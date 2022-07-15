‫تدخل Cyble في شراكة مع مساهم في المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية وهو VirusTotal

محرك CYBLE Vision للمعلومات عن التهديدات والحماية من المخاطر الرقمية القائم على SAAS من Cyble – هو الآن مساهم رئيسي في VirusTotal

أتلانتا، 15 يوليو 2022 / PRNewswire/ — Cyble ، القائد المدعوم من Y Combinator في الاستخبارات العالمية للتهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تفخر بالإعلان عن أنها أصبحت الآن مصدرًا موثوقًا به في قائمة المساهمين الرئيسيين في تحليل مخاطر VirusTotal . إن كونها جزءًا من قائمة المساهمين في محرك مسح مواقع الويب/المجال سيسمح لـ Cyble بتوسيع أبحاث التهديد الخاصة بها حتى خارج قاعدة عملائها وخدمة أخوية الأمن السيبراني بأكملها.

تقدم شركة VirusTotal ، التي تملكها Chronicle – وهي شركة تابعة لشركة Alphabet Inc. (Google ) ، رؤى بحثية حول التهديدات وبيانات السمعة لتعزيز تحليل الملفات المشبوهة وعناوين URL الخطرة والنطاقات الخبيثة وعناوين IP للكشف الفعال عن تهديدات الأمن السيبراني المحتملة. تتضمن تقارير VirusTotal تفاصيل مستمدة من مصادر جماعية تم توحيدها من خلال المعلومات الاستخباراتية من العديد من أجهزة الأمن العالمية.

سيساعد هذا التكامل الاستراتيجي مع VirusTotal في توسيع حل الشركات القائم على Cyble’s SaaS – Cyble Vision – ليشمل مجتمع الأمن السيبراني بشكل عام. وسيمكّن الباحثين الأمنيين في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى مؤشرات التهديد الفريدة لشركة Cyble التي تلاحظها كجزء من تمرينها الروتيني لرصد التهديدات. ونتيجة لهذه الشراكة، ستتم الآن مزامنة معلومات التهديد القابلة للتنفيذ الخاصة بشركة Cyble ، والتي تم جمعها من أكثر من 200 مليار سجل من سجلات الويب المظلم وأكثر من 400 مليون من الأصول الرقمية، مع قاعدة بيانات VirusTotal ، مما يسمح بدوره للمؤسسات بإثراء إطار عمل معلومات التهديد والحماية من المخاطر الرقمية.

وفقًا لـ Dhanalakshmi Pk ، المدير الأول لأبحاث البرمجيات الخبيثة والاستخبارات في Cyble ، “يعد VirusTotal أحد أكبر المستودعات وأكثرها شهرة لمسح البرمجيات الخبيثة، ويثق به ملايين المحللين الأمنيين والباحثين لإثراء البيانات. يعد الدمج مع VirusTotal علامة فارقة أخرى في رحلة Cyble نحو تأمين الأفراد والشركات والحكومات ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. سيساعد مجتمع Infosec العالمي على الاستفادة من مستودعات المعلومات الاستخبارية الحصرية للتهديدات في الوقت الحقيقي لشركة Cyble لحماية أصولها الرقمية من الهجمات الإلكترونية المستهدفة. بالإضافة إلى ذلك، ستمكن مجموعة بيانات Cyble الغنية مستخدمي VirusTotal من إجراء تحديد استباقي وتخفيف مجموعة كبيرة من المخاطر الرقمية المرتبطة بنقاط الضعف الحرجة وسلسلة التوريد وهجمات Ransomware و APT وهجمات التصيد الاحتيالي، من بين أمور أخرى”.

من خلال رؤية لإضفاء الطابع الديمقراطي على الحماية من المخاطر الرقمية من خلال مزيج من الأتمتة والتحليلات البشرية والابتكار، تهدف Cyble إلى الاستمرار في تأمين عملائها ومجتمع الأمن السيبراني العالمي ككل بمعلومات تهديد في الوقت المناسب وقابلة للتنفيذ لمنع وتجنب الهجمات المستقبلية المحتملة. مع نماذج مطاردة التهديدات المسجلة الملكية القائمة على مزيج من البيانات الضخمة، ML+AI ، وأبحاث التهديد الحديثة، تنبه Cyble مستخدميها بسياق كاف لفهم المخاطر السيبرانية وتحديد أولوياتها من خلال التنبيهات في الوقت الفعلي واستخبارات التهديد ذات المغزى.

تأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة فقط من إعلان الشركة مؤخرًا عن إطلاق برنامج مخصص لمقدمي خدمات الأمن المدارة ( MSSP ) لتمكين MSSPs الرائدة في الصناعة من خلال ضوابط محسنة لتوفير وتكوين ومراقبة جميع الخدمات التي تقدمها Cyble Vision كمجموعة برامج لعملائها النهائيين. إلى جانب تقديم رؤية متقاربة لذكاء التهديد وخدمات الحماية من المخاطر الرقمية وقدرات مراقبة الويب المظلم والجرائم الإلكترونية، تستثمر Cyble بعمق في توسيع الرؤية في الويب المظلم وتحديث نماذج البحث والتكنولوجيا لمواكبة التطور المتزايد للتهديدات السيبرانية.

يقول بينو أرورا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك ل Cyble ، “نحن متحمسون بشكل لا يصدق للانضمام إلى VirusTotal . وهذا يعطينا فرصة لخدمة صناعة الأمن السيبراني على مستوى العالم. وكجزء من هذه المنصة العالمية الواسعة للمعلومات المتعلقة بالتهديدات، سنواصل توسيع نطاق أداتنا لتلبية احتياجات جمهور أوسع. ستساعدنا هذه الشراكة في توجيه جهودنا نحو توسيع قدراتنا الاستخبارية للتهديدات في مواكبة للاحتياجات الأمنية المتزايدة للصناعة. علاوة على ذلك، فإن دمجنا في قائمة VirusTotal للمصادر الموثوقة يصور مصداقيتنا كقائد موثوق به وموثوق به للأمن السيبراني وشريك للتخفيف من الجريمة السيبرانية”.

نبذة عن Cyble

سايبل هو مزود استخبارات التهديد العالمي ساس الذي يساعد الشركات على حماية نفسها من الجرائم السيبرانية والتعرض على شبكة الإنترنت السطحية، Deepweb ، و Darkweb . ينصب تركيزها الرئيسي على تزويد المنظمات برؤية فورية لبصمة المخاطر الرقمية الخاصة بها. بدعم من Blackbird Ventures و Xoogler و Y Combinator كجزء من فوج الشتاء لعام 2021، تم الاعتراف بـ Cyble أيضًا من قبل Forbes كواحدة من أفضل 20 شركة ناشئة للأمن السيبراني، إلى جانب العديد من الاعترافات الأخرى بالصناعة. مقرها في جورجيا، الولايات المتحدة، ولها مكاتب في دبي وأستراليا وسنغافورة والهند، ولها حضور عالمي.

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