‫تزايد أعضاء كنيسة شينتشونجي في أوروبا، على الرغم من آثار جائحة كوفيد-19 وحملات التشكيك الديني

وفي رده على أسئلة متعلقة بتناقص عدد المسيحيين في أوروبا، أشار رئيس الكنيسة إلى أنّ الكنائس لا تقدّم حاليًا تفسيرًا جيدًا بما يكفي لتوضيح معاني كلمات الكتاب المقدس التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحياة اليومية للأفراد والمجتمعات. كما أوضح أنّ النبوءات المفصّلة المذكورة بالكتاب المقدس تشير إلى أحداث ستقع في المستقبل؛ وأنّ الكشف عن تحقق بعض هذه النبوءات أدى إلى زيادة أعضاء الكنيسة في أوروبا.

كما أوضح رئيس الكنيسة أنّه وفقًا للكتاب المقدس، فإنّ الرقم “666” المذكور في الفصل 13 من سفر الرؤيا لا يتعلق بجائحة كوفيد-19، بل يتعلق بقصة عن الملك سليمان

ترمز إلى كيفية خروج الإنسان عن النهج المستقيم ووقوعه في الزلل والخطأ؛ وأنّ سفر الرؤيا مكتوب بالكامل بأسلوب رمزي “يمكن فهمه” عند تحقق النبوءات التي تُشير إليها هذه (الرموز) في حياتنا الواقعية.

ووجّه أحد رؤساء الكنائس الذين شاركوا في المؤتمر الصحفي سؤالًا إلى رئيس كنيسة شينتشونجي “لي مان هي” بشأن الكيفية التي فهم بها الأخير أنّ السنة والشهر واليوم والوقت المحددين في الفصل 9 من سفر الرؤيا تُعبر عن نبوءة. وأجاب “لي”: «لأنني رأيت شواهد ذلك بنفسي في المكان الذي وقع فيه الحدث؛ أنا أقول فقط ما رأيته وسمعته».

كما أعرب صموئيل كابو، راعي الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في بلدية أليس بفرنسا عن اندهاشه من قدرة رئيس الكنيسة “لي مان هي” على تقديم تفاصيل محدّدة فيما يتعلق بنبوءات سفر الرؤيا؛ حيث قال: «لقد كنت منبهرًا للغاية بالتوضيح الذي قدّمه دون النظر حتى إلى سفر الرؤيا أثناء حديثه. أمّا فيما يتعلق بأحداث معينة مثل نبوءة البوق السادس، فأنا أؤكد على وجود تاريخ بالفعل لتحقيق هذه النبوءة؛ ولكن كيف استطاع “لي” معرفة هذا التاريخ بكل هذه الدقة؟».

وخلال هذا المؤتمر الصحفي، قال أحد مسؤولي كنيسة شينتشونجي في أوروبا: «لقد تسبّبت جائحة كوفيد-19 في حدوث أمراض وكوارث ومعاناة اقتصادية في جميع أنحاء العالم، كما قيّدت الأنشطة الدينية. لذا، يؤكّد رئيس الكنيسة “لي” على الأهمية البالغة لتعاوننا معًا بغض النظر عن معتقداتنا الدينية. ونأمل أن يكون هذا الحدث بمثابة فرصة لاستعادة المسيحية في أوروبا».

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