نمو وتقديم التطبيقات الذكية، والتي هي مثل أوراق الشجرة وثمارها” هذا ما قاله فرانك تشانغ، نائب رئيس Hikvision وأكمل: “نأمل في تلبية احتياجات السوق سريعة التطور بشكل أفضل مع شركائنا. يمكن لعملائنا الاستفادة من مسار أسهل لتبني الذكاء الاصطناعي والنجاح في التحول الرقمي لعملياتهم”.

في القمة، قدم العديد من شركاء التكنولوجيا والعملاء كيف يستفيدون من تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي من Hikvision لدفع الأمن والكفاءة المحسنة في صناعاتهم.

على سبيل المثال، وصف معهد التعليم الفني ( ITE ) في سنغافورة “فصول المستقبل” الخاصة بهم، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع Hikvision ، والتي مكنت هذا التحول الرقمي للفصول ومشاركة المواد التعليمية عبر الإنترنت. شاركت مجموعة كبيرة من تجار التجزئة الذين يديرون أكثر من 5000 متجر في تايلاند مع الجمهور كيف اعتمدوا حل HikCentral لمركزية الإدارة، مما أدى إلى انخفاض التكاليف وتسريع رقمنة عملياتهم. أيضًا، في صناعة الطاقة، استخدمت محطة شمسية كبيرة في فيتنام بنجاح التطبيقات الأمنية لنظام فيديو Hikvision ذكي مع كاميرات حرارية لتحقيق التشغيل عن بعد على مدار الساعة في أي طقس.

جاءت المزيد من الأخبار في الحدث مع الإعلان عن إصدار منصة Hikvision Embedded Open Platform (HEOP) 2.0 ، والذي توفر لشركاء Hikvision بيئة موحدة ومفتوحة لتشغيل التطبيقات وإدارتها، مما يجعل من الممكن تشغيل تطبيقات وخوارزميات تابعة لجهات خارجية، أو مكونات منتجات أجهزة Hikvision’s AIoT .

تقنيات لعالم أفضل

خلال القمة، أطلقت Hikvision أيضًا برنامج STAR ، الذي يهدف إلى الشراكة مع المنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم واستكشاف طرق مبتكرة لتعزيز الحفاظ على البيئة والحفاظ على الثقافة من خلال تقنيات Hikvision المتطورة.

وقال تشانغ: “نحن في Hikvision ملتزمون بالإدماج الكامل للمسؤولية الاجتماعية للشركات وفلسفة التنمية المستدامة في أعمالنا، ونعتقد دائمًا أن الابتكار التكنولوجي يمكن أن يساعد في خلق عالم أفضل”. وسيركز برنامج STAR على ثلاثة مجالات رئيسية هي: رصد التنوع البيولوجي وحفظه، ورصد البيئة وحمايتها، وحفظ التراث الثقافي.

شارك أكثر من 400 شريك من Hikvision من جميع أنحاء العالم في هذه القمة وتبادلوا الأفكار والرؤى والخبرات والممارسات في الاتجاهات الضخمة لتكنولوجيا AIoT .

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