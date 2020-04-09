تدشين يوب ماستر، منصة التعليم الإلكتروني الجديدة، لتوفير الخدمات التعليمية عالية الجودة بجميع أنحاء الدولة

مدعومة بالمعلمين البارزين، تعرض في الوقت الحالي المنصة التعليمية الإلكترونية، التي تعمل على مدار الساعة وتوفر نظام درجات خاليًا من العيوب، وخدمات تعليمية مجانية للساعين إلى اجتياز اختبارات القبول المشترك / اختبار القبول وفقًا لمعايير الأهلية الوطنية “ JEE/NEET ” للالتحاق بالمعاهد التقنية الهندية حتى انتهاء فترة الحظر

نيودلهي، 9 أبريل / نيسان، 2020 /PRNewswire/ — سعيًا إلى التوسع في منصة التعليم الرقمي، دشنت يوب تي في “YuppTV” منصة تعليمية إلكترونية ثورية تعرف باسم يوب ماستر “YuppMaster“. وتدعم المنصة بنية تحتية تقنية فائقة، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين، وفصول تفاعلية مباشرة، وتعد في الوقت الحالي بمثابة إحدى أقل المنصات التعليمية تكلفة للطلاب الذين يتطلعون إلى اجتياز اختبارات القبول المشترك “JEE” واختبار القبول وفقًا لمعايير الأهلية الوطنية “NEET” للالتحاق بالمعاهد التقنية الهندية في الهند والشرق الأوسط.

وتضم المنصة نخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين تتراوح خبراتهم بين 10 – 25 عامًا في توجيه الطلاب وتقنيات البث المباشر لتوفير أفضل الخدمات التعليمية الإلكترونية للطلاب. ويتقن أعضاء هيئة التدريس في يوب ماستر مهنتهم ويصنفون ضمن قائمة المائة الأفضل خلال السنوات الخمسة عشر الماضية. ويستطيع جميع الطلاب بجميع أنحاء الدولة الوصول إلى أفضل أعضاء هيئة التدريس بالدولة، على النقيض من الطلاب الذين يدرسون فقط بأكبر المراكز.

وتتاح المقررات الدراسية الخاصة لاختبارات القبول المشترك والقبول وفقًا لمعايير الأهلية الوطنية “JEE/NEET” للالتحاق بالمعاهد التقنية الهندية لطلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر على منصة يوب ماستر بينما يستطيع طلاب الصفوف من الثامن حتى العاشر الاستفادة من المقررات الدراسية التمهيدية. وفي ضوء الحظر نتيجة انتشار فيروس كورونا COVID-19، تعرض حاليًا المنصة التعليمية الإلكترونية خدماتها التعليمية دون مقابل لجميع الطلاب بالصف الثاني عشر الساعين إلى اجتياز اختبارات “JEE/NEET” للالتحاق بالمعاهد التقنية الهندية.

وتتضمن المقررات الدراسية الفردية على منصة يوب ماستر 3 إلى 6 ساعات يوميًا من الفصول الدراسية المباشرة حيث يمكن للطالب أن يتخلص من شكوكه في الوقت الفعلي من خلال البث المباشر. ويتاح الوصول إلى الصفوف في أي وقت وعلى أي جهاز مثل شبكة الويب، أو الهاتف الجوال، أو الجهاز اللوحي، أو الهاتف الذكي. كما يتضمن كذلك مواد دراسية مصممة خصيصًا واختبارات شاملة ووحدات لتقدير الدرجات تم إعدادها بواسطة أفضل أعضاء هيئة التدريس بالمنصات وتتاح خدمة على مدار الساعة لضمان التدريب المنهجي للطلاب.

وتتضمن المنصة كذلك إمكانية DVR حيث يستطيع الطلاب الذين ينضمون بشكل متأخر مشاهدة الصفوف من البداية. وكذلك في حالة التغيب عن أي فصل، يستطيع الطالب مشاهدته على قسم المتابعة.

وفي هذا الإطار، صرح أوداي ريدي “Uday Reddy” المؤسس والرئيس التنفيذي ليوب تي في ويوب ماستر، قائلاً: “يسعدنا الإعلان عن تدشين يوب ماستر، أحد المنتجات الطموحة في الوقت الراهن. ومع يوب ماستر، تكمن رؤيتنا في الوصول إلى كل باب في الهند بما في ذلك المناطق الحضرية والقروية والنائية لتوفير تعليم عالي الجودة بمقابل زهيد. ومع إتاحة أفضل أعضاء هيئة التدريس وتقنيات البث العالمية ونظام إدارة التعلم، نحن على ثقة أن الطلاب سيستعدون على النحو الأفضل للتفوق في الاختبارات التنافسية”.

وستدعم تقنية البث عبر يوب تي في المنصة في ضمان تقديم الصفوف، على الرغم من البث المباشر، بسلاسة على جميع الأجهزة وحالات الشبكة المختلفة. وقريبًا، ستستعين المنصة بوحدات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في إضفاء طابع شخصي فائق وتدريب تربوي متميز للطلاب.

ويمكنك تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني www.yuppmaster.com والوصول دون مقابل إلى فصول اختبارات القبول المشترك والقبول وفقًا لمعايير الأهلية الوطنية للالتحاق بالمعاهد التقنية الهندية.

اتصالات وسائل الإعلام:

مانجوشا كيه “Manjusha K”

manjusha@yupptv.com

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