تستضيف جامعة التحالف حفل التخرج السنوي الكبير

بنجالورو، الهند18 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — استضافت جامعة ألاينس، أول جامعة خاصة في جنوب الهند وواحدة من الجامعات الخاصة الرائدة في الهند، بنجاح حفل التخرج السنوي في الحرم الجامعي المركزي للجامعة في بنغالورو. حضر الحدث الخريجون وأسرهم وترأسه سعادة الدكتور سي إن أشواث نارايان، المحترف الزائر لجامعة ألاينس ووزير التعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المهارات وريادة الأعمال و سبل العيش، وحكومة ولاية كارناتاكا. حضر القاضي س. ر. بانورماث، رئيس لجنة كارناتاكا القانونية وشري هارشيت سنغال، المدير العام لشركة HashedIn by Deloitte كضيوف شرف.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من السيد أبهاي ج. الشابي، رئيس الجامعة، الذي هنأ الخريجين وشجعهم على تعزيز قدراتهم على التواصل وإقامة العلاقات، وتطوير المهارات ذات الصلة بشكل دوري، والتفكير كرواد أعمال وتطوير الصفات القيادية. تبع ذلك التقرير السنوي للجامعة الذي قدمه الدكتور أنوبها سينغ، نائب رئيس جامعة ألاينس الذي قدم لمحة عامة عن إنجازات الجامعة و25 عامًا من التحالف التربوي ورؤية الجامعة في أن تكون مؤسسة عالمية المستوى.

كان أبرز ما في الحدث هو الخطاب الرئيسي الذي ألقاه الدكتور سي إن أشواث نارايان، الذي هنأ الخريجين وحثهم على استخدام تعليمهم من أجل تحسين المجتمع. وتحدث عن دور المؤسسة في تشكيل قادة المستقبل وقطاع التعليم العالي المتطور في الهند. وأشار إلى تنفيذ سياسة التعليم الوطنية في ولاية كارناتاكا وهدف الدولة في تنفيذها بالكامل والمساهمة في قصة النمو الوطني.

شجع شري هارشيت سينغال من HashedIn by Deloitte الخريجين على مواصلة التعلم والاستعداد للتغييرات المستمرة والاضطرابات التي تحدث في العالم. أقر القاضي س. ر. بانورماث، رئيس لجنة كارناتاكا القانونية، بدور الوالدين والأسرة والمعلمين في نجاح الخريجين وشجعهم على الاستفادة من الفرص والمساهمة في المجتمع.

واختتمت الفعالية بتقديم ميداليات وشهادات تقدير للطلبة المتفوقين في تخصصاتهم، ومنح الشهادات والدبلومات لجميع الخريجين، مما يجعل الحفل نهايةً لا تُنسى. وشهد الحفل تخريج 2445 طالبًا حصل 1615 منهم على درجات علمية، وحصل 830 على دبلومات؛ وحصل 14 على درجة الدكتوراه. تم منح ميداليات وشهادات تقدير لـ 161 من أصحاب الرتب.