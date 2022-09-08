‫تتعاون مجموعة MTN مع Dooka لإحداث ثورة في مشتريات الشركات في إفريقيا

جوهانسبرج, 7 شتنبر/أيلول 2022/PRNewswire/ — وقعت مجموعة MTN، أكبر مشغل شبكات في إفريقيا، اتفاقية شراكة مع Dooka، وهو سوق أفريقي جديد بين الشركات (B2B).

تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية في مشتريات الشركات من خلال توفير سهولة الشراء من السوق الاستهلاكية للشركات في جميع أنحاء إفريقيا. سيؤدي هذا الابتكار إلى الوصول العادل والشفافية الرقمية وزيادة الكفاءة لموردي MTN .

قال ديرك كارل، المدير التنفيذي ورئيس قسم المشتريات في مجموعة MTN : “علاقتنا الجديدة مع Dooka مثيرة للغاية وتجلب الكفاءات إلى كل مستوى من مستويات سلسلة التوريد. كما أنها تعمل على تغيير الطريقة التي تعمل بها الشركات في جميع أنحاء إفريقيا. إنني فخور للغاية بأن MTN هي الشريك الأساسي مع منظمة أفريقية حقيقية وحل مصمم خصيصًا لأفريقيا.”

يفتح سوق Dooka بين الشركات B2B عالمًا من الفرص للموردين المحليين، الذين كانوا محرومين سابقًا من تموين الشركات الكبيرة بسبب تحديات الاتصالات الرقمية والحواجز العالية للدخول. يتيح لهم هذا السوق سهولة الوصول إلى بيع المزيد من السلع والخدمات إلى MTN بالإضافة إلى الشركات الأفريقية متعددة الجنسيات الرائدة الأخرى

يقول توبي سبارو، الرئيس التنفيذي لشركة Dooka : “هذه فرصة لإحداث ثورة في سلسلة التوريد”. “يمكننا أن نثبت للعالم جنبًا إلى جنب MTN ، أن الأدوات المناسبة تمكن الشركات من خلق فرص العمل والتنمية والنمو من خلال إستراتيجية شراء جيدة. تمثل Dooka طريقة جديدة لربط المشترين والبائعين في كل صناعة. نحن نعمل على تسوية ساحة اللعب بحيث يمكن للشركات الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء إفريقيا التعامل بسهولة كما لو كانت تتسوق في المنزل وتستخدم أحدث التقنيات الرقمية “.

نبذة عن مجموعة MTN

تم إطلاق مجموعة MTN في عام 1994، وهي مشغل رائد في الأسواق الناشئة مع رؤية واضحة لقيادة تقديم عالم رقمي جديد وجريء لعملائنا. نحن مستوحون من إيماننا بأن كل شخص يستحق فوائد الحياة المتصلة الحديثة. مجموعة MTN مدرجة في بورصة JSE للأوراق المالية في جنوب إفريقيا تحت رمز المشاركة “ MTN “. استراتيجيتنا هي طموح 2025: حلول رقمية رائدة لتقدم إفريقيا.

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نبذة عن Dooka

تفتخر Dooka بأنها شركة أفريقية مبنية ومدعمة من خلال المنصة التجارية Tradeshift المستندة إلى السحابة. إنها تغير الطريقة التي يتواصل بها البائعون والمشترين بين الشركات B2B ويتعاملون ويتاجرون عبر شبكة واحدة مفتوحة. تقوم أكبر المنظمات في العالم ومورديها بأعمال تجارية على Tradeshift ، مما يجعلها منصة مفضلة للمشتريات الرقمية.

مع أكثر من 1.5 مليون اتصال المستخدمين بمنصتها، وأكثر من 1 تريليون دولار في معاملات بين الشركات B2B التي تمت معالجتها منذ إنشائها، فإن Tradeshift هي الشبكة التجارية الأكثر ديناميكية من نوعها. تلقت Dooka تمويلًا من Nicky و Jonathan Oppenheimer وهي جزء من التزامهما بتقديم مساهمة حقيقية ودائمة ودائمة لأفريقيا وخارجها.

www.Dooka.com