‫تدخل TUMI في شراكة رسمية مع توتنهام هوتسبير

TUMI لدعم نادي كرة القدم في جولته قبل الموسم إلى كوريا الشهر المقبل

نيويورك، 1 يوليو 2022 / PRNewswire / — أعلن نادي توتنهام هوتسبير لكرة القدم و TUMI اليوم عن شراكة جديدة تعين TUMI كشريك رسمي في جولة النادي قبل الموسم إلى كوريا في يوليو المقبل. من خلال هذه الشراكة، ستجهز TUMI الفريق ووفد السفر الكامل للنادي بأمتعته للسفر وإكسسوارات نمط الحياة.

تتخصص TUMI ، العلامة التجارية الدولية للسفر ونمط الحياة، في المنتجات التي تتميز بالحرفية العالية والمتانة والمرونة. سيحصل كل عضو في توتنهام هوتسبير على منتجات TUMI المخصصة لتسهيل رحلتهم، والتي تتميز بمجموعة متنوعة من المعدات، بما في ذلك حقيبة ظهر ألفا برافو المميزة للعلامة التجارية وحقيبة التعبئة ذات الأربع عجلات القابلة للتوسيع بزاوية 19 درجة، وكلاهما يتكون من مواد معاد تدويرها.

الحائز على جائزة البطولة الذهبية من توتنهام هوتسبير، سون هيونغ مين، هو بالفعل سفير العلامة التجارية لـ TUMI . بصفته شريكًا رسميًا لتوتنهام هوتسبير، فإن هذا يوسع علاقة TUMI مع سون ويوفر فرصة لدعم زملائه. وعندما تحدث سون عن شراكة ناديه الجديدة مع TUMI قال: “أنا سعيد للغاية لأن شريكي، TUMI ، يدعم نادي هذا الصيف لجولتنا. أنا متحمس لأن ينضم إلي زملائي في الفريق في وطني. من المثالي لهم أن يصلوا بأناقة بفضل TUMI “.

“نحن ملتزمون بإتقان الرحلة وقد ألهمنا منذ فترة طويلة تفاني سون الثابت ليكون أفضل ما يمكن أن يكون، سواء لفريقه أو لتمثيل وطنه. وقال جاي جيونغ، رئيس العلامة التجارية لكوريا TUMI : “لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة لتوسيع شراكتنا لدعم فريقه الكامل في هذه الرحلة البالغة الأهمية ونتطلع إلى الترحيب بهم في كوريا”.

احتفالًا بهذه الشراكة، ستطلق TUMI Korea مبادرة خاصة في المتاجر وعلى TUMI.CO.KR ؛ قم بزيارة عبر الإنترنت لمعرفة المزيد.

وأضاف تود كلاين، الرئيس التجاري لنادي توتنهام هوتسبير، “نحن سعداء للدخول في هذه الشراكة مع TUMI . يتشارك النادي و TUMI نفس المعايير والعزم الذي لا يتنازلان عنهما لدفع التميز؛ نحن نعلم أن رياضيينا ووفدنا يقودون أنماط حياة نشطة ويسافرون باستمرار، وغالبًا ما يحملون معهم أثمن ممتلكاتهم أثناء التنقل. أردنا تزويد الفريق بمنتجات سفر ونمط حياة عالية الجودة، وتقديم الأسلوب والوظيفة لهم، حتى يتمكنوا من الاستمرار في الأداء بأعلى مستوى”.

تماشيًا مع المبادرات الرياضية الأخيرة للشركة، فإن شراكة توتنهام هوتسبير هي الثانية من نوعها حيث ستعمل TUMI كشريك رسمي. في عام 2019، أعلنت TUMI عن شراكة متعددة السنوات مع فريق سباقات ماكلارين من F 1 ، كشريك رسمي للفريق في الأمتعة.

تباع TUMI في المتاجر وعبر الإنترنت في TUMI.COM . تفضل بزيارة الموقع للحصول على معلومات إضافية حول الشراكات ومجموعات الكبسولات والتميز في التصميم والمزيد.

تتضمن جولة توتنهام هوتسبير قبل الموسم لكوريا الجنوبية مبارتين في سلسلة كوبانغ بلاي. أولاً ضد فريق دوري كوريا في ملعب كأس العالم سيول في 13 يوليو، ثم ضد إشبيلية FC في ملعب كأس العالم سوون في 16 يوليو 2022. كلا المبارتين تم بيعهما بالفعل.

نبذة عن TUMI

منذ عام 1975، ابتكرت TUMI ضروريات أساسية فاخرة للأعمال والسفر والأداء من الطراز العالمي صممت للارتقاء بجميع جوانب الحياة التي تسير للأمام وتبسيطها وتجميلها. ونلتزم، من خلال المزج بين العملانية الخالية من العيوب وروح البراعة، بتمكين الرحلات كشريك مدى الحياة للمحركين والصناع سعيًا وراء اهتماماتهم. وتُباع منتجات العلامة التجارية عالميًا في أكثر من 75 دولة بما يقرب من 2000 نقطة بيع.

لللمزيد من المعلومات حول TUMI ، تفضلوا بزيارة www.TUMI.com

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