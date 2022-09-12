‫تجلب شركة ReshaMandi أقمشة الهند الطبيعية المثالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة ReshaMandi – أحد أكبر الأنظمة البيئية الرقمية للألياف الطبيعية في الهند – عن دخولها سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم، بهدف أن تصبح حلاً شاملاً للمصادر لجميع الأقمشة الطبيعية والمعاد تدويرها. من خلال هذه الخطوة، تأمل ReshaMandi في المساهمة في النظام البيئي العالمي للمنسوجات الطبيعية وأن تصبح أكبر شريك في العالم لمصادر المنسوجات الطبيعية للعملاء الذين يبحثون عن حلول مستدامة مدعومة بالتكنولوجيا.

قامت ReshaMandi بتوريد أكثر من 10 ملايين متر من أقمشة الألياف الطبيعية إلى أكثر من 500 مصنع محلي للأقمشة والملابس والمفروشات المنزلية في الهند. من بين هؤلاء الـ 500، هناك أكثر من 200 من المصدرين الذين يقدمون المنتجات للعلامات التجارية المعروفة عبر المناطق الجغرافية. تقدم مجموعة واسعة من الأقمشة الطبيعية مع الالتزام بمعايير الاستدامة والتجارة العادلة والمصادر الأخلاقية. شاملة الحرير والقطن والفسكوز والخيزران والقنب والألياف الطبيعية الأخرى.

قال مايانك تيواري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ReshaMandi: “ كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محورًا استراتيجيًا لِـ ReshaMandi لأنها سوق ناشئة بسرعة مع إمكانات نمو هائلة. نظرًا لكونها مركزًا مهمًا لصناعات الملابس والمنسوجات، فقد نمت لتصبح واحدة من أكبر مراكز النسيج في العالم للمنتجات، بما في ذلك الملابس والألياف والمنسوجات المنزلية. نظرًا للوعي المتزايد حول الاستدامة في الموضة، يبحث عدد متزايد من تجار التجزئة والمطاحن والمصنعين والمصممين وأصحاب المصلحة المتحالفين عن شركاء يمكنهم توفير أفضل جودة من الألياف الطبيعية بأسعار موحدة مع ضمان الوفاء بالجداول الزمنية للتسليم. نحن ملتزمون بتوفير فوائد التكنولوجيا لأصحاب المصلحة حتى يتمكنوا من تحقيق جودة متسقة وأسعار أقل وتحقيق إنجاز كامل في الوقت المناسب. لقد أثرت شركة ReshaMandi في حياة ملايين الأشخاص في الهند من خلال خلق فرص العمل وزيادة الكفاءات التشغيلية وتمهيد الطريق للنمو المستقبلي. نود أن نكرر نفس النموذج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “.

تبدأ ReshaMandi رحلتها في الأسواق العالمية بفئات مثل الغزل والأقمشة الطبيعية والمعاد تدويرها والمنزل والمعيشة والملابس والإكسسوارات والتصميم إلى حلول المعيشة، مع طموح لتوسيع هذا في المستقبل.

نبذة عن ReshaMandi

تعمل ReshaMandi مع 60.000 مزارع، وأكثر من 10.000 من النساجين، و 7500+ بكرة و 3500 تاجر تجزئة في سلسلة توريد الألياف الطبيعية بأكملها لتحسين إنتاجيتهم، والتأثير على النتيجة النهائية، وفي النهاية تكون مفيدة في تحسين جودة حياتهم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://ecosystem.reshamandi. com/