‫تدخل العلامة التجارية الرائدة balabala للأطفال عالم الكون الفوقي(الميتافرس)، مع الإعلان عن أول سفير لعلامتها التجارية الرقمية للأطفال 

أول سفير للعلامة التجارية الرقمية للأطفال – ريني

شنغهاي، 1 يونيو / حزيران 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Balabala عن دخولها إلى عالم الكون الفوقي(الميتافرس)، وتعيينها لسفير واقعي للعلامة التجارية الرقمية يسمى “ريني”. ريني هو أول سفير للعلامة التجارية الرقمية للأطفال balabala ، مما يسلط الضوء على المكانة الرائدة لعلامة Balabala التجارية في صناعة ملابس الأطفال.

اسم ريني مستوحى من المطر وماء الحياة، وهو مطلب أساسي للتغذية والنمو. Balabala هي العلامة التجارية التي تفهم حقًا كيف يكبر الأطفال. من خلال نظرة ثاقبة على عالم الكون الفوقي(الميتافرس)، تنشئ Balabala نافذة اتصال جديدة مع الجيل زد، وفي نفس الوقت تعزز استراتيجية العلامة التجارية متعددة القنوات.

في إعلان إضافي، أفادت شركة balabala أيضًا بتأمين تعاون رئيسي مع اثنين من المصممين البارزين ، كريستين فونج (المديرة الإبداعية السابقة لديور وكلوي) والمصمم المستقل فيكو تشاو في سلسلة منتجاتها الأخيرة.

توضح التصميمات الجديدة المجموعة جمال نمو الفتيات من خلال دمج الثقافة الأوروبية مع مفاهيم التصميم الصينية، وتشجيع الأطفال على التعبير عن أنفسهم وأن يصبحوا جزءًا من حكاياتهم الخيالية.

تواصل Balabala دفع طموحها لتزويد عملائها العالميين بمنتجات متنوعة وعالية الجودة في بيئة تسوق نابضة بالحياة ومثيرة، وتشجع الأطفال في جميع أنحاء العالم على التمتع بطفولة رائعة تهدف إلى “أن تصبح العلامة التجارية الأولى لأزياء الأطفال”

لمعلومات إضافية تفضل بزيارة:

www.balabala.com.hk/pages/ business-opportunities