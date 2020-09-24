تحتفل شركة بانشيل ريالتي بتحقيقها نموًا قويًا في مبيعات مشروعها السكني الرائد – أبراج بانشيل تاورز في مدينة بونه

بونه، الهند، 24 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة بانشيل ريالتي (Panchshil Realty) اليوم أنها حققت نموًا قويًا في المبيعات وشهدت طلبًا ممتازًا على مشروعها السكني الرائد أبراج بانشيل تاورز، الواقع في ممر تكنولوجيا المعلومات الشرقي في بونه.

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شهدت مبيعات أبراج بانشيل تاورز على مدار العام الماضي نموًا مشجعًا بمعدلات عشرية في السوق المحلية وتضاعفت المبيعات للهنود غير المقيمين بمعدل ثلاث مرات. لقد انتعش زخم المبيعات في الواقع بعد تفشي الجائحة حيث يبحث مشترو المنازل المميزون الآن عن منازل واسعة ومخطط لها بعناية.

يعد قرب أبراج بانشيل من خاردي أحد المحركات الرئيسية العديدة لنمو المبيعات. وعلى مدى الـ 3 إلى 5 سنوات القادمة، من المتوقع أن يصل إجمالي مخزون المكاتب في خاردي إلى 24 مليون قدم مربع مع توقع أن يعمل هناك 3,50,000 شخص.

كما تُعد أبراج بانشيل وجهة سكنية متميزة تتكون من 9 أبراج موزعة على 14 فدانًا مع توافر 60٪ مساحات مفتوحة. تتميز بانشيل تاورز باحتوائها على شقق سكنية عادية تضم غرفتين أو ثلاث غرف نوم وردهة ومطبخ (BHK) تتراوح مساحتها بين 1900 قدم مربع و 2200 قدم مربع (جميع المساحات تتضمن المساحة الصافية بحسب مؤسسة التنظيم العقاري “RERA”). (MahaRERA رقم P52100002528)

تم الانتهاء بالفعل من الأبراج “أ” و “ب” و “د” و “هـ” والشقق جاهزة للانتقال إليها. يبدأ سعر الشقق في أبراج بانشيل تاورز (الأبراج “أ” و “ب” و “د” و “هـ”) من 2.45* كرور روبية هندية، بينما تبدأ أسعار الشقق في الأبراج الأخرى من 1.93 كرور روبية هندية.

صرح السيد ساجار كورديا، مدير بانشيل ريالتي، من خلال مشاركته رؤيته حول اتجاهات المبيعات في أبراج بانشيل تاورز: “كانت هناك زيادة في الطلب على المنازل الكبيرة ورغبت العائلات في أن تكون المنازل الفسيحة آمنة ومريحة بعد مرور فترة الوباء. وعلاوة على ذلك، يزداد اختيار المشترين للمنازل الجاهزة للانتقال إليها لتحقيق تطلعاتهم في حياة أفضل في وسط مجتمعي”.

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تبلغ المساحة الإجمالية لمحفظة العقارات المكتملة لشركة بانشيل ريالتي حوالي 23 مليون قدم مربع فضلًا عن مساحة 20 مليون قدم مربع أخرى قيد التطوير. تتمثل قطاعات الأعمال الرئيسية الثلاثة لشركة بانشيل ريالتي في الأعمال السكنية والتجارية والضيافة. ويرتكز جزء كبير من محفظة مكتب بانشيل ريالتي على صندوق بلاكستون للملكية الخاصة العقارية، برعاية وإدارة مجموعة بلاكستون. لمزيد من المعلومات حول بانشيل ريالتي، يرجى زيارة www.panchshil.com

لتقديم استفسارات عن المبيعات المتعلقة بأبراج بانشيل تاورز، يُرجى التواصل مع هيمانشو راثور على الرقم + 91-99230-55555 أو عبر البريد الإلكتروني على Himanshu.rathore@panchshil.com

للاطلاع على مزيد من التفاصيل فيما يتصل بإخلاء المسؤولية المتعلقة بأبراج بانشيل تاورز، يُرجى النقر هنا.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1279116/Panchshil_ Towers_Clubhouse.jpg

مخطط معلومات بياني – https://mma.prnewswire.com/ media/1279115/ADVANTAGE_ KHARADI_Infographic.jpg

مخطط معلومات بياني – https://mma.prnewswire.com/ media/1279117/Key_Drivers_ Infographic.jpg

مخطط معلومات بياني – https://mma.prnewswire.com/ media/1279118/Sales_Trends_ Infographic.jpg