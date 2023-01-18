‫”تحدي تكنولوجيا الغذاء” يعلن عن الفائزين بجائزته البالغة قيمتها مليوني دولار

– الإعلان عن أسماء الشركات الناشئة الأربعة الفائزة بجائزة تحدي تكنولوجيا الغذاء 2022 خلال حفل أقيم على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة

– ستحصل شركات « Aquagrain » و« Orbisk » و« Revoltech » و« Sustainable Planet » على جوائز مالية يصل مجموعها إلى مليوني دولار أمريكي بهدف مساعدتها على تطوير نماذج أعمالها في دولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — أعلن “تحدي تكنولوجيا الغذاء” والذي يهدف إلى اكتشاف تكنولوجيا العقد القادم من الابتكارات والتقنيات التي ستغيّر ممارسات الزراعة التقليدية بكفاءة واستدامة، اليوم عن أسماء الفرق الأربعة الفائزة بجائزة النسخة الثانية من التحدي، وذلك خلال حفل أقيم على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.

وتم اختيار الفرق الفائزة، وهي « Aquagrain » و« Orbisk » و« Revoltech » و« Sustainable Planet »، من بين 12 شركة ناشئة تأهلت للتصفيات النهائية بعد مراجعة 667 طلب مشاركة من 79 دولة حول العالم.

واستعرض أصحاب المشاريع المتأهلة، والذين يمثلون فئات مختلفة من المجتمع حيث ينتمي 33% منهم إلى جيل الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 22 و35 عاماً، حلولهم التكنولوجية المبتكرة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، مما يسلط الضوء على دور الجيل القادم في تطوير حلول مستدامة للأمن الغذائي.

وستستفيد الشركات الفائزة الأربعة من الجوائز التي يصل مجموعها إلى 2 مليون دولار أمريكي لتطوير نماذج أعمالها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالإضافة إلى الجائزة المالية، ستحصل المشاريع على الدعم في مجال البحث والتطوير، ومسرّعات الأعمال، والحوافز التجارية، وبرامج الإرشاد من قبل شركاء التحدي، بما في ذلك “أسباير”، و”سلال”، والقابضة ( ADQ )، ومؤسسة الإمارات، وشركة “ HUB71 “، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ووحدة الابتكار التكنولوجي، وسوق أبوظبي العالمي، ومكتب أبوظبي للمقيمين، ومكتب أبوظبي للتنافسية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع.

وبالرغم من أن الجائزة اقتصرت على الشركات الأربع الفائزة فقط، لا بد من الإشارة إلى أن جميع الشركات التي تأهلت للتصفيات النهائية قدمت حلولاً واعدة يمكن أن تشكّل أساساً لمشاريع ناجحة في المستقبل.

نبذة عن الشركات الفائزة (ترتيب عشوائي)

« Aquagrain »: إعادة تدوير مخلفات الطعام لزراعة الأغذية في التربة الرملية (المملكة المتحدة)

تقدّم « Aquagrain » تقنية مبتكرة لتحسين التربة باستخدام النفايات العضوية التي يمكن أن تمتص ما يصل إلى 30 مرة من كتلتها في الماء لتوفير العناصر الغذائية اللازمة للمحاصيل الزراعية مع تقليل الحاجة إلى استخدام الأسمدة غير العضوية.

« Orbisk »: استخدام كاميرات الذكاء الاصطناعي للحد من هدر الطعام في المطاعم بنسبة تصل إلى 70% (هولندا)

تركز « Orbisk » جهودها على التقليل من فقد الغذاء وهدره عبر استخدام تقنية التعرف على الصور بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحديد كمية الأطعمة المهدَرة في المطابخ الاحترافية وتوقّعها، والسعي إلى تقليل هذا الهدر وتحسين الربحية. وتساعد هذه التقنية على خفض مستويات هدر الطعام بما يتراوح بين 50 إلى 70 بالمائة خلال العام الأول من استخدامها.

« Revoltech »: الحفاظ على سلامة الأطعمة لمدة تصل إلى 50 عاماً (الإمارات العربية المتحدة)

تستخدم « Revoltech » تقنية تجميد فريدة من نوعها تعمل على تسخير المجالات الكهرومغناطيسية للحد من الأضرار التي تلحق بالأطعمة خلال عملية التبريد. وتساعد هذه التقنية على تجميد الطعام بسرعة أكبر بمرتين مقارنة بالسرعة الاعتيادية، كما تساهم في الحفاظ على سلامة الأطعمة لمدة تصل إلى 50 عاماً.

« Sustainable Planet »: زراعة البروتينات النباتية بدون استخدام مياه عذبة (المملكة المتحدة)

أحدثت شركة « Sustainable Planet » ثورة في مجال زراعة عدس الماء، وهو بروتين نباتي يمكن زراعته على أراضٍ غير صالحة للزراعة وفي المياه المالحة، وذلك باستخدام كمية مياه أقل بـ 20 مرة من الكمية المطلوبة للبروتينات المعزولة مثل الصويا. وتهدف الشركة الناشئة إلى المساهمة في خفض واردات البروتين بشكل كبير.

وتعليقاً على الشركات الفائزة، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة والرئيس المشارك في تحدي تكنولوجيا الغذاء: “نبارك للشركات الأربعة التي فازت بالتحدي عن جدارة والتي ستساهم في تغيير المشهد الحالي لقطاع التكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات والمنطقة ككل. يسعى تحدي تكنولوجيا الغذاء إلى استقطاب المواهب والكفاءات العالمية وتزويدها بالبيئة المثالية للابتكار وتطوير أحدث التقنيات، والمساهمة كذلك في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الإمارات والوصول إلى منظومة غذائية عالمية مستدامة في المستقبل”.

من جانبها، قالت ريما المقرب، رئيس مجلس إدارة شركة “تمكين” والرئيس المشارك في تحدي تكنولوجيا الغذاء: “اختار تحدي تكنولوجيا الغذاء الفائزين الأربعة من مختلف أنحاء العالم بفضل تميز ابتكاراتهم في مجال التكنولوجيا الزراعية. لكن الاختبار الحقيقي قد بدأ الآن، إذ سيتعين عليهم حشد جميع خبرات شركاء التحدي في عدة قطاعات والاستفادة منها للتوصل إلى حلول فعالة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات والعالم”.

يذكر أن وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة “تمكين” أشرفتا على تنظيم دورة هذا العام من تحدي تكنولوجيا الغذاء، وكانت “أسباير” الشريك الرئيسي للتحدي الذي لقي أيضاً الدعم من شركات محلية مثل “القابضة” ( ADQ ) و”سلال” ومؤسسة الإمارات.

المزيد حول تحدي تكنولوجيا الغذاء والشركات الفائزة عبر الموقع الإلكتروني foodtechchallenge.com

aditi.mane@fgsglobal.com; Jennifer.Dewan@tamkeen.gov.ae

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