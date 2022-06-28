‫تحويل التعليم للعالم الحقيقي: لا مواد دراسية ولا فصول دراسية ولا امتحانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 يونيو، 2022 / PRNewswire / — أعلنت مؤسسة Education in Motion ، (EiM) المزود التعليمي وراء بعض المدارس الأكثر تفكيرًا تطلعيًا اليوم في جميع أنحاء العالم، أنها قامت باستثمار أقلية كبير في مدرسة الإنسانية ، التي تعيد تصور تجربة المدرسة الثانوية مع التركيز على الاستعداد للمستقبل من خلال تقديم مسارات تعليمية شخصية ومتعددة التخصصات وقائمة على الكفاءة في العالم الحقيقي وإرشادات رائدة في هذا المجال.

وعلقت كارين يونغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتعاون في EiM ، قائلة: “إن استثمارنا في شراكة استراتيجية مع School of Humanity هو خطوة حاسمة في سعينا لبناء محفظة من العلامات التجارية التعليمية المبتكرة التي تمكن الجيل القادم من الشباب بالمعرفة والمهارات والدافع لإحداث فرق للمجتمع والكوكب، بالنظر إلى معدل التغيير المتسارع باستمرار. وتتماشى أساليب التربية المبتكرة في School of Humanity ونماذج المشاركة عبر الإنترنت أولا تماما مع هذه المهمة ورؤيتنا لمستقبل التعليم”.

تأسست School of Humanity من قبل رائدة الأعمال التعليمية ريا بدشهري، وتوفر لمتعلمي المدارس الثانوية من جميع أنحاء العالم القدرة على تطوير المهارات والعقليات والسلوكيات التي يحتاجونها ليكونوا مستعدين لمستقبل العمل، والمساهمة في التقدم البشري الجماعي والازدهار في الحياة الفردية. تركز المدرسة الثانوية عبر الإنترنت لمدة أربع سنوات، إلى جانب عروض المدرسة الصيفية وما بعد المدرسة، على مسارات التعلم متعددة التخصصات التي تركز على المتعلمين العالميين الذين يحلون مشاكل العالم الحقيقي بطريقة تعاونية وقائمة على المشاريع وشخصية. ويستند النموذج إلى بحوث أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

نبذة عن School of Humanity :

من خلال مقرها الرئيسي في دبي والولايات المتحدة، تقوم School of Humanity بتصميم وتقديم نماذج تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات المتعلمين اليوم وعالم اليوم. يقدم ثلاثة برامج تعليمية عبر الإنترنت: مدرسة ثانوية مدتها أربع سنوات؛ وبرنامح ما بعد المدرسة؛ ومدرسة صيفية لمدة ستة أسابيع.

https://sofhumanity.com/

نبذة عن Education in Motion :

تطمح مؤسسة Education in Motion (EiM) إلى أن تكون الشركة الرائدة عالميًا في مجال التعليم الرائد من أجل مستقبل مستدام، مما يلهم أجيالًا من المتعلمين للعيش في العالم. ويجمع مجتمعها التعليمي الذي يضم 11000 شخص التزام مشترك قوي بالتعليم المبتكر الذي يرعى الطلاب الذين يمكنهم إحداث تأثير إيجابي على الناس والكوكب. اليوم، تشمل محفظة EiM كلية دولويتش الدولية، ومدرسة دولويتش الثانوية الدولية، وديهونغ ®، والمدرسة الخضراء الدولية، ومعهد Hochalpines Ftan AG ، و Wo Hui Mandarin ، و EiM Ventures .