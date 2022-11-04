‫ترحب أبوظبي بالزوار لاكتشاف عدة تجارب بوتيرتهم الخاصة

· حملة “جرب أبوظبي” الجديدة تدعو العالم إلى مجموعة متنوعة من التجارب الغنية التي لا تُنسى، والمتوفرة على مدار 365 يومًا

· كرم الضيافة الإماراتي هو جوهر كل لحظة: ثقافة حية تترك للزائرين شعورًا كأنهم في منزلهم رغم ابتعادهم عن المنزل

· مع التجارب التي تلهم وتثير وتستعيد، هناك شيء يمكن للجميع الاستمتاع به وتجربته في وتيرتهم الخاصة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ — كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن حملتها الأخيرة: جرب أبوظبي ابحث عن وتيرتك. تشارك الحملة مجموعة متنوعة من التجارب التي تلهم وتحمس وتجدد وترحب بالناس من كلأنحاء العالم ليأتوا ويستمتعوا بلحظات لا تنسى – بطريقتهم الخاصة، وبالوتيرة التي تناسبهم.

للاطلاع على البيان الصحفي في الوسائط المتعددة، يُرجى النقر على:

https://www.multivu.com/ players/uk/9108351-abu-dhabi- welcomes-visitors-discover- experiences-own-pace/

تُظهر حملة “جرب أبوظبي” الروابط السلسة بين ثروة من التراث الثقافي، إلى جانب التجارب المثيرة. ترحب جزيرة ياس بالعالم من خلال أنشطة ترفيهية على مدار العام ومناطق جذب على الواجهة البحرية، مع فعاليات وترفيه للعائلات ولجميع الأعمار. تقع جزيرة السعديات على بعد 15 دقيقة فقط، وهي مليئة بالثقافة الحية، كما أنها موطن للإلهام الخالد لمتحف اللوفر أبوظبي والهندسة المعمارية التي لا تُنسى.

تقع منطقة السعديات الثقافية في قلب الجزيرة، وتستضيف الفعاليات والمعارض المجتمعية في منارة السعديات، إلى جانب مع بيركلي أبوظبي، المعهد البارز للموسيقى المعاصرة والفنون المسرحية. تعد المنطقة أيضًا موطنًا مستقبليًا لمتحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، والفن الغامر لتيم لاب فينومينا أبوظبي. في الجوار، تصطف الشواطئ الجميلة والطرق الساحلية مع المقاهي وخيارات تناول الطعام في ممشى السعديات للاستمتاع بغروب الشمس الخلاب.

تدعو أبوظبي الزائرين لإثارة فضولهم من خلال زيارة مواقع التراث العالمي لليونسكو في العين، وتجربة المغامرة والهدوء بين الكثبان الرملية الصحراوية، واحتضان ماضي أبوظبي الساحر بالمتاحف الشهيرة والحصون القديمة، على بعد ما يزيد قليلاً عن ساعة من هذه التجارب الرائعة على الجزيرة.

تجارب غنية على مدار العام

ترحب الحملة بالعالم للاستمتاع بتجارب أبوظبي الغنية على وتيرتهم الخاصة، من خلال:

الإلهام الثقافي: الماضي والحاضر والمستقبل

استكشف النصب التذكاري الحي للأمة وراوي تاريخ أبوظبي، قصر الحصن، مبنى حجري من القرن الثامن عشر في قلب المدينة. كما أنها موطن لبيت الحرفيين، الذي يحتفل بالتراث الإماراتي وتقاليد الحرف اليدوية الراسخة. في نفس اليوم، يمكنك اكتشاف الإلهام في متحف اللوفر أبوظبي، من خلال الهندسة المعمارية المذهلة والمجموعات الفنية والمصنوعات اليدوية.

لحظات العودة إلى الطبيعة التي تعيد الجسد والروح

من مشاهدة النجوم والتسلق في منتزه جبل حفيت الصحراوي إلى المشي في مسارات الواحات المظللة في حديقة مدينة العين، يمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بشواطئ جزيرة السعديات التي تغمرها أشعة الشمس، والاستمتاع برحلات السفاري البرية في جزيرة صير بني ياس والهروب إلى هدوء وصفاء صحراء الربع الخالي.

الإثارة للجميع، على مدار السنة

توفر المناظر الطبيعية في أبو ظبي فرصًا لا حصر لها لعربات الكثبان الرملية والتزلج على الرمال، في حين أن الإثارة في أكبر مدينة ملاهي داخلية في العالم، عالم وارنر براذرز أبوظبي في جزيرة ياس، ستخلق ذكريات تدوم مدى الحياة. على بعد دقائق فقط، اكتشف حلبة ياس مارينا F1 المشهورة عالميًا والمغامرات الداخلية في كلايمب CLYMB وعالم فيراري أبوظبي.

تقويم للأحداث ليستمتع الجميع

أبو ظبي هي مركز عالمي للأحداث، مع تقويم مليء بالإثارة يحتوي على أنشطة يستمتع بها الجميع. استضافت أبوظبي مؤخرًا أول ألعاب NBA على الإطلاق في المنطقة، بالإضافة إلى معارك على لقب الملاكمة في بطولة UFC و WBA ، كما جذبت العائلات والزائرين الأصغر سنًا بالعرض الأول في الشرق الأوسط في عرض برودواي الشهير عالميًا، فيلم ديزني ذا ليون كينج الموسيقي، بالإضافة إلى ديزني على الجليد الجذابة.

بالنظر إلى المستقبل، سيكون لدى عشاق الموسيقى الكثير من الإثارة، مع عروض أندريا بوتشيلي وبوست مالون وإيماجين دراغونز وبلاك بينك وستينج وجون ليجند مع كندريك لامار وسويدي هاوس مافيا في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.

في الصورة أدناه: واحة العين الهادئة، والمتعة الداخلية في عالم وارنر براذرز أبوظبي، ورحلات السفاري البرية في جزيرة صير بني ياس، والنكهات الإماراتية الحائزة على جوائز ميزلاي في قصر الإمارات. مع وجود العديد من التجارب التي تلهمك وتثيرك وتجددك، هناك أنشطة للجميع في أبوظبي والكثير في انتظارك للاكتشاف، وذلك وفقًا لوتيرتك الخاصة.

ابدأ التخطيط لرحلتك الآن على: visitabudhabi.ae .

صور عالية الدقة متوفرة: هنا. https://we.tl/t-5vdbnRSF1h

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