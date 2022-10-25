‫تستحوذ شركة Modus على شركة Agile Ventures التي يقع مقرها في المملكة العربية السعودية لتوسيع شبكتها من منشئي المشاريع إلى المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 25 أكتوبر 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة Modus عن استحواذها على شركة Agile Ventures التي مقرها المملكة العربية السعودية لتوسيع شبكة بناة المشاريع (VB) لتشمل المملكة. وتعد Modus ومقرها نيويورك منصة مشاريع تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتألف من صناديق رأس المال الاستثماري، وبناة المشاريع، وذراع الابتكار المؤسسي. وستسمح عملية الاستحواذ لشركة Modus بإطلاق بناة المشاريع في المملكة العربية السعودية للبناء مع المؤسسين الأكثر موهبة في البلاد والاستثمار فيها.

ويمثل الاستحواذ على Agile Ventures التوسع الرسمي لشركة Modus وتأسيسها في السوق السعودية. وتهدف Modus إلى الدعم المباشر لرؤية السعودية الطموحة 2030 لتعزيز النظام البيئي للابتكار في البلاد من خلال تثقيف ودعم رواد الأعمال، وزيادة خط أنابيب الشركات الناشئة من الدرجة الأولى من خلال بناء المشاريع.

وتعد شركة Modus للبناّء التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لها هي الثالثة التي يتم إطلاقها في المنطقة كجزء من شبكة VB وصندوق Venture Builder Fund بقيمة 50 مليون دولار. وسيكون لديها العديد من فرق بناء المشاريع اللاأدرية في الصناعة، وواحد يركز حصريًا على تطوير صناعة الألعاب في البلاد بعد أن كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مؤخرًا عن خطط لجعل المملكة العربية السعودية مركزا عالميًا لقطاع الألعاب بحلول عام 2030.

وقد توسعت منصة Venture Platform ، التي أطلقت أول بناة مشاريع في مصر في عام 2019، بسرعة في الأشهر الـ 18 الماضية. وقد تم إطلاق برنامج “بناة مشاريع أبوظبي” بالتعاون مع Hub71 (مختبر المشاريع) التابع لمبادلة العام الماضي، وتضاعف حجمه مؤخرًا بعد نجاحه، بعد أن تلقى أكثر من 1,600 طلب، وحصلت شركاته الناشئة على الاستثمار قبل الانتهاء من البرنامج.

كما أدى الطلب القوي في المنطقة على الخبرة في مجال بناء المشاريع إلى قيام ذراع Modus للابتكار المؤسسي بإطلاق برامج بناء المشاريع مع المكاتب الكبيرة والشركات والمؤسسات الحكومية.

كريم الصيرفي، الشريك الإداري في Modus ، قائلًا : “يسرنا أن نتشارك مع فريق Agile Ventures بينما نواصل رحلتنا في بناء الشركات التي تحقق قيمة للنظام البيئي.

وأضاف: “ستوفر بناة المشاريع في المملكة العربية السعودية إمكانية الوصول لشركات محفظة Modus الحالية لدخول السوق السعودية، وستستفيد من القوى العاملة ذات المهارات العالية في البلاد لتنمية VB السعودي ليشمل أكثر من 100 زميل في الفريق، وتوليد فرص عمل جديدة من خلال الشركات التي نبنيها.

وينعكس هذا بالفعل في استحواذنا على شركة Agile Ventures ، وهي فريق من نجوم الروك يتمتع بخبرة واسعة في النظام البيئي السعودي، ونحن نتطلع إلى بناء الشركات الناشئة ودعم المؤسسين إلى جانبهم”.

وتعد Agile Ventures شركة بناء مشاريع مقرها جدة تأسست في عام 2016 لتطوير منصات رقمية جديدة في المملكة العربية السعودية. وباعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال بناء المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قامت Agile ببناء شركات ناشئة في العديد من القطاعات، بما في ذلك Ananas – تطبيق للفواكه والخضروات، ASAS – منصة لإدارة مشاريع البناء الشخصية، و FastCircle – منصة لإدارة الخدمات اللوجستية اليومية بين المصانع والعملاء، و Nawra – منصة تساعد على تبسيط رحلة العمرة.

وقد أمضى فريقها من رواد الأعمال المتسلسلين حياتهم المهنية في بناء الشركات الناشئة من الصفر ويتكون من مصممي المنتجات والمهندسين وقراصنة النمو الذين يعملون في سوق المملكة العربية السعودية ويفهمون عنها عن كثب.

أحمد أبو طالب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Agile Ventures قائلًا: “إن بناء المشاريع الناجحة يدور حول ثقافة تمكينية وعمليات مناسبة؛ فهذا ما نحبه في Modus. نحن نتشارك قيمًا ومعتقدات ثقافية متشابهة، ولكل منها أطر عمل قوية لبناء المشاريع.

وأضاف: “تؤمن Modus برؤية 2030، ونعمل معًا على بناء فريق قوي لتطوير الشركات الناشئة المبتكرة التي يمكن أن تضيف قيمة إلى الاقتصاد وتزود المواهب السعودية بالمهارات المطلوبة في القرن ال21. نؤمن معًا بأننا سنقوم بعمل استثنائي.”

وستقوم VB التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لها ببناء 30 شركة على مدى السنوات الـ 3 المقبلة، وستوظف أفضل المواهب المحلية في المملكة العربية السعودية مع الاستفادة من فريق Modus العالمي الحالي من خبراء بناء الشركات الناشئة المتمرسين. ستحصل كل شركة VB تم اختيارها على ما يصل إلى 750 ألف دولار من الدعم النقدي والتشغيلي طوال البرنامج، مما يؤدي إلى نموها إلى البذور المتأخرة والسلسلة A ، مع فرص استثمارية لاحقة من صندوق VC التابع لشركة Modus بعد التخرج.

سيتم فتح باب تقديم الطلبات في المملكة العربية السعودية لـ Modus في نهاية العام.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع

· Modus على comms@modus.vc أو زيارة موقع: https://modus.vc/