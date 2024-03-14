‫تجربة اتحاد شركات وان سيام من أجل “مهرجان المياه العالمي: ظواهر سونغكران” – تعيد التأكيد على مكانة وان سيام كوجهة عالمية من خلال تجربة احتفالية لا مثيل لها

بانكوك، تايلاند – 14 مارس 2024 – عززت سيام بيوات مكانتها باعتبارها شركة رائدة في تايلاند في إنشاء وجهات عالمية المستوى من خلال توحيد الجهود لعرض تجربة وان سيام لا مثيل لها. تجمع هذه المبادرة بين جاذبية الأماكن العالمية التي تقع في قلب بانكوك – سيام باراجون، ومركز سيام، وسيام ديسكفري – مع مول أيكون سيام الشهير على طول نهر تشاو فرايا، ومركز تسوق أيكون سيام، ومنافذ سيام بريميوم بانكوك، المنفذ الفاخر الوحيد عالمي المستوى في تايلاند. يتضمن التعاون أيضًا دمج تطبيق وان سيام سوبر آب. تتعاون هذه الشركات بتوحيد قواها لتقديم مشهد خارق، وعقد “مهرجان المياه العالمي: ظواهر سونغكران” الشهير. من المقرر أن يستمر هذا الحدث الكبير والمذهل طوال شهر أبريل 2024. ومن المنتظر أن تتفوق فعالية هذا العام على جميع الأعوام السابقة من حيث الحجم والتفرد، خاصة وأن “سونغكران في تايلاند” كرمته اليونسكو في نهاية العام الماضي كتراث ثقافي غير مادي للبشرية.

تتقدم تجربة وان سيام طوال شهر أبريل من خلال التعاون بين أفضل 5 وجهات لإنشاء فعالية مميزة. من المقرر أن يقدم “مهرجان المياه العالمي: ظواهر سونغكران” تجربة استثنائية للزوار التايلانديين والدوليين على حد سواء. لقد أثبت مكانته كوجهة نهائية لمهرجان سونغكران، وهي وجهة يجب على الجميع ألا يفوت زيارتها. تجري الاستعدادات، تحسبًا لمهرجان سونغكران وألوان الصيف النابضة بالحياة، حيث يستعد كل مركز تسوق، بما في ذلك سيام باراجون، وسيام سنتر، وسيام ديسكفري، وأيكون سيام، وسيام بريميوم أوتليتس بانكوك، لعرض أبرز معالمه الفريدة وميزاته الخاصة. تتوفر أنشطة جذابة وفرص تسوق حصرية مصممة لتعكس الطابع المميز لكل مكان.

من المقرر أن يستضيف سيام باراجون “مهرجان سيام باراجون للمياه بالموجات فوق الصوتية 2024” في الفترة من 9 إلى 16 أبريل 2024. ويهدف هذا الاحتفال الكبير إلى جذب الجمهور العالمي من خلال عرض مزيج استثنائي من الفنانين العالميين والموسيقى والترفيه، إلى جانب روائع الثقافة التايلاندية. بدأت شركة سيام باراجون مبادرة “الإنشاء المشترك والتعاون” مع الفنان البريطاني الشهير عالميًا فيليب كولبيرت (Philip Colbert) المشهور بريادته لأسلوب فن البوب ​​الجديد الذي يتميز بخطوط مميزة وألوان نابضة بالحياة، يجلب عمله الإبداعي الأصلي “رجل الكركند” (“Lobster Man”) إلى هذا التعاون لأول مرة في تايلاند. سيتم تحويل عمله إلى “ساحة لعب عملاقة منفوخة” تحتوي على العديد من “الألعاب المائية”.

كما تمهد شركة سيام باراجون المسرح للتسلية من خلال “المسرح العالمي – مهرجان الموسيقى“، وهو عبارة عن منصة تجمع فنانين مشهورين لإضفاء الحيوية على الاحتفالات من خلال موسيقى JOOX.

تقوم سيام باراجون حاليًا بإحضار تماثيل بوذا القديمة، ليتم تكريسها بغرض الطقوس. يتم تقديم هذه الفرصة الميمونة للجميع للحصول على الحظ السعيد خلال مهرجان رأس السنة التايلاندية وستكون متاحة للطقوس في الفترة من 12 إلى 16 أبريل 2024، في قاعة الأزياء في الطابق الأول من مول سيام باراجون.

من المقرر أن يحتضن سيام سنتر موسم المهرجانات الصيفية مع “مهرجان الألعاب المائية الترفيهي في سيام سنتر“، الذي يسلط الضوء على أحدث الاتجاهات في “الموضة والابتكار” مثل “الشاشة التفاعلية المائية” و”التركيب المائي ثلاثي الأبعاد” المقرر عقده في الفترة من 1 إلى 30 أبريل 2024.

ومن أبرز أحداث هذه الفعالية هو عرض الأزياء والتصميم من خلال مجموعة حصرية برعاية مصممين تايلانديين وناشئين من الجيل الجديد. تسلط هذه المجموعة الضوء على فن الباتيك التايلاندي، وهو تراث الحرفية التايلاندية، المعاد تصوريه بأسلوب معاصر.

تستعد شركة سيام ديسكفري لاحتضان المهرجان الصيفي باحتفالية تسمى “سيام ديسكفري: الاستكشاف الصيفي” المقرر عقدها في الفترة من 3 إلى 16 أبريل 2024. وتوجه هذه الفعالية دعوة للجميع تحت شعار “هيا العبوا معنا” مع التركيز على الرياضة وفن الشارع. يعد مركز التسوق مكانًا “لبطولة كرة السلة 3×3“، حيث يجذب أكثر من 100 فريق، بما في ذلك النجوم والمشاهير والفنانين ورياضيي المنتخبات الوطنية، للمنافسة. إلى جانب ذلك، ستعزز “حفلة الألعاب المائية” الأجواء من خلال العروض الضوئية والصوتية من الشاشات المحيطة بمنطقة المنافسة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الأخرى.

ومن أبرز الأحداث الأخرى في هذه الفعالية فنان الشارع الكوري الشهير جاي فلو ، الذي سيجلب إبداعاته لرسم شخصيات كرة السلة في فن الشارع ممزوجة بالروح المفعمة بالحيوية لمهرجان سونغكران ليستمتع بها الجميع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار تصفح مجموعات الأزياء الجديدة من المصممين التايلانديين، المصممة خصيصًا للاحتفال بمهرجان سونغكران.

تنظم أيكون سيام، بالتعاون مع شركاء من الحكومة والقطاع الخاص، فعالية سونغكران الكبرى في تايلاند، “مهرجان سونغكران الشهير 2024 ايكون سيام ميراكيولوس نهر تشاو فرايا مها سونغكران 2024” يحمل مهرجان هذا العام عنوان “مهرجان سبلاش الأيقوني التراث العالمي المعجزة لسونغكران“، ومن المقرر أن يقام في الفترة من 10 إلى 21 أبريل 2024. وسيعرض المهرجان النسيج الغني للعادات والتقاليد، بهدف الترحيب بالسياح من جميع أنحاء العالم. مع مزيج من الضيافة والترفيه التايلاندي المعاصر.

من خلال تحويل منطقة ريفر بارك إلى مكان لاحتفال سونغكران الكبير، تم تصميم هذه الفعالية ليس فقط لخلق مناسبة بالغة الأهمية ولكن أيضًا لرفع مكانة سونغكران في تايلاند إلى مكانة مهرجان عالمي المستوى من خلال الاحتفال بالتراث الثقافي التايلاندي ومزجه مع العناصر المعاصرة. ستتاح للمشاركين الفرصة لرؤية موكب ملكة جمال سونغكران الأنيق والمذهل، الذي يعرض الجمال التايلاندي التقليدي. كما ستتاح للحاضرين فرصة سكب الماء (نوع من الطقوس) على صورة بوذا في المدينة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاحتفالات الاستمتاع بمياه سونغكران النابضة بالحياة على طول نهر تشاو فرايا والاستمتاع بالعروض التي يقدمها كبار الفنانين الموسيقيين.

تطلق سيام بريميوم أوتليتس بانكوك حملة للاحتفال بمهرجان سونغكران، تتضمن عروضًا ترويجية خاصة من أفضل العلامات التجارية حصريًا للسياح.

الجميع مدعوون للمشاركة في “مهرجان المياه العالمي: ظواهر سونغكران“. تعال وانضم إلى تجربة وان سيام في احتضان سحر مهرجان سونغكران والترحيب بألوان الصيف النابضة بالحياة طوال شهر أبريل.

مسؤول التواصل الإعلامي

سويبا سوكتشاروين (Suwipa Sukcharoen)

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