‫تدعو مراكز الفكر إلى الابتكار في المصادر المسؤولة للمعادن والفلزات في جميع أنحاء أفريقيا وغرب ووسط آسيا

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 13 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — قبل عام 2023 والطبعة الثانية من منتدى المعادن المستقبلية (FMF)، المقرر عقده بين 10 و12يناير، في الرياض، يدعو معهد شركاء التنمية وكلاريو الصناعة إلى تعظيم وتطوير التعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة. وتشدد الورقة المشتركة على الحاجة إلى مبادئ حوكمة البيئة والمجتمع والشركات موحدة لمعالجة الشواغل الحاسمة، وليس أقلها الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، والسعي إلى إيجاد اقتصاد خال من الوقود الأحفوري.

ومع وضع أكثر من 600 حكم من أحكام الإبلاغ الخاصة بالإدارة السليمة بيئيًا على الصعيد العالمي، تشدد إدارة شؤون الإعلام وكلاريو على أهمية العمل المنجز في هيئات مثل المجلس الدولي لمعايير الاستدامة، الذي أُعلن عنه في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في العام الماضي.

وتحث المنظمات صناعة التعدين على اعتماد نهج عالمي ولكنه مرن، واعتماد معايير دولية مع مراعاة العوامل المحلية في الوقت نفسه. ويضفي نموذجها المزيد من الوضوح على ما تسميه “صعوبات الإبلاغ الحالية عن حوكمة البيئة والمجتمع والشركات”.

وتشير إدارة شؤون الإعلام وكلاريو إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه المملكة العربية السعودية الآن في دعم وضع مجموعة مبادئ معتمدة عالميا تدعم المصادر الكافية والميسورة التكلفة والآمنة والمسؤولة للمعادن.

وهم يجادلون بأن المملكة في وضع متميز لتعزيز مثلث الثقة بين الحكومة والمجتمعات وشركات التعدين بفضل الدعم والمشاركة الكبيرين في هذه القضايا. وحددوا ثلاثة مجالات محددة تستعد فيها المملكة العربية السعودية لإحداث أكبر تأثير.

يستنتج بيتر براينت، رئيس كل من معهد شركاء التنمية، وكلاريو (المتخصص في ابتكار حوكمة البيئة والمجتمع والشركات) في الورقة إلى ما يلي:

“يتطلب التصدي لهذا التحدي تحولًا في العقلية، واستثمارًا في الابتكار، والأهم من ذلك، نهج أصحاب المصلحة المتعددين الذي يأخذ في الاعتبار أهداف وحوافز كل لاعب في سلسلة القيمة”.

لمعرفة المزيد، يُرجى تنزيل التقرير الكامل من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3iSwWN2

عمر شيرين، omar.shereen@fleishman.com, +966 50 663 0489