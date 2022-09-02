‫تحتفل iHerb، وهي شركة عالمية رائدة في مجال العافية، بالذكرى السنوية الـ 26 لتأسيسها لجعل منتجات الصحة والعافية سهلة وبأسعار معقولة

تمثل أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم، مخصصة للفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية، عامًا آخر من التوسع المستمر من خلال العروض الترويجية الخاصة

باسادينا، كاليفورنيا، 2 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — تفخر iHerb ، الوجهة المختارة بعناية لأفضل منتجات الصحة والعافية في العالم، بالاحتفال بالذكرى السنوية السادسة والعشرين لتأسيسها. تأسست في عام 1996 على أساس الاعتقاد بأن الحياة الصحية والمتوازنة يجب أن تكون مريحة وميسرة للجميع، وقد نمت عمليات iHerb إلى فريق يضم أكثر من 2400 مع 11 مليون عميل نشط في أكثر من 185 دولة.

لأكثر من عقدين من الزمن، كانت iHerb مدفوعة للنمو والابتكار باستمرار، بناءً على روح أن كل شخص مهم. توفر منصة التجارة الإلكترونية، iHerb.com ، تجربة محلية للعملاء تجعل الأمر سريعًا وبسيطًا للأشخاص في جميع أنحاء العالم لشراء أفضل المنتجات الصحية بأفضل الأسعار. يدعم المتجر 16 لغة و 74 عملة و 34 خيارًا محليًا للدفع، بينما يقدم أكثر من 30000 منتج في فئات مثل الفيتامينات والمكملات والرياضة والعناية الشخصية والعناية بالبشرة والجمال والأطفال والمنزل والبقالة والحيوانات الأليفة. مع إمكانية وصول دولي لا مثيل لها، وشحن إلى أكثر من 185 دولة، ترتكز شبكة التوزيع العالمية لـ iHerb على ثمانية مراكز عالمية للوفاء بالمناخ ومراكز جرد، وسلسلة توزيع متطورة. يسمح هذا للعلامة التجارية بشحن منتجاتها مباشرة إلى المستهلكين – وليس من خلال بائع طرف ثالث أبدًا – وضمان أعلى جودة ونضارة في كل مرة.

قال إيمون ذبيحي، الرئيس التنفيذي لشركة iHerb : “مع احتفالنا بالذكرى السنوية الـ 26 لتأسيسنا هذا العام، نشعر بالامتنان للرحلة التي تركناها وراءنا، ونعمل على إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لنقدم لعملائنا أفضل مجموعة منتقاة من منتجات الصحة والعافية بأفضل قيمة ممكنة، وتسليمها بشكل ملائم.” “في iHerb ، نؤمن بأن كل شخص في العالم يجب أن يتمتع بسهولة الوصول إلى المنتجات التي ستساعده على عيش حياة أفضل وأكثر صحة. لقد عمل فريق iHerb المخصص لدينا بجد لتوفير هذا الوصول لعملائنا في كل مكان ممكن “.

احتفالًا بمرور 26 عامًا على الترويج للعافية، أطلقت iHerbاختبارًا جديدًا للعافية لجعل الأمر أكثر بساطة للعملاء للعثور على المنتجات المناسبة التي تلبي أهدافهم الصحية.

تقدم العلامة التجارية أيضًا صفقات الذكرى السنوية الخاصة عبر الفئات، بالإضافة إلى عروضها الترويجية الأسبوعية المنتظمة على مستوى الموقع، حتى يستمتع العملاء بها ويحتفلوا بها جنبًا إلى جنب مع العلامة التجارية المتاحة اليوم على موقع iHerb.com .

نبذة عن iHerb : نحن أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم تعمل في مجال الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية، كما تمكنا من ترك بصمة متزايدة في المزيد من مجالات صحة وعافية المستهلك. ويثق بنا ملايين العملاء في أكثر من 185 دولة لأننا نقدم مجموعة متميزة من المنتجات البارزة والمبتكرة المملوكة لنا ولأطراف خارجية بأفضل قيمة ممكنة والتي نقوم بتسليمها لعملائنا مباشرةً على نحو ملائم. https://www.iherb.com

للتواصل: iHerb@behrmanpr.com