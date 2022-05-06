‫تختبر كل من SICPA وBATAILLON DE MARINS – POMPIERS DE MARSILE حلًا مبتكرًا للكشف عن مسببات الأمراض في مياه الصرف الصحي للطائرات

يمكن للسلطات الاعتماد على أداة قوية لصنع القرار لتعزيز كفاحها ضد جائحة COVID-19 والمخاطر الصحية المستقبلية.

لوزان، سويسرا, 6 مايو 2022/PRNewswire/ — قامت الشركة السويسرية SICPA، وهي شركة رائدة عالميًا في تقنيات تحديد الهوية والتتبع والتوثيق، و Bataillon de marins – pompiers de Marseille (BMPM – Marseille Marine Fire Coade)، وهي وحدة دفاع بيولوجي فرنسية مبتكرة، بتطوير حل تكنولوجي حديث، استنادًا إلى تحليل مياه الصرف الصحي للطائرات لمساعدة السلطات على إدارة مخاطر استيراد مسببات الأمراض إلى أراضيها. فالبيانات الوبائية المجمعة تعطيهم رؤية دقيقة للديناميات الوبائية.

بعد اختبارات حاسمة للغاية أجريت في مطار مرسيليا بروفنس (فرنسا) على الكشف عن SARS-CoV-2 ومتغيراته لعدة أشهر، تم تأكيد فعالية الحل على نطاق واسع منذ بداية أبريل في منطقة الخليج الفارسي، مع أكثر من 150 طائرة تم اختبارها حتى الآن عند وصولها من قبل SICPA، تحت إشراف السلطات الصحية المختصة. وهو يسمح بالكشف عن مسببات الأمراض بين مجموعة من الركاب الذين يدخلون منطقة معينة في وقت قريب من الوقت الحقيقي، دون الحاجة إلى معرفة هويتهم.

نظام مراقبة فعال وغير جراحي للتنبؤ بالمخاطر الصحية وإدارتها

والآن أصبح لدى الحكومات والسلطات الصحية أداة فعّالة بشكل خاص لمنع مثل هذه المخاطر الصحية والتنبؤ بها. يجلب هذا النظام موثوقية مرحب بها لمراقبة الفيروسات، في سياق تلاحظ فيه منظمة الصحة العالمية انخفاضًا مؤخرًا في اختبار COVID-19 ، أحيانًا لصالح الاختبار المنزلي، والتي لا يتم إبلاغ نتائجها إلى السلطات الصحية1.

إن اختبار مياه الصرف الصحي للطائرات له ميزة كونه جماعيًا وغير جراحي وسري. كما يمكن أن يكتشف العديد من مسببات الأمراض في المراحل المبكرة لدى الأشخاص الذين لم تكن اختباراتهم إيجابية في الاختبار الفردي المطلوب للصعود على متن الطائرة.

“إن الغرض من النظام هو تمكين الثقة. نحن نقدم للحكومات حلولًا آمنة للتتبع وإدارة المخاطر الصحية لتحسين أنظمة الاستجابة الخاصة بها”، يقول أرنو بيرنارت، مدير قسم حلول الأمن الصحي في SICPA . “إن الحل الحديث الذي تم تطويره بالشراكة مع BMPM هو أحد وحدات الحصول على البيانات التي تسمح للحكومات ببناء مرصدها الوبائي الخاص بها لرصد التهديدات الناشئة وتطور الأوبئة والجوائح، وتوقع المخاطر الصحية وإدارتها دون تعطيل الحياة اليومية للمواطنين دون داع، وهو تحدي تم تسليط الضوء عليه بشكل خاص خلال جائحة COVID-19. ويمكن نشرها بسرعة على نطاق واسع، وهي متاحة الآن لأي دولة مهتمة”.

ويضيف قائدها، نائب الأدميرال باتريك أوجير: “كانت bataillon de marins-pompiers de Marseille في طليعة المعركة ضد COVID-19 منذ عام 2020 مع تحليل مياه الصرف الصحي”. “إنها طريقة ابتكارية فعالة أثبتت أهميتها في مناسبات عديدة وفي سياقات مختلفة. وهي أداة لا غنى عنها في مكافحة الوباء في مرسيليا وفي العديد من المدن الفرنسية. ونحن فخورون اليوم بإمكانية استخدامها لحماية بلدان أخرى وسكان آخرين”.

استنادًا إلى تجربتها مع أكثر من 40000 عينة مأخوذة من مياه الصرف الصحي في المجتمعات الحضرية في فرنسا منذ بداية جائحة COVID-19 ، طورت BMPM بروتوكول جمع لجميع أنواع الطائرات، التجارية أو الخاصة، بمجرد وصولها إلى المطارات. وتتيح التحليلات التي تجريها في الموقع الفرق المدربة تدريبًا خاصًا الكشف بسرعة كبيرة عن وجود مسببات أمراض على متن الطائرة، بين ركاب الرحلة وطاقمها. في أقل من ساعتين، يتم تحديد طفرات SARS-CoV-2 وتحديدها كميًا، مما يسمح بمعرفة أوصاف طبيعة التهديد. وبالتالي، يمكن أن يحدد الحل بشكل مباشر المتغيرات مثل دلتا وأوميكرون، بالإضافة إلى مسببات الأمراض التنفسية الأخرى (لا سيما الأنفلونزا). وعلاوة على ذلك، فإنه يتكيف باستمرار مع تطور التهديد، وذلك بفضل التعاون مع EDEM Solutions Scientific Interest Group، الذي يتمتع بقدرة صناعية على تكييف مسابير الكشف مع المتغيرات الجديدة في غضون أسابيع قليلة، بمجرد معرفة تسلسلها الجيني.

مراقبة تداول مسببات الأمراض لحماية السكان بشكل أفضل

وتُعاد نتائج التحليلات على الفور إلى السلطات في شكل لوحات متابعة تحليلية يضعها النظام ويرتبط بالبيانات الإحصائية والإقليمية، مما يمكنها من متابعة تطور الوباء وانتشار مسببات الأمراض الجديدة بدقة، وبالتالي البت بسرعة كبيرة في التدابير التي يتعين اتخاذها لحماية سكانها واقتصادها.

هذا الحل القوي، الذي تم تطويره بالاشتراك بين SICPA و BMPM ، وتسويقه بواسطة SICPA، الآن يجعل من الممكن الاستجابة بطريقة ملموسة للتوصية الصادرة في نوفمبر الماضي من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والتي تشجع البلدان على إنشاء أنظمة مراقبة صحية ودعم اتخاذ القرار. وسيتيح استمرار وجودها الكشف المبكر عن طائفة متزايدة الاتساع من مسببات الأمراض في المستقبل.

للتواصل الإعلامي: SICPA:

ريمي أودينو

remi.oudinot@sicpa.com

‎+41 21 627 58 44

للتواصل الخاص بالعمل

فرانك تشارتييه-دوماس

franck.chartier-dumas@sicpa. com

‎+33 6 42 26 87 69

للتواصل الإعلامي BMPM :

communicationbmp@gmail.com

‎+33 6 32 87 13 54

نُبذة عن شركة SICPA

تعتبر SICPA شريكًا موثوقًا به منذ فترة طويلة للحكومات والبنوك المركزية والطابعات عالية الأمان والصناعة، وهي شركة رائدة في مجال الأحبار الأمنية ومزودًا رائدًا لحلول المصادقة الآمنة وتحديد الهوية والتتبع وحلول سلاسل التوريد. كل يوم، تعتمد الحكومات والشركات وملايين المواطنين على خبرتها، التي تجمع بين الميزات السرية القائمة على المواد والتقنيات الرقمية، لحماية سلامة وقيمة عملتهم وهويتهم الشخصية ووثائق القيمة وخدمات الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى المنتجات والعلامات التجارية. ووفاءً بغرضها المتمثل في تمكين الثقة من خلال الابتكار المستمر، تهدف SICPA إلى تعزيز اقتصاد الثقة في جميع أنحاء العالم، حيث تستند المعاملات والتفاعلات والمنتجات عبر العالمين المادي والرقمي إلى بيانات محمية وغير قابلة للتطوير ويمكن التحقق منها.

تأسست SICPA في لوزان في عام 1927، ومقرها في سويسرا وتعمل في خمس قارات، ويعمل بها حوالي 3000 شخص.

www.sicpa.com

نبذة عن BMPM

تعد BMPM أكبر وحدة في البحرية الفرنسية، حيث تضم أكثر من 2500 من الأفراد العسكريين والمدنيين، رجالًا ونساءً، الذين يكافحون كل يوم تقريبًا جميع المخاطر التي حددها الأمن المدني في مرسيليا، ثاني أكبر مدينة في فرنسا. كما تضمن BMPM أمن مطار بروفنس-مرسيليا، وطائرات الهليكوبتر إيرباص، وكذلك السفن الراسية في الحوضين الشرقي والغربي لميناء مرسيليا البحري الكبير ( GPMM)، وهو أول ميناء في فرنسا.

COMETE (COVID-19 Marseille Environmental Testing and Expertise) هي مجموعة من الخبراء من فرقة الإطفاء البحرية في مرسيليا، تعمل في مجال NRBCE، والتي تشكلت في بداية الأزمة الصحية في عام 2020. واستجابوا للحاجة إلى الابتكار في قلب هذا الوباء من خلال تطوير تقنية لجمع وتحليل مياه الصرف الصحي، التي أصبحت الآن أداة أساسية في مكافحة الوباء في مرسيليا. وقد قامت شبكة الخبراء هذه بتدريب العديد من الأشخاص على استخدام هذه التقنية في جميع أنحاء فرنسا، وتدخلت في العديد من المواقع (المطارات والموانئ ودور الرعاية والمدارس والمستشفيات والأماكن الخاصة). وفي غضون عامين، أجري أكثر من 98656 فحصًا، بما في ذلك أكثر من 60500 فحص في مطار بروفنس-مرسيليا. إجماليًا، تم أخذ أكثر من 44193 عينة (مياه الصرف الصحي والمياه السطحية) منذ بداية الوباء.

www.marinspompiersdemarseille. com

1 COVID-19, Ukraine & Other Global Health Issues Virtual Press conference transcript – 26 April 2022 (who.int)

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1810165/SICPA_SA.jpg