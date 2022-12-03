‫تحقق PowerChina تنمية مشتركة من خلال التكامل الثقافي المتنوع مع البلدان عبر جنوب شرق إفريقيا

بكين, 3 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — تقرير إخباري من CRIOnline:

قامت شركة Power Construction Corporation of China المعروفة والمشار إليها أسفله بِـ ) “ (“PowerChina ، وهي واحدة من الدفعة الأولى من الشركات الصينية التي وسعت أعمالها الدولية في إفريقيا، بتنفيذ العديد من مشاريع إنشاء البنية التحتية على نطاق واسع في العديد من البلدان عبر الجزء الجنوبي الشرقي من القارة، مما قدم مساهمات إيجابية في التنمية الاقتصادية الأفريقية وتحسين سبل عيش السكان المحليين.

محطة Karuma للطاقة الكهرومائية، وهي أكبر محطة من هذا النوع قيد الإنشاء في أوغندا، تستفيد بشكل كامل من الموارد المائية من أعالي نهر النيل وستعطي دفعة قوية للتنمية الاقتصادية للبلاد بمجرد اكتمالها. قبل بدء المشروع، أجرت PowerChina ثماني دراسات تأثير تمت خلالها دعوة الخبراء لتقييم البيئة البيولوجية المحلية والمساعدة في تحديد نموذج البناء، قبل أن يقرروا أخيرًا جنبًا إلى جنب مع مالك المحطة دفن مجموعة المولد والمحول الكبير وغيرها من المعدات في مساحة تحت الأرض. بالإضافة إلى ذلك، وأثناء عملية البناء، سيتم التعامل مع جميع الأعمال بطريقة يتم فيها الحفاظ على جميع النباتات الأرضية الأصلية إلى أقصى حد ممكن من أجل التعايش السلمي مع الحياة البرية المحلية الأصلية.

في زيمبابوي، وهي دولة غنية بالتقاليد والثقافات المحلية، أجرت PowerChina سلسلة من الاستطلاعات المنهجية مع السكان المحليين قبل بناء محطة Hwange الحرارية للطاقة، وهي أكبر منشأة من نوعها على الإطلاق في البلاد. لتجنب النزاعات بسبب سوء الفهم، طُلب من جميع الموظفين الصينيين تلقي تدريب الكفاءة الثقافية لاحترام العادات المحلية، في حين تم جعل مفاهيم وأنظمة الإدارة الصينية شفافة تمامًا للموظفين في زيمبابوي.

منذ إنشاء فريق المشروع لمحطة أنديكاليكا Andekaleka للطاقة في مدغشقر في عام 2018، لقد بذلت PowerChina كل ما في وسعها للتغلب على العقبات بسبب الاختلافات الثقافية والمعتادة والمهنية، ونجحت أخيرًا في تنفيذ المشروع. ومن المتوقع أن تلبي المنشأة 50٪ من الطلب على الكهرباء في عاصمة البلاد أنتاناناريفو بمجرد تشغيلها بحلول نهاية عام 2022.

على الرغم من الاختلافات الثقافية، فإن الناس لديهم نفس الأفكار والتطلعات في كل مكان. يؤمن كل موظف في PowerChina اعتقادًا راسخًا أنه فقط من خلال الانخراط بشكل استباقي مع العديد من الثقافات المتنوعة في العالم والتفاعل مع المجموعات الاجتماعية العديدة في كل بلد ومنطقة يعملون فيها، يمكنهم ضخ حيوية دائمة في أعمالهم الدولية وتحقيق التنمية المشتركة مع جميع العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة والسكان المحليين.