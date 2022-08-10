‫ترجمة ترتقي نحو آفاق جديدةً عبر بوابتها “تي-بورتال 2.0”

“تي-بورتال” بوابةٌ لجميع خدمات المحتوى بلغاتٍ متعدّدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 10 أغسطس / آب 2022 /PRNewswire/ — كشفت “ترجمة”، المزوّد الرّائد للخدمات اللغوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن منصّتها الجديدة والمحسّنة للخدمات اللغوية والمحتوى تحت اسم “تي-بورتال” (T-Portal). وتعتبر هذه البوّابة منصّة متميّزة لجميع خدمات المحتوى بلغات متعدّدة بما فيها إنشاء المحتوى، وترجمة الأفلام، وإعادة الكتابة، والترجمة الإبداعيّة، والترجمة، والترجمة بطابع محلّي، والترجمة الآليّة، والمراجعة، وتحرير الفيديو، وتحرير الوسائط، والتدقيق اللغويّ، وخدمات النشر المكتبيّ (DTP) وغيرها الكثير.

ومن شأن هذا الإصدار الجديد تعزيز المكانة الرائدة التي تستأثر بها “ترجمة” كشركة رائدة في مجال بروتوكول خادم اللغة المعزّز بالتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تواصل تقديم خدمات جديدة وقدرات محسّنة تهدف إلى زيادة تبسيط سير أعمال تسليم المحتوى، وتخفيض المدخلات اليدوية، وتقليص وقت الإنتاج عبر عملية تسليم رقميّة بالكامل.

وتعليقًا على الموضوع، قالت الدكتورة ريبيكا جونسون، المدير التنفيذي للمنتجات لدى “ترجمة”: “تعتبر ‘تي-بورتال’ بوّابة استثنائيّة تفتح آفاق واسعة لمجموعة كبيرة من الخدمات التي نقدمها لمساعدة عملائنا في المحتوى الخاصّ بهم، ليتمكنوا من فتح الأبواب في الشرق الأوسط، أو جلب الشرق الأوسط إلى العالم”.

وأضافت جونسون: “للتكيّف مع متطلّبات المستقبل، خضنا رحلة تحوّل رقميّ استثنائيّة نسعى من خلالها لنصبح أول شركة رائدة في مجال بروتوكول خادم اللغة المعزّز بالتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتواجد جميع اللغويين وأعضاء فريقنا من أقسام العمليات والمبيعات والشؤون الماليّة ضمن إطار متصل مزوَّدين بالتكنولوجيا المناسبة. وبهذه الطريقة، يصبحوا أكثر استعدادًا للمستقبل بما يمكّننا من تزويد عملائنا بتجربة رقمية أكثر سلاسة من حيث تقديم المحتوى”.

ومن جانبها، قالت السيدة سحر سلامة، المدير التنفيذي لتميّز العملاء لدى “ترجمة”: “منذ إطلاق ‘تي-بورتال’، قطعنا شوطًا مذهلًا نحو تزويد عملائنا بأفضل خدمات لغوية متاحة في السوق الإقليمية. وانطلاقًا من مواكبتنا لعمليات الرقمنة العالمية، ومشهد الأعمال دائم التغيّر، سعينا لابتكار أداة حديثة تلبي الطبيعة المعقدة للمتطلبات اللغوية لعملائنا. ومع الإصدار الجديد ‘تي-بورتال 2.0’، أجرينا تجديدًا لواجهتنا بحيث أصبح استخدامها أكثر سهولة، مع ميّزات إضافية لإدارة المحتوى بشكل متناسق”.

ويحظى مستخدمو “تي-بورتال” الآن بنظرة عامة وشاملة، مع قدرة التحكم في أوامر خدمة اللغة الخاصة بهم، والتقدم الذي تم إحرازه، ومدى الإنفاق، والفواتير، وكشف الحسابات. كما يستطيع المستخدمون منح حق الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص في مؤسساتهم على حسابهم الخاصّ بالمنصّة، حيث يمكن للمستخدمين والمالكين المختلفين إدارة فرق ومتطلبات مختلفة.

لقد شهدت منصّة “تي-بورتال” تغييرًا كاملًا، ما يسمح بتفاعل أكثر سرعة مع فريق المكتب الأمامي في “ترجمة”، والذي سيتعامل بكفاءة وسلاسة مع جميع المشاريع، وفي الوقت المناسب. وعزّزت الشركة من تركيزها على أمن البيانات، والذي يعتبر عاملًا رئيسيًا آخر وميزة إضافية لاستخدام “تي-بورتال”.

وبدوره، قال زيد الردايدة، المدير التنفيذي للعمليات لدى “ترجمة”: “تزوّد ‘تي-بورتال’ عملاءنا بسهولة الوصول إلى أي مكان، وفي أي وقت، فضلًا عن لوحات المعلومات والتحكم التي تسمح بمزيد من التحكم والعرض المركزي وحالة الطلب في الوقت الفعلي. ويمكن للمستخدمين بسهولة استعراض المعلومات داخل النظام، أو الاستفادة من ميزة بيانات التصدير المخصصة، وفق متطلباتهم المفضلة”.

وتجدر الإشارة إلى أن الإصدار الجديد للمنصة ينسجم بشكل تامّ مع الخطوات التي تتخذها “ترجمة” في مجال الابتكار. وانطلاقًا من اعتراف “جارتنر” بها كـ “بائع تمثيلي متميّز لخدمات الترجمة المعزّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي”، تجمع “ترجمة” بين معرفتها العميقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحلولها المبتكرة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات اللغوية القائمة على التكنولوجيا، والتي من شأنها تغيير قواعد اللعبة.

حول شركة “ترجمة”

تعتبر ترجمة شركة رائدة ومتخصّصة في تقديم الخدمات اللغوية وتكنولوجيا اللغة، لمساعدة الشركات على التوسع بسرعة عبر المحتوى متعدد اللغات. تأسست الشركة في عام 2008 على يد نور الحسن، وشهدت مسيرة نموّ متسارعة مكّنتها من الهيمنة على سوق الترجمة ذات الطابع المحلّي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل مجموعتها الخاصة من الحلول اللغوية المبتكرة، والمصممة خصيصًا للغة العربية.