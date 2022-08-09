‫‫تؤكد TCL ريادتها في أجهزة تلفزيون Mini LED في عام 2022

هونك كونغ، 9 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — شهدت العقود الأربعة الماضية، مدفوعة بثقافة الإبداع والابتكار، نموًا سريعًا لشركة TCL لتصبح واحدة من الشركات المهيمنة في صناعة التلفزيون العالمية مع إمكانات التكامل الرأسي ومجموعة منتجات متنوعة بما في ذلك أجهزة التلفزيون والأجهزة الصوتية الحائزة على جوائز.

مستقبل شاشة LCD : تقنية Mini LED

توفر تقنية Mini LED تباينًا وسطوعًا عاليين ومظهرًا رفيعًا للغاية والعديد من مناطق التعتيم المحلية، وتوفر لسلسلة 2022 TCL TV صورة وجودة ألوان استثنائية. التعامل بسهولة مع الصور سريعة الحركة – تعد تلفزيونات Mini LED مثالية للحركة الرياضية والأفلام الشهيرة – وتوفر انسيابية بصرية مثالية، دون أي وميض أو اهتزاز.

تفخر TCL بإنجازاتها في تقنية Mini LED منذ عام 2018، وقد تلقت الشركة مجموعة من الموافقات من وسائل الإعلام والجمعيات المهنية. في عام 2022، أطلقت TCL أحدث جيل لها من تقنية Mini LED ، مع المزيد من المزايا الرئيسية الجديدة للمستخدمين:

تحكم فائق الدقة في الإضاءة بمعدل 16 بت لتقديم ألوان أكثر ثراءً وتفاصيل أكثر

Round Halo Mini LED للقضاء على هالة مزهرة من الأجسام البيضاء على خلفيات سوداء نقية

الدخول المباشر لمصباح TCL Mini LED لضمان أن تكون الأجسام سريعة الحركة أكثر وضوحًا ودقة على الشاشة

جودة موحدة Mini LED للحصول على صورة موحدة اللون

ديمورا إضاءة خلفية TCL Mini LED مع تحكم موحد في الإضاءة (لا يوجد ضوء كشاف، لا رقعة رمادية، لا يوجد تأثير شاشة متسخ)

من خلال الاستفادة من ميزة المحرك الأول في مساحة Mini LED ، حققت TCL نموًا كبيرًا في حجم المبيعات لشاشاتها الذكية المتوسطة إلى المتطورة في عام 2021. زادت أحجام مبيعات الشاشات الذكية TCL QLED و Mini LED بنسبة 53.8٪ و 50.5٪ على أساس سنوي، على التوالي.

واجهة تقنية Mini LED : OD Zero Mini LED

يتميز OD Zero Mini LED بأصغر شريحة LED ويضاعف عدد مناطق التعتيم المحلية. من خلال تصغير شريحة LED إلى الحد الأدنى، فإنها تمكن TCL من زيادة دقة الإضاءة الخلفية إلى أقصى حد لتقديم التباين والسطوع المطلقين. من خلال إزالة المسافة الضوئية القياسية، تستطيع TCL أيضًا بناء أنحف أجهزة تلفزيون ذات إضاءة مباشرة على الإطلاق، في عام 2022، تم اختيار تلفزيون TCL’s 8K OD Zero Mini LED – X9 (X925 PRO) – لتكريمه بجائزة CES® 2022 للابتكار، حيث حصل بجائزة “أفضل ابتكار” المرموقة.

2022 TCL TV Series : مجموعة واسعة جدًا من أجهزة التلفزيون من النماذج الأساسية إلى الطرز الرئيسية، لجميع الاستخدامات والاحتياجات والتوقعات.

تجمع تلفزيونات TCL X Series Mini LED بين TCL’s Mini LED وتقنية QLED و 8K . توفر سلسلة X للمشاهدين تجربة مشاهدة لا مثيل لها بفضل مصابيح LED الأكثر فأكثر التي تنتج المزيد من مناطق التحكم في التباين. ثم يكشف عن مزيد من التفاصيل، والإضاءة اللامعة، ونطاق ديناميكي عالٍ أوسع.

تعد تلفزيونات TCL C Series إضافة مهمة لالتزام TCL المستمر بجلب تجربة مشاهدة وترفيه استثنائية 4K Mini LED و QLED للمستخدمين. في عام 2022، تتميز طرز المجموعة المتطورة من سلسلة TCL C (TCL C935 & TCL C835) أيضًا بتقنية Mini LED . تتيح أجهزة التلفزيون هذه، المُحسَّنة بنظام صوتي رائد في الصناعة، يتميز بتقنية Dolby Atmos ، للمستخدمين الاستمتاع باتصال أعمق بجميع أنواع المحتوى المعروضة على الشاشة.

لِـ TCL دور نشط للغاية في مجال الألعاب، حيث يوفر للاعبين شاشات عالية الجودة وخيارات لعب لا حصر لها لتعزيز تجربة الألعاب الخاصة بهم. ميزة 4K Mini LED Line C935 و C835 و 4K QLED Line C735 :

معدل تحديث يبلغ 144 هرتز: يوفر استجابة أسرع وصورًا أكثر وضوحًا ولعبًا أكثر سلاسة. مع VRR بمعدل تحديث 144 هرتز، يمكنهم دعم ألعاب ذات معدل إطارات أكبر وأعلى دون تمزيق الشاشة: يمكن أن تتكيف معدلات التحديث الديناميكي مع المحتوى لإنتاج طريقة لعب أكثر سلاسة وانسيابية كما أراد منشئو ألعاب الفيديو.

Game Master : سيستمتع اللاعبون الجادون بـ Game Master الذي يوفر ميزات ألعاب إضافية بشكل تلقائي، مع الحركة الأكثر سلاسة وأقل زمن انتقال وأفضل إعدادات للصورة للألعاب مع HDMI 2.1 و ALLM و 144 هرتز VRR و Game Bar .

* قد يختلف مظهر المنتج ووظائفه وتوافره باختلاف البلدان / المناطق.

عن تي سي أل إلكترونيكس

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