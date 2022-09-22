‫تركز InEight على التوحيد القياسي والمقارنة المرجعية في تحديث ابتكارات البرمجيات يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتحسين ثقة المشروع

تقدم أحدث التطورات في منصة إدارة مشاريع البناء في InEight ممارسات جديدة لإدارة التصميم والمقارنة المرجعية، مما يحسن الاتساق والتوحيد القياسي عبر المشاريع.

سكوتسديل، أريزونا، 22 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — InEight Inc., الشركة الرائدة عالميًا في مجال برمجيات إدارة مشاريع البناء، أعلنت اليوم عن أحدث ابتكاراتها البرمجية، بما في ذلك توحيد العمليات الجديدة عبر النطاق والتصميم وإدارة الموارد، بالإضافة إلى ميزات جديدة لتتبع التقدم المحرز والقدرة على إنشاء تقديرات وجداول زمنية تم التحقق من صحتها بشكل قياسي. يعمل التحديث أيضًا على تحسين تطبيق InEight للجوال لتسهيل الوصول الفوري إلى المعلومات في الوقت الفعلي سواء في المكتب أو في الميدان أو أثناء التنقل. وستعمل التحديثات إجمالًا على تحسين رؤية المشروع، وخلق فرص جديدة لتحقيق الكفاءة مع رفع أداء الفريق وزيادة اليقين في المشروع، بما في ذلك بناء التصميم ومشاريع التسليم البديلة.

وقال براد بارث، الرئيس التنفيذي للمنتجات في InEight : “لإطلاق العنان الكامل لفائدة الوصول المتزايد باستمرار للصناعة إلى البيانات، نحتاج إلى مزيد من التوحيد القياسي وأدوات قياس أفضل”. “تركز آخر تحديثاتنا على ذلك فقط – إنشاء طرق جديدة لتوليد رؤى قابلة للتنفيذ من شأنها تحسين الأداء في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.”

إن زيادة الرؤية في الوقت الفعلي لكميات التصميم المتطورة وتواريخ التسليم، إلى جانب تتبع أسهل للتقدم المحرز مقابل نطاق التصميم، ستسمح للمستخدمين بإدارة الموارد وخطط العمل والميزانيات والتنبؤات والجداول الزمنية والمشتريات بشكل أفضل. هذه التحسينات على حل InEight Design Management ستعمل على تحسين اتساق تسليم المشروع مع توحيد إكمال أعمال التصميم.

سيسمح آخر تحديث ل InEight لوظائف المقارنة المرجعية للمستخدمين بإنشاء تقديرات وجداول زمنية تم التحقق من صحتها باستخدام القوالب والموارد ومكتبات التكلفة والتجميع. سيتمكن المستخدمون من استخراج المشاريع التاريخية لمقارنة نقاط البيانات المقدرة والمبنية بالإضافة إلى تقييم التقديرات والجداول الزمنية مقابل المتوسطات التاريخية العالية والمنخفضة في رسوم بيانية قابلة للهضم بصريًا ووجهات نظر توافقية.

وستعمل التحسينات أيضًا على تحسين وظائف وتجربة المستخدم لتطبيق InEight للجوال. من خلال الإشعارات المحسنة ووظائف تتبع التقدم والإنتاجية، يمكن لمستخدمي الأجهزة المحمولة أن يظلوا جزءًا نشطًا من المشروع، في أي مكان وفي أي وقت. سيتمكن مستخدمو الأجهزة المحمولة من تسجيل المشكلات أو التغييرات أو طلبات الحصول على المعلومات مباشرة في التطبيق على الفور، بالإضافة إلى مراجعة بيانات ومقاييس المشروع المحدثة في لوحة تحكم واحدة دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر. سيتم الوصول إلى البيانات المحدثة في التطبيق على الفور في النظام بحيث يمكن للجميع، في الميدان أو المكتب، أن يكونوا على نفس الصفحة.

لمزيد من المعلومات عن InEight’s quarterly innovations ، قم بزيارة: InEight Innovations

نبذة عن InEight

توفر InEight برامج إدارة المشاريع المختبرة ميدانيًا للمالكين والمقاولين والمهندسين والمصممين الذين يقومون ببناء العالم من حولنا. تعتمد أكثر من 575000 مستخدم وأكثر من 850 عميلًا في جميع أنحاء العالم على InEight للحصول على رؤى في الوقت الفعلي تساعد على إدارة المخاطر والحفاظ على المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية طوال دورة الحياة بأكملها.

من التخطيط المسبق إلى التصميم، ومن التقدير إلى الجدولة، ومن التنفيذ الميداني إلى معدل الدوران، قامت InEight بتزويد أكثر من تريليون دولار في مشاريع على مستوى العالم عبر البنية التحتية والقطاع العام والطاقة والغاز والمواد الكيميائية والتعدين والتجارة. لمزيد من المعلومات، تابع InEight على LinkedIn أو تفضل بزيارة InEight.com.

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