تايكا وغولدن هورس أف بي بي سيريس تقدمان مقترحات واعدة للمستثمرين الدوليين

تايبي، 3 كانون الأول/ديسمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — نظمت وكالة المحتوى الإبداعي التايوانية (تايكا) حدثًا ترويجيًا دوليًا لسلسلة مختارة في ترويج مشروع غولدن هورس للأفلام في 19 تشرين الثاني/نوفمبر </95 للمشترين المحتملين المحليين والدوليين. في أول تعاون بين تايكا وغولدن هورس أف بي بي سيريس، وتم اختيار 11 فريقًا في تايوان لتقديم أفكارهم في مهرجان تايوان للمحتوى الإبداعي من قبل تايكا لتوفير فرص إنتاج مشترك الدولية.

في المؤتمر الصحفي يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبرأعلنت تايكا عن برنامج استثمار “المرحلة الأخيرة”. من خلال صفقات الإنتاج والتوزيع الدولية، ستكون الأعمال الأصلية في تايوان مؤهلة لاستثمارات تصل إلى 300,000 دولار أميركي من قبل تايكا. إلى جانب غولدن هورس أف بي بي، دعت تايكا أيضًا المشترين الدوليين للحضور، بما في ذلك بي جي أيه، سي جي إنيم، نتفليكس، ميديا كورب وأتش بي أو آسيا. إذا توصلت فرق الإنتاج إلى اتفاقيات مع هؤلاء المشترين، فسيكونون مؤهلين لبرنامج استثمار تايكا.

وفي الكلمة الافتتاحية لرئيس تايكا سي أف أتش يو، أكدت أن منصات الأفلام والتلفزيون تبحث دائمًا عن المسلسلات المتميزة. من خلال دعوة أكثر من 40 مشتريًا من دول متعددة باستخدام عبر هورس أف بي بي، ستقدم تايكا سلسلة أصلية من تايوان إلى العالم. نأمل أن يدعم برنامج “المرحلة الأخيرة” من قبل تايكا الفرق المحلية للعثور على مستثمرين دوليين.

غولدن هورس أف بي بي تضيف سلسلة هذا العام لأول مرة. وكانت هناك مقترحات من قبل المنتجين والمبدعين الحائزين على جوائز، بما في ذلك وي هاو تشنغ، ليرا فو، فيش وانغ، وتم اختيار الفائزين بجائزة غولدن بيل تشن يانغ لين، وي لنغ تشن، تين يو فو، لو ينغ وو، راي جيانغ، ينغ تنغ تسنغ، جي زان.

خلال الحدث، ساعدت أتش يو في التوصية بهذه السلسلة للمشترين. كما قدمت الفرق التي قدمت مقترحات قصصها بأشكال مختلفة. إلى جانب العروض التقديمية، أشارت بعض الفرق إلى النماذج الورقية والمقطورات والرسوم البيانية. من خلال منصات الفيديو أو الصوت أو النصوص، أثار المشترون عبر الإنترنت جميع أنواع الأسئلة حول الميزانية، والحجم، ودول الإنتاج المشترك، والجدول الزمني، والأنواع، والقصص، والشخصيات. كما قدموا اقتراحات حول كيفية صقل هذه المقترحات.

بعد الحدث، قالت بعض الفرق المقترحة إنها شعرت بالتوتر لرؤية المزيد من المشترين من أجزاء مختلفة من العالم أكثر مما كان متوقعًا. على عكس التحدث مع المشترين الأفراد خلال غولدن هورس أف بي بي، كانت فرصة غير عادية للتقديم أمام مجموعة من المستثمرين المحتملين. “أود أن أشكر تايكا على هذه الفرصة، حتى نتمكن من فهم المزيد عن التوقعات من المنصات الدولية، للتكيف والاستعداد بشكل أفضل للإنتاج الدولي المشترك.”

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1345662/TAICCA_and_ Golden_Horse_FPP.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1345663/TAICCA_and_ Golden_Horse_FPP.jpg