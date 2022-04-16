‫تستثمر GWM مبلغ 9 مليارات يوان صيني في البحث والتطوير، مركزة على الطاقة الجديدة والذكاءب

اودينغ، الصين, 16 أبريل/نيسان 2022/PRNewswire/ — أصدرت GWM رسميا في 29 مارس/آذار، التقرير السنوي لعام 2021، مبرزا أن الاستثمار الأخير في البحث والتطوير وصل إلى 9.07 مليار يوان صيني، وهو ما يمثل معلما رئيسيا آخرا للاستثمار في البحث والتطوير للشركة.

مقارنة بسنة 2020، زاد استثمار GWM في البحث والتطوير بنسبة 76.05٪ عاما بعد عام، وهو ما يمثل 6.65٪ من الإيرادات التشغيلية.

قال Lv Wenbin ، المدير العام للتكنولوجيا في GWM HAVAL ، إنه في مواجهة المنافسة في السوق العالمية، دائما ما أصرت GWM على مفهوم “الاستثمار المفرط والبحث والتطوير الدقيق” لتلبية الاحتياجات الشخصية المتنوعة للمستخدمين العالميين.

على مدى السنوات الماضية، واصلت شركة GWM القيام باستثمارات دقيقة في كل من قطاعات الطاقة الجديدة والذكية واستمرت في إطلاق العديد من التقنيات المتقدمة إلى الأسواق.

في قطاع الطاقة الجديد، كشفت GWM رسميا عن L.E.M.O.N . DHT. إن هذه التكنولوجيا متوافقة مع هياكل الطاقة HEV و PHEV ويمكن تجهيزها بها. كما يمكنها تحسين الكفاءة الكلية لمجموعة نقل الحركة للنماذج المجهزة بهياكل طاقة HEV بنسبة تزيد عن 50٪. يمكن أن يصل معدل توفير الوقود لهذه النماذج خلال الاختبار في الموقع، من 35٪ إلى 50٪ مقارنة بنماذج الوقود الأخرى.

خذ HAVAL JOLION HEV كمثال. بدعم من L.E.M.O.N . DHT ، يمكن تعديل استهلاك الوقود بشكل آلي لزيادة كفاءة استهلاك الوقود في أوضاع القيادة المختلفة مثل الوضع العادي والرياضي والاقتصادي. يمكن أن تلبي هذه الخاصية احتياجات المستخدمين في سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك الطرق الحضرية والطرق السريعة وظروف القيادة الأخرى.

أطلقت GWM العام الماضي، Coffee Intelligence 2.0 وكشفت عن هندسة إلكترونية وكهربائية جديدة وهيكل ذكي يتم التحكم فيه كهربائيا. بناء على كل هذه التحسينات التكنولوجية، يركز تطوير Coffee Intelligence 2.0 على تحديث تقنية القيادة الذكية وتطوير نظام NOH الذكي لملاحة القيادة.

عند تشغيل النظام، يمكن للسيارة أن تساعد السائق بشكل آلي في تغيير الممر والتجاوز وغيرها من الإجراءات في عملية القيادة. يمكنه أيضا مراقبة ما إذا كان السائق متعبا أو غير قادر على التركيز أو في ظروف أخرى، مما يعكس تصميم هذا النظام الموجه للمستخدم.

تتيح العلوم والتكنولوجيا لعدد أكبر من المستخدمين الاستمتاع بتجربة قيادة أكثر راحة. أعلنت GWM في مهرجان التكنولوجيا الثامن الذي أقامته الشركة، أنها ستستمر في توسيع فريق البحث والتطوير العالمي إلى 30000 باحث وأن إجمالي الاستثمار في السنوات الخمس المقبلة سيصل إلى 100 مليار يوان صيني.

الإضافة إلى قطاع البحث والتطوير، تعمل GWM أيضا بنشاط على بناء سلسلة صناعية للسيارات منخفضة الكربون تربط العالم بأسره. وقد اقترحت بناء أول مصنع خال من الكربون بحلول سنة 2023 لتوفير تجربة قيادة أكثر ذكاء وأمانا وصديقة للبيئة للمستخدمين العالميين.