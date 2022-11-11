‫تدعم ThunderCore حفل بوليوود الميتافيرسي

Musically Yours by the Kakkars”“

مباشرة من الحفل الميتافيرسي

· السبت 26 نونبر/تشرين الثاني 2022 على الساعة التاسعة بالتوقيت الهندي الرسمي

· تتعاون E-Verse مع بلوكتشين ThunderCore

تايبيه، 10 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — بالشراكة مع ThunderCore ، تدعو شركة E-verse الناشئة في سنغافورة، عشاق النجوم الأكثر شهرة في الهند، نيها كاكار وتوني كاكار، للانضمام إليهم أثناء قيامهم بأداء ” Musically Yours By The Kakkars “ مباشرة في الكون الفوقي (الميتافرس) لأول مرة يوم السبت 26 نونبر/تشرين الثاني في تمام الساعة 9 مساءً بالتوقيت الهندي الرسمي.

يمكنك مشاهدة الحفلة الموسيقية براحة في غرفة المعيشة الافتراضية الخاصة بك في المنزل. استمتع بتجربة الساحة الخاصة المبنية خصيصًا للحفل. سيستفيد هذا من التكنولوجيا المتطورة وتأثيرات الإضاءة لتمهيد الطريق. سيضم العرض المباشر العديد من أعظم أغاني ثنائي Kakkars .

سيتم بث الحدث الافتراضي على الهواء مباشرة إلى العالم يوم السبت 26 نونبر/تشرين الثاني 2022 على الساعة 9 مساءً بالتوقيت الهندي الرسمي من مومباي بالهند (الثالثة والنصف مساءً بتوقيت المملكة المتحدة / العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت نيويورك) على nehatony.tt.everseapp.com مع بيع التذاكر الآن من خلال Paytm Insider (insider.in) ، و BookMyShow (in.bookmyshow.com) ، وحجز تذاكر الرموز غير القابلة للاسترداد من ThunderCore البلوكتشين عن طريق NFTmall بِـ 5.99 دولارًا أمريكيًا أو 1250 TT .

ستمنح تذاكر الرموز عير القابلة للاسترداد على ThunderCore الوصول إلى الميتافرس (الكون الفوقي) قبل العرض، والتي من المؤكد أنها ستسعد عشاق الثنائي الموسيقي الذين يبحثون عن تجربة موسيقية افتراضية محسّنة. سيتمكن المستخدمون من اختيار الصور الرمزية المخصصة الخاصة بهم، وسيقدم الكون الفوقي (الميتافرس) جولة في مكان الحفل بالإضافة إلى الألعاب والجوائز.

قال سيثي سريشاولا، الرئيس التنفيذي لشركة E-Verse : “يسعدنا أن نتشارك مع بلوكتشين ThunderCore في هذا الحدث المثير وأن نقدم تجربة ترفيهية جذابة حقًا إلى مساحة الويب الثالث.”

قال كريس وانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ThunderCore : “هذا المشروع يثير إعجابنا حقًا، ونحن على ثقة من أنه سيعطي عدد مستخدمي الويب الثالث سريع النمو لدينا دفعة أكبر. “

نبذة عن E-Verse

E-verse هي شركة البلوكتشين مقرها في سنغافورة وتتمثل مهمتها في ربط مشاريع البلوكتشين العالمية بجميع رواد الأعمال المحتملين في البلوكتشين، لبناء مجتمع بلوكتشين عالمي بدون حدود لمشاركة المعلومات وتطوير الأعمال المتبادلة، وإنشاء نظام E-Verse البلوكتشين الإيكولوجي لعالم البلوكتشين.

نبذة عن ThunderCore

يعد ThunderCore نظامًا إيكولوجيًا قويًا للبلوكتشين من الطبقة الأولى و الويب الثالث يركز على الترفيه، ويوفر أداءً متميزًا وقابلية للتوسع منخفضة التكلفة لآلاف مشاريع التشفير المزدهرة. توفر بنية إثبات الحصة ( PoS ) والتوافق مع إدارة القيمة المكتسبة ( EVM ) وروح الترفيه أولاً ودعم المطور العميق منزلًا تم اختباره من خلال المعركة للجيل التالي من مبتكري التشفير عبر الويب الثالث والتمويل اللامركزي و الرموز غير القابلة للاسترداد و GameFi والكون الفوقي (الميتافرس).

بفضل آلية إجماع PaLa الفريدة، يمكن لـ ThunderCore التعامل مع أكثر من 4000 TPS مع أوقات تأكيد أقل من الثانية ورسوم غاز منخفضة للغاية يتم الاحتفاظ بها في جزء صغير من مائة.