تحضر هينجتون مؤتمر قمة فيتنام الرابع للرياح البرية والبحرية

سوجو، الصين، 16 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — من 8 إلى 9 ديسمبر، عقد مؤتمر قمة فيتنام الرابع للرياح البرية والبحرية في معرض إنتركونتيننتال هانوي لاند مارك 72 في هانوي. شاركت في هذا المؤتمر جهات فاعلة مختلفة محلية وخارجية تعمل في مجال طاقة الرياح البحرية. وحضرت هينجتون المؤتمر، حيث قدمت أحدث حلول نظام الكابلات البحرية وطريقة تشغيله.

في السنوات الأخيرة، استمرت هينجتون في استكشاف سوق فيتنام وحصلت على العديد من مشاريع الكابلات البحرية لمزرعة الرياح البحرية (OWF) في هذا البلد بصفتها مقاول لأجهزة الكمبيوتر. بحلول نهاية عام 2021، نجحت هينجتون في تسليم أنظمة الكابلات البحرية لمزرعة الرياح البحرية VPL Bến Tre ومحطة طاقة الرياح البحرية Trà Vinh V1-2 48MW ومحطة طاقة الرياح البحرية Hiệp Thành التي تبلغ قدرتها 78 ميجاوات. قامت كفاءة الهندسة البحرية الخاصة بهينجتون CLB ‘Hengtong Lan 1‘ أيضًا بتنفيذ أعمال تركيب الكابلات هناك. تعمل هينجتون على تعزيز مكانتها الرائدة في سوق أنظمة الكابلات البحرية في فيتنام من خلال استكمال هذه المشاريع بالإضافة إلى مزيد من الاستكشافات.

من خلال حل مزرعة الرياح البحرية الشامل والخدمات المهنية وخبرات المشروع الغنية الخاصة بهينجتون، اجتذبوا العديد من الزوار في هذا المؤتمر وحققوا توجدًا مثيرًا آخر في سوق فيتنام. إنهم يتوقعون جنبًا إلى جنب مع شركاء هينجتون المنتجين والممثلين للشركة بذل مزيد من الجهد لتوليد الطاقة النظيفة والتنمية الخضراء منخفضة الكربون في فيتنام ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.