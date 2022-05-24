‫تختار دار مرحلة ما بعد الإنتاج الأوروبية وحدات التخزين المتصلة بالشبكة (NAS) لمقياس Infortrend للأداء والإدارة الفعالة ومرونة التخزين

تايبيه، 24 مايو 2022 / PRNewswire / — Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) ، وهي شركة رائدة في مجال تخزين الشركات، ساعدت في تحسين قدرة التخزين بعد إنتاج NAS لشركة إنتاج إبداعية في أوروبا مع EonStor CS خارج NAS . يعمل حل Infortrend NAS على تعظيم سعة التخزين، ويوفر سهولة الإدارة، ويوفر توسعة تخزين مرنة لتعزيز إنتاجية ما بعد الإنتاج.

يوجد دار إبداعية لمرحلة ما بعد الإنتاج في أوروبا متخصصة في الإعلانات الإبداعية، وتحرير ما بعد الإنتاج، والرسوم المتحركة باعتبارها لمسة فريدة من نوعها، ولديها أمور تخزين تحتاج إلى حل. كفائزة بجوائز الإعلانات العالمية الأكثر شهرة في العالم، وجوائز كليو، وبقائمة العملاء التي تشمل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية مثل كوكا كولا ونايك و Riot Games ، وما إلى ذلك، فإن حجم بياناتها المتفجر قد تركها مع مشاكل في أداء التخزين والسعة.

يستخدم الاستوديو ثلاثة أنظمة تخزين NAS للمؤثرات الخاصة والتحرير غير الخطي، بالإضافة إلى مشاركة الملفات والنسخ الاحتياطي والأرشيف. ويتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجههم في تخزين البيانات في ثلاثة مجلدات مستقلة، مما يجعلها صعبة الاستخدام الفعال لقدرات التخزين والصيانة اليدوية المطلوبة لتنظيم البيانات إلى أنظمة ناس المقابلة. لذلك، يرغب العميل في استبدال نظام التخزين الخاص به بحل وحدة تخزين واحدة لتوفير جهد الإدارة مع توفير إمكانية التوسع الديناميكي.

لتلبية متطلباتهم، قدمت Infortrend خمسة من حلول EonStor CS 3024 الخاصة بهم. توفر بنية NAS متعددة العقد حجمًا واحدًا لتسهيل الإدارة والتوسع. يمكن أيضًا توسيع النظام من خلال توسيع ما يصل إلى 144 عقدة، وتوسيع ما يصل إلى 84 محرك أقراص ثابت لكل عقدة، لتصل إلى حوالي 100 رطل من سعة التخزين للحفاظ على المشاريع المتزايدة باستمرار.

يعتمد الأداء المتميز لـ EonStor CS 3024 على محرك الأقراص الصلبة وفعالية التكلفة لتحرير الفيديو بدقة 4K ، ويمكن أن تدعم المجموعة المكونة من 5 عقد ما يصل إلى 34 طبقة من التشغيل المتزامن دون التأتأة. مع أربعة محركات أقراص صلبة الحالة مدمجة في كل عقدة كذاكرة تخزين مؤقت، فإنه يوفر زمن وصول أقل ويعزز أداء القراءة/ الكتابة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الحل تصميمًا كاملاً لحماية البيانات بما في ذلك RAID و Erasure Code لتجنب فقدان البيانات الناتج عن فشل القرص أو العقدة.

قال فرانك لي، المدير الأول لتخطيط المنتجات في Infortrend : “لدى EonStor CS جميع المتطلبات الأساسية ما بعد الإنتاج التي يحتاجها أداء البيت، وقابليته للتوسع المرن، ومجموعة متنوعة من آليات حماية البيانات لراحة البال الإضافية لإنشاءها وتحريرها بسهولة “.

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عن شركة Infortrend

شركة Infortrend (رمز التداول في بورصة تايوان: 2495) هي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع. لمزيد من المعلومات عن شركة Infortrend ؛ يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.infortrend.com

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