‫تتشارك شركة هارد روك إنترناشيونال مع American Express في تقديم BST Hyde Park لجلب التنشيطات والمفاجآت الخاصة لمحبي الموسيقى في المملكة المتحدة

قال جيم ألين، رئيس مجلس إدارة شركة هارد روك الدولية: “بينما نفكر في نصف قرن من هارد روك، التي بدأ هنا في لندن وتوسع منذ ذلك الحين ليصل إلى جميع أنحاء العالم مع أماكن في أكثر من 70 دولة، يسعدنا أن نشارك في مثل هذا الاحتفال الثقافي الشهير من خلال المساعدة في جعل عشاق الموسيقى يصلون إليها بشكل أوسع وإثراء تجارب رواد المهرجان في BST Hyde Park “.

سيتم تفعيل مقهى هارد روك في حديقة BST Hyde Park مع مقهى منبثق في ساحات المهرجان وفي قسم كبار الشخصيات، حيث يمكن للحضور الاستمتاع بعروض القائمة دون الابتعاد عن الإثارة. بالإضافة إلى ذلك، لدعم الجيل القادم من الفنانين الذين قد يتصدرون المهرجانات يومًا ما، ترعى هارد روك إحدى المراحل، تقدم Hard Rock Rising خشبة قوس قزح، الذي سيضم فنانين صاعدين من جميع أنحاء العالم.

ستحتوي مواقع مقهى هارد روك أيضًا على تذكارات فريدة معروضة بما في ذلك قطع من أداء BST Hyde Park Elton John و The Rolling Stones و Eagles و Duran Duran و Pearl Jam ، بالإضافة إلى تذكارات من عظماء موسيقى المملكة المتحدة المشهورين الآخرين.

قال جيم كينغ، الرئيس التنفيذي للمهرجانات الأوروبية في AEG Presents : “منذ 50 عامًا، ارتبطت هارد روك بأكبر الأسماء في الموسيقى”. “نحن نتطلع إلى مشاركة تاريخهم المجيد في BST Hyde Park هذا الصيف حيث يمكن لمحبي الموسيقى الاستمتاع بمقهى هارد روك الشهير ومسرح Hard Rock Rising .”

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