لندن، في 24 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — صرَّح ياش دوبال، مدير شركة A Y & J Solicitors ومقرها لندن، بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من كافة أرجاء المنطقة العربية تتمتع الآن بوصول أسهل إلى الأسواق البريطانية أكثر من أي وقت مضى. ويعود الفضل في ذلك إلى نظام جديد متحرر للتأشيرات والهجرة تنفذه حكومة المملكة المتحدة بعد أن قطعت البلاد روابطها مع الاتحاد الأوروبي.

ويُسهل النظام الجديد فرص الاستثمار في بريطانيا ويشجع الشركات الخارجية لتوسيع أعمالها فيها والهجرة إليها أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف «إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة البريطانية يشهد ازدهارًا مستمرًا. وفي بداية عام 2020، بلغ عدد الشركات الصغيرة 5.9 مليون شركة، بزيادة قدرها 1.9٪ عن العام السابق. وتُعد هذا الشركات بمثابة شريان الحياة لاقتصاد المملكة المتحدة، حيث تمثل 50 في المائة من إجمالي ما تحققه الشركات البريطانية من إيرادات و44 في المائة من القوى العاملة في البلاد. ويأتي التحرك الواسع لحكومة المملكة المتحدة لخفض حدود الاستثمار والتيسير في شروط منح التأشيرات وتوفير المزيد من المرونة في القواعد المنظمة في وقت ترتفع فيه وتيرة الطلب على الانتقال إلى الخارج ارتفاعًا سريعًا، سواء كان ذلك بين المهنيين أو الطلاب».

وتُعد تأشيرة «الممثل الوحيد» أحد الخيارات المتاحة للشركات التي ترغب في التوسع داخل المملكة المتحدة. ويسمح هذا الخيار لأي موظف كبير في شركة خارجية بإنشاء وإدارة فرع للشركة في المملكة المتحدة أو شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الأم.

وتُعد هذه التأشيرة هي الوسيلة المثالية لأصحاب الأعمال المهتمين بفتح أسواق جديدة والاستفادة من المناخ المواتي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة. كما يمكن أن تفتح الباب للحصول على الجنسية البريطانية الكاملة. ولا يُشترط حد أدنى للاستثمار، إلا أنه يجب على المرشحين إثبات الجدوى المالية وامتلاك رأس المال الكافي لإنشاء مكتب فرعي في المملكة المتحدة حتى ينالوا الجدارة.

واستطرد السيد دوبل «إن تأشيرة المملكة المتحدة غير المعروفة هذه ليست السبيل الوحيد الذي يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تسلكه الآن للحصول على جواز سفر بريطاني، حيث أن قواعد الهجرة المحررة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أدت الآن إلى مهدت الطريق أمام جميع الدول على حد سواء».

نبذة عن شركة A Y & J Solicitors

A Y & J Solicitors هي شركة محاماة متخصصة في شؤون الهجرة تتمتع بسجل حافل بالإنجازات والجوائز وتتخذ من لندن مقرًا لها. وتوصى بها Legal 500 الرائدة في تصنيف أفضل شركات المحاماة وتخضع لهيئة تنظيم المحامين (تحت رقم SRA ID: 633686). وتحتل الشركة الريادة في شؤون محاماة الهجرة في المملكة المتحدة في لندن وتقدم حلول هجرة سريعة وموثوقة. وتحتل الشركة الريادة في شؤون محاماة الهجرة في المملكة المتحدة في لندن وتقدم حلول هجرة سريعة وموثوقة. وعلى مدى العقد الماضي، استفاد من خدمات المشورة وغيرها من الخدمات المقدمة من شركة A Y & J Solicitors أكثر من 4000 عميل في تحقيق أهدافهم المتعلقة بالهجرة الشخصية والتجارية.