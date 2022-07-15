‫تختار شركة OILSERV LIMITED، وهي شركة نيجيرية رائدة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب والتشغيل (EPCIC) للخدمات في قطاع النفط والغاز، برنامج GEP’s AI-DRIVEN لإدارة نفقاتها على مستوى العالم

— شركة خدمات النفط المتكاملة، التي مقرها في نيجيريا وتعمل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، ستستخدم برنامج المشتريات الموحد من GEP SMART لدعم عملية من المصدر إلى العقد ( S2C ) بالكامل

كلارك، نيوجيرسي، 14 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة GEP ®، المزود الرائد لاستراتيجيات سلسلة التوريد والمشتريات والخدمات المدارة إلى شركات Fortune 500 و Global 2000 في جميع أنحاء العالم، أن شركة Oilserv Limited (“ Oilserv”) ، الشركة الرائدة في خدمات النفط والغاز في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، اختارت GEP SOFTWARE ، منصة سلسلة التوريد والمشتريات الرائدة في الصناعة، بعد عملية اختيار تنافسية.

Oilserv Limited هي شركة هندسة ومشتريات وبناء وتركيب وتشغيل خدمات ( EPCIC ) ومزود حلول تكميلية لقطاع النفط والغاز البري والبحري. بدأت Oilserv ، التي تأسست عام 1992، عملياتها في عام 1995، وتضم الآن بعضًا من أكبر شركات النفط الوطنية والدولية كعملاء. كجزء من تحولها الرقمي، Oilserv اختارت GEP SOFTWARE لتحويل وأتمتة عملية من المصدر إلى العقد ( S2C ) بالكامل، بما في ذلك تحديد المصادر وتتبع المشاريع وإدارة العقود والموردين. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة: www.oilservltd-ng.com

يشمل GEP SOFTWARE برنامج GEP SMART ، الذي تم اختياره مؤخرًا كأفضل برنامج مشتريات في العالم للعام الثاني على التوالي ، و GEP NEXXE ، منصة موحدة لسلسلة التوريد الأصلية من الجيل التالي. تمكن GEP SMART الشركات العالمية من دفع الكفاءة المثلى، والمرونة، والرؤية، والذكاء القابل للتطبيق في جميع مهام الشراء، مع الحد من البنية التحتية المرهقة، ودعم التكاليف لتحقيق عائد الاستثمار.

نبذة عن GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARE تقدم شراء رقمي حائز على جوائز، ومنصات سلسلة إمداد تساعد الشركات العالمية لتصبح أكثر رشاقة، ومرونة، وتنافسية وربحية. ومع الواجهات المقدمة وتدفق الأعمال المرن، تقدم GEP للمستخدمين مساحات عمل رقمية محفزة، ومنعشة تحقق مستويات استثنائية من تبني المستخدم، والمكاسب القيمة في فريق العمل، والإنتاجية الشخصية. تستفيد منتجات GEP من التعلم الآلي، والحوسبة المعرفية، وتقنيات البيانات المتقدمة ودلالات الألفاظ، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الجوال، والتقنيات السحابية، وهي مصممة لدمج الابتكارات المستمرة في التكنولوجيا. تتكامل GEP بسرعة وسهولة مع أنظمة الطرف الخارجي، والأنظمة الموروثة، مثل ساب، وأوراكل، وجميع برمجيات ERP و F&A . ومع الدعم الرائع والخدمات، تُعد GEP رائد من رواد الصناعة في رضاء العملاء وولاءهم. وباعتبارها رائدة في Gartner Magic Quadrants المتعددة، تحصد باستمرار برمجيات GEP السحابية، ومنصات أعمالها الرقمية الجوائز والتقدير من المحللين الصناعيين، وشركات الأبحاث، ومنافذ الوسائط الإعلامية، بما في ذلك Gartner ، و Forrester ، و IDC ، وقادة المشتريات ومسائل الإنفاق. وتعتبر GEP SOFTWARE التي مقرها في نيو جيرسي جزء من Clark ، حيث أن GEP مقدم عالمي رائد للشراء واستراتيجيات سلسلة الإمداد، والبرمجيات، والحدمات التي تتم إدارتها. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة، www.gepsoftware.com .

للتواصل الإعلامي ( GEP ):

دريك كريفي

مدير العلاقات العامة ( GEP )

الهاتف: +1 732-382-6565

البريد الإلكتروني: derek.creevey@gep.com

للتواصل الإعلامي ( Oilserv ):

إيكيتشوكو أوسي

مدير العلاقات العامة ( Oilserv Limited )

الهاتف: ‎+224 906 800 874‎

البريد الإلكتروني: ossi.ikechukwu@oilservltd-ng. com

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