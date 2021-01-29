تبدأ شركة هوت فوركس العام الجديد بمزيد من الجوائز العالمية

تبدا ألشركة هوت فوركس ذات العقود مقابل الفروقات الحائز على جوائز عام 2021 بجائزتين عالميتين جديدتين لكونه وسيط الفوركس الأكثر موثوقية ولديه أفضل موارد تعليمية للفوركس.

بورت لويس ، موريشيوس ، يناير 2021 – حصلت شركة هوت فوركس الوسيط العقود مقابل الفروقات الرائد على لقبين جديدين من جوائز فوركس العالمية ، “وسيط فوركس الأكثر ثقة – عالمياَ” و “أفضل موارد تعليمية للفوركس – عالمياّ ” ، تقديراً لالتزام الشركة الاستثنائي بالمساعدة يشعر عملاؤها بالأمان والدعم والتقدير والثقة في كل خطوة من رحلة التداول الخاصة بهم!

مع فتح أكثر من 2.5 مليون حساب حقيقي ، تفخر شركة هوت فوركس بكونها وسيطًا موثوقًا ومختارًا حول العالم. إنها توفر حماية مجانية من الرصيد السلبي لكل عميل ، وتأمين رائد في السوق يصل إلى 5،000،000 يورو وفريق دعم مخصص متاح 24/5. وقد حصلت الشركة على الجائزة في تعليقها قائلة: “منذ البداية ، كانت مهمتنا تقديم أفضل خدمة للعملاء من خلال الحفاظ على ثقافة تتمحور حول العميل بشكل رائع. إنه لأمر رائع أن يتم ملاحظة نجاحنا وتقديره ليس فقط من قبل عملائنا ، ولكن من قبل بعض الهيئات المانحة الأكثر احتراما في المجال “.

كما حصلت الشركة أيضًا على جائزة “أفضل موارد تعليمية من فوركس – عالمية” لتوفيرها مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية لمساعدة المتداولين على كل المستويات. وتعليقًا على هذا الفوز ، قالت الشركة: “نحن ندرك أن التعليم جزء مهم من كل رحلة تجارية. توفر مواردنا التعليمية ، التي تتضمن مواد عبر الإنترنت وغير متصلة بالإنترنت جنبًا إلى جنب مع ندوات أسبوعية على الإنترنت يجيب فيها فريق الخبراء لدينا على أسئلة التداول مباشرة ، لمتداولينا كل ما يحتاجون إليه لتعزيز معرفتهم بالتداول. “

قال جورج كومانتاريس الرئيس التنفيذي لشركة هوت فوركس: “هذه الجوائز الجديدة هي طريقة رائعة لبدء العام الجديد. يسعدنا الاعتراف بنا مرة أخرى والبقاء ملتزمين بإيجاد طرق جديدة ومثيرة لتعزيز تجربة التداول لعملائنا “.

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حول هوت فوركس

هوت فوركس هي وسيط متعدد الأصول ذائع الصيت عالميًا ومختارًا لأكثر من 2.5 مليون حساب حقيقي في جميع أنحاء العالم وقد حاز على أكثر من 45 جائزة مرموقة في المجال في تاريخها الذي يمتد لعشر سنوات. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من أنواع الحسابات والمنتجات المبتكرة والمنصات والأدوات والموارد التعليمية إلى جانب خدمة العملاء المتميزة وظروف التداول التي لا مثيل لها.

تحذير من المخاطر

قد لا يكون تداول المنتجات ذات الرافعة المالية مثل الفوركس والمشتقات مناسبًا لجميع المستثمرين لأنها تنطوي على درجة عالية من المخاطرة برأس المال الخاص بك.

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