‫تركيبة وصوت غنيين – تلفزيون M550L من Toshiba

تماشيًا مع التزام Toshiba TV بالتكنولوجيا المبتكرة، فإن تلفزيون M550L يأتي بعدد من الميزات المميزة للحصول على أفضل قيمة يمكن تحقيقها في نطاق التكلفة. تم تضمين ميزة استعادة الملمس الرائعة في واجهة العرض الخاصة بها، والتي تسمح لتلفزيون M550L من Toshiba بتحسين الصور وترقيتها إلى أفضل تركيب للحصول على وضوح صورة يقارب 4K . تعمل استعادة الصور أثناء المشاهدة على الحفاظ على الدقة المثلى لمتعة المشاهد.

تلفزيون M550L من Toshiba هو أيضًا مصدر طاقة صوتي، ومجهز بـ REGZA Power Audio PRO و Dolby Atmos المكرر صوتيًا. تتحد هذه الميزات لإنتاج صوت جهير مثير ودرجات صوت مضبوطة بدقة وطبيعية، والتي يشتهر بها تلفزيون M550L دون أي تناقضات. تخطو صوتيات Dolby Atmos خطوة إلى الأمام في إعادة تعريف المشهد الصوتي الذي ينشئه تلفزيون M550L من Toshiba ، وترتقي بتجربة السينما المنزلية إلى ارتفاعات غامرة أعلى مع نظام الصوت المحيطي.

يشير نظام الصوت المحيطي المتوهج الخاص بجهاز M550L تلفزيون Toshiba إلى النقل الخالي من العيوب للأصوات من خلال قنوات الإخراج المتعددة التي تحيط بالمشاهد وتملأ الغرفة بأعلى الأصوات من المحتويات التي يشاهدها. سواء كان ذلك للألعاب أو الأفلام، فقد تم تصميم نظام M550L المحيطي لتقديم أصوات بدقة فاخرة وأعماق ساحرة لإكمال تجربة المشاهدة التي لا تُنسى.

لمعرفة المزيد، تابع أخبار Toshiba TV على فايسبوك و إنستغرام و تويتر و يوتيوب .

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1955416/image_5022994_ 28247910.jpg