‫تحتفل ماري مكارتني بمرور 100 عام من التصوير على أمواج المحيط

دعت الشركة الملاحية كونارد الضيوف لمشاركة اللحظات الساحرة في المعرض المئوي “مناظر البحر”

اختارت شركة الرحلات البحرية الفاخرة، كونارد، المصورة المشهورة عالميًا ماري مكارتني للإشراف على تخليد 100 عام من الصور الفوتوغرافية من أجل إقامة معرض جديد

دعت شركة كونارد الضيوف للبحث عن صور يمكن أن تشكل جزءًا من المعرض، رفقة صور نادرة من أرشيفات شركة كونارد

يصادف المعرض الذكرى المئوية الثانية؛ 100 عام منذ أن كانت شركة كونارد أول خط رحلات بحرية يستضيف المصورين على متن السفينة و100 عام منذ أول رحلة للشركة حول العالم

ساوثامبتون، المملكة المتحدة، 10 يناير 2023 / PRNewswire / – أعلنت شركة كونارد، وهي شركة رحلات بحرية فاخرة، أنها ستقيم معرض “مناظر البحر” في عام 2023، والذي سيضم صورًا نادرة من أرشيف كونارد، إلى جانب مجموعة مختارة من الصور المقدمة من قبل الضيوف وبرعاية المصورة والمخرجة ماري مكارتني.

سيحتفل معرض “مناظر البحر” بالذكرى المئوية الأولى لمرور 100 عام على إنشاء شركة كونارد لأول خط بحري يستضيف مصورًا على متن السفينة لالتقاط اللحظات المميزة لرحلة المسافرين. والذكرى المئوية الثانية على مرور 100 عام على أول رحلة بحرية حول العالم على متن سفينة كونارد التي تسمى لاكونيا.

للاحتفال بهذين الحدثين، دخلت شركة كونارد في شراكة مع المصورة البريطانية ماري مكارتني لتنظيم معرض فريد مكون من 100 صورة تم التقاطها على متن أسطول سفنها. ستفتح شركة كونارد أرشيفاتها لاختيار الصور التي تعرض البريق والعظمة والأسلوب الخالد الذي اشتهرت به كونارد، في حضور ضيوف سابقين بما في ذلك أيقونات هوليوود مثل إليزابيث تايلور وبينغ كروسبي.

قالت سيان ويلكس، أمينة أرشيف كونارد في مكتبة جامعة ليفربول: “مع وجود أكثر من 14000 صورة مخزنة في أرشيفات كونارد في ليفربول – الميناء المؤسس لكونارد لاين – لدينا ثروة من الذكريات منذ عشرينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا للاختيار من بينها”. “نحن متحمسون للغاية للعمل جنبًا إلى جنب مع ماري مكارتني لإقامة معرض “مناظر البحر”.”

بالإضافة إلى الصور المحفوظة التي سيتم عرضها، تدعو شركة كونارد الضيوف لمشاركة أي صور قد يكونوا قد جمعوها على مر السنين عند السفر على متن سفينة كونارد، والتي تلتقط لحظات خاصة ومناظر مذهلة وتجارب فريدة. ستتم مراجعة جميع الصور التي ستتم مشاركتها، وسيتم اختيار صور معينة لتكون جزءًا من هذا المعرض المئوي النادر.

قالت المصورة البريطانية ماري مكارتني: “يسعدني تنظيم معرض لهذا الكنز الدفين الذي عمره 100 عام من التصوير الفوتوغرافي على متن السفينة. إنني أتطلع لاستكشاف الأرشيفات والصور التي تم جمعها من قبل المسافرين من أجل اختيار مجموعة من الصور الأيقونية التي ستعكس قرنًا من السفر الفاخر”.

وقال ستور ميرميل، رئيس كونارد: “نحن فخورون للغاية بتاريخ كونارد الذي يمتد لـ 183 عامًا، ولا سيما حقيقة أننا كنا رائدين في السفر حول العالم منذ 100 عام. أفضل طريقة للاحتفال بهذه الذكرى المئوية هي من خلال تنظيم مجموعة رائعة من الصور من ضيوفنا الذين سافروا معنا. يسعدنا العمل مع ماري مكارتني الرائعة لإنشاء هذا المعرض، ولا نطيق الانتظار لرؤية اللحظات التي لا تُنسى التي التقطها ضيوفنا على مر السنين”.

لمعرفة كيف يمكنك إرسال لحظاتك المفضلة التي تم التقاطها على متن سفينة كونارد، تفضل بزيارة الرابط www.cunard.com/seaviews وإرسال صورك بحلول 5 فبراير 2023. سينطلق معرض “مناظر البحر” المئوي في عام 2023 وستتم مشاركة المزيد من المعلومات على هذا الموقع الإلكتروني عند اقتراب الموعد.

لمزيد من المعلومات الصحفية، يرجى الاتصال:

سام كول، sam.cole@cunard.co.uk ، +44 (0)7901 275162

هانا ري، Hannah.reay@cunard.co.uk ، +44 (0)7503 710591

مواقع التواصل الاجتماعي

الفيسبوك: www.facebook.com/cunard

تويتر: www.twitter.com/cunardline

يوتيوب: www.youtube.com/wearecunard

إينستاجرام: www.instagram.com/cunardline

معلومات حول شركة كونارد:

كونارد هي شركة رحلات بحرية بريطانية فاخرة، تشتهر بخلق تجارب لا تُنسى حول العالم. كانت كونارد شركة رائدة للرحلات البحرية في شمال المحيط الأطلسي، منذ عام 1840، وتحتفل الآن بمرور 182 عامًا من العمل. كونارد هي رائدة في الرحلات العابرة للمحيط الأطلسي لأجيال عديدة، فهي شركة من الطراز العالمي. تركز تجربة كونارد على الأكل الفاخر والترفيه المختار بعناية والخدمة المتميزة. تم تصميم كل التفاصيل بدقة لجعل التجربة لا تُنسى، بدءًا من المطاعم ذات الخمس نجوم وتناول الطعام في الأجنحة إلى المتحدثين الضيوف الملهمين والمكتبة وعروض الأفلام. تشمل وجهاتها أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأقصى وأستراليا.

تتوفر كونارد حاليًا على ثلاث سفن وهي الملكة ماري 2 والملكة إليزابيث والملكة فيكتوريا وسفينة رابعة، تسمى الملكة آن، ستدخل الخدمة في أوائل عام 2024. يعد هذا الاستثمار جزءًا من خطط الشركة الطموحة لمستقبل كونارد العالمي وستكون المرة الأولى منذ عام 1999 التي تمتلك فيها كونارد أربع سفن في الخدمة في وقت واحد.

يقع مقر كونارد في كرنفال هاوس في ساوثهامبتون، وهو مملوك منذ عام 1998 من قبل شركة كرنفال كوربوريشن و بي إل سي ( NYSE / LSE : CCL; NYSE:CUK).

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1979486/Cunard_Mary_ McCartney.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/716247/CUNARD_Logo.jpg