‫تحصل VAPORESSO على ترخيص من MoIAT للتسويق والبيع في الإمارات العربية المتحدة

شنتشن، الصين، 5 يناير 2023 / PRNewswire / – أعلنت VAPORESSO أنها مسجلة كعلامة تجارية للسجائر الإلكترونية من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ( MoIAT ) في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح أول علامة تجارية لجهاز vaping مفتوح النظام للحصول على مثل هذه الموافقة التي تمنح الشركة الحق في تسويق وبيع السجائر الإلكترونية الخاصة بها في الدولة.

فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين تهدف إلى تنظيم جميع المكونات التي تحتوي على النيكوتين المستخدمة في السجائر الإلكترونية، وحزم إعادة التعبئة، والسوائل الإلكترونية، ومنتجات التبغ التي تباع في البلاد. وتشترط اللوائح على الشركات المصنعة لأجهزة السجائر الإلكترونية وشركاتها الالتزام بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ( (ESMA ، التي تحدد متطلبات صارمة للجودة والسلامة للسجائر الإلكترونية والمنتجات ذات الصلة، قبل طرحها في السوق.

الموافقة المبدئية من وزارة التجارة والصناعة، والتي تسمح للشركة بإنشاء قنوات مبيعات قانونية، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، لـ VAPORESSO Xros Nano ، Xros Mini ، Xros 2 ، و ZERO S في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، هي شهادة على التزام الشركة بتقديم منتجات vaping الرائدة في السوق مع لا مثيل لها. الجودة والوظائف، مما يسمح للأخبار العالمية بالاستمتاع بالمتعة والنكهات الفريدة في منتجات VAPORESSO . كما يمثل ترخيص السوق خطوة مهمة إلى الأمام في جهودها الرامية إلى توسيع وجودها في الشرق الأوسط.

وقال فريق الشرق الأوسط في VAPORESSO : “يسعدنا قرار وزارة الصناعة والتجارة بمنح منتجاتنا الرائدة ترخيص التسويق والمبيعات، وقد عزز ذلك ثقتنا في الحصول على الموافقة على سبعة منتجات متميزة أخرى، بما في ذلك سلسلة Luxe X و GEN PT ، والتي هي في طور التطبيق”.

تتمتع VAPORESSO بسجل حافل في تطوير بعض أفضل أجهزة vaping ، حيث حصلت سلسلة XROS على تصنيفات عالية بشكل استثنائي في مجتمع vaping بفضل تصميمها المريح والحرفية العالية. وبالنظر إلى المستقبل، تهدف VAPORESSO إلى البناء على نجاحها في السوق لتحقيق إنجازات جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع استمرارها في ريادة أحدث تقنيات التبخير التي تعمل على تحسين سلامة وموثوقية وجودة منتجاتها.

نبذة عن VAPORESSO

تم إنشاء VAPORESSO في عام 2015 وهي شركة مكرسة لإنشاء عالم خالٍ من التدخين مع رفع جودة الحياة لمستخدمينا. استنادًا إلى ابتكاراتنا المستمرة ورقابتنا الصارمة للجودة والتزامنا الكبير، تقوم VAPORESSO بإنشاء منتجات يمكن أن تناسب جميع مستويات وأنماط مستخدمي السيجارة الإلكترونية.

الموقع الإلكتروني | الانستغرام | الفيسبوك | المتجر

للتواصل: nedia@vaporesso.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1976889/1.jpg