‫تتبرع هايسنس جنوب أفريقيا بجهاز Ultrasound HD60 إلى صندوق بنينسرال للأمومة لمستشفى موبراي للأمومة

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 5 أغسطس 2022 / PRNewswire / — في حفل تبرع في 28 يوليو، قامت شركة Hisense ، وهي شركة مصنعة ومزودة للإلكترونيات والأجهزة الطبية عالية الأداء، بتسليم جهاز متطور وعالي الدقة للموجات فوق الصوتية، جهاز Hisense Ultrasound HD60 إلى صندوق بنينسرال للأمومة لمستشفى موبراي للأمومة للإعلان عن التعاون والمساهمة في مستشفى موبراي للأمومة ووزارة الصحة في كيب الغربية.

ومستشفى موبراي للولادة، الذي تقع في كيب تاون، هي أكبر مستشفى متخصصة للولادة في جنوب أفريقيا فهي متخصصة في توفير الرعاية للنساء اللاتي يتعرضن لحمل شديد الخطورة. البروفيسور نتوسي، وهو رئيس قسم الطب في جامعة كيب تاون ( UCT ) ومستشفى غروت شور، تسلق جبل كيليمانجارو في ديسمبر الماضي لجمع الأموال لشراء جهاز جديد للموجات فوق الصوتية لقسم التخدير في المستشفى.

تبرعت هايسنس جنوب أفريقيا بجهاز Ultrasound HD60 استجابة لجهود البروفيسور نتوسي. سيؤدي تلقي هذا الجهاز المتقدم للموجات فوق الصوتية مع التشخيصات المحسنة المدعومة من الذكاء الاصطناعي المدمج إلى رفع مستوى الرعاية في مستشفى موبراي للولادة وتقديم نتائج أفضل للنساء المعرضات للخطر بالإضافة إلى رفع معنويات الموظفين.

وقال رونيل برينس، مدير المبيعات الطبية في هايسنس: “نحن فخورون للغاية بقدرتنا على التبرع بهذه الآلة لمستشفى موبراي للولادة ووزارة الصحة في كيب الغربية، ونأمل وأتمنى ألا يؤدي ذلك إلى تغيير حياة المجتمع المحيط من خلال تحسين القدرة التكنولوجية والطبية للمستشفى فحسب، بل أن يوفر أيضًا لأخصائيي الرعاية الصحية الابتكار والدعم التكنولوجي الجيد من أجل جعل حياتهم العملية أسهل قليلاً”.

طورت هايسنس جهاز Ultrasound HD60 لتزويد الأطباء بتصوير أوضح وأعلى دقة يظهر على شاشة التشخيص 21.4 بوصة. يأتي الجهاز مزودًا بمجموعة متنوعة من مسابير الموجات فوق الصوتية، مما يجعله مناسبًا تمامًا لتلبية مجموعة من احتياجات المستشفى من التخدير والتوليد وأمراض النساء والأوعية الدموية.

تم استخدام جهاز Hisense Ultrasound HD60 في أكثر من 30 مستشفى في جميع أنحاء الصين، مما يساعد في تشخيص أكثر من 50000 حالة. أكملت هايسنس شهادة CE MDR لجهاز Ultrasound HD60 في ديسمبر 2021 وحصلت على ترخيص SAHPRA في جنوب إفريقيا للجهاز في يناير 2022. في أبريل من هذا العام، فازت هايسنس بأول طلبية من ستة أجهزة من Ultrasound HD60 في جنوب إفريقيا؛ وهي خطوة مهمة لتصبح علامة تجارية معروفة دوليًا في صناعة المعدات الطبية.