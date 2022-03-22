‫تدعوك نقابة الإمارات لفنون الطهي والرابطة الوطنية لحماية الأغذية النباتية الصناعية للمشاركة في مسابقة وصفات البقوليات عبر الإنترنت- الجائزة الأولى عبارة عن رحلة عشاق الطعام إلى إيطاليا

تعتمد وصفاتنا على البقوليات الأوروبية المعلبة اللذيذة والمغذية!

للمشاركة، أرسل فيديو يظهر وصفتك الخاصة، والتي يجب أن تمثل فيها البقوليات المعلبة الأوروبية 50% على الأقل من مكونات الوصفة. تأكد من قراءة القواعد واتباعها، ويمكنك الفوز برحلة إلى إيطاليا، أو جائزة أو أكثر من الجوائز الرائعة! زِد عدد مشاركاتك كلما أردت الحصول على فرص أكثر للفوز..

القواعد:

أ) إمكانية الدخول لأي طاه محترف أو هاوي.

ب) اعرض جميع المكونات في بداية الفيديو، مع إبراز البقوليات المعلبة الأوروبية أثناء استخدامها.

ت) يجب كتابة الوصفة والمكونات والطريقة باللغة الإنجليزية في الصيغة المقدمة من قبل المنظمين.

ث) مدة الفيديو تتراوح بين 4-7 دقائق

ج) قم بإعداد جزء واحد من وصفتك.

ح) يمكن أن تكون الوصفة مقبلات، أو مزة، أو سلطة، أو طبق رئيسي أو جانبي أو شوربة أو ساندوتش أو لفائف أو أي طبق لذيذ من اختيارك!

خ) يجب أن تحتوي الوصفة على 50% على الأقل من البقوليات الأوروبية المعلبة: بحيث تكون المكون الرئيسي.

د) يشمل ذلك الحمص، والفاصوليا، والفاصوليا الحمراء (العضوية أيضًا)، والعدس، والبازلاء الخضراء، يمكن شراء البقوليات الأوروبية المعلبة من المتاجر عالية الجودة، والمحلات المتخصصة، وعبر الإنترنت.

ذ) يمكن تصوير الفيديو بواسطة الهاتف المحمول أو الكاميرا.

ر) تأكد من وجود إضاءة كافية لتحسين الفيديو النهائي.

ز) فيلم مكون من مشاهد لقناة يوتيوب.

س) لا يشترط وجود موسيقى، ولكن تأكد أنها متاحة للاستخدام مجانًا في حال استخدامك لها في الخلفية.

أرسل تسجيلك إلى emiratesculinaryguild@ gmail.com

ستُنشر مقاطع الفيديو المختارة على موقع قناة يوتيوب نقابة الإمارات لفنون الطهي، ويمكنك معرفة عدد الإعجابات والمشاهدات التي يمكنك الحصول عليها من خلال الترويج للفيديو بين أصدقائك وزملائك سيتم منح نقاط إضافية لمقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة وإعحابًا.

يعتبر إرسالك لمقاطع الفيديو والوصفات الخاصة بك بمثابة موافقة على أحقية نقابة الإمارات لفنون الطهي والرابطة الوطنية للحفاظ على الأغذية النباتية الصناعية في استخدامها مجانًا.

يتاح التسجيل حتى تاريخ 1 مايو 2022

يمكنك المشاركة باكثر من مقطع فيدو حسب رغبتك

سيتم إعلان النتائج في 15 مايو 2022

نتطلع إلى مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بك! حظًا سعيدًا

استمتع. بمذاق أوروبي!

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