‫” ب.ر.ف. ساديا” تفتتح مصنعها الجديد في السعودية

بحضور ممثلين من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية

تحتل منطقة الشرق الأوسط مكانة بارزة في استراتيجية وخطط نمو الشركة في الأسواق العالمية

الدمام ، المملكة العربية السعودية6 يوليو / تموز 2022/PRNewswire/ — افتتحت شركة ب.ر.ف. ساديا البرازيلية، إحدى أكبر الشركات العالمية لتصنيع المواد الغذائية، مصنعها الجديد‘الجودي’ في الدمام بالسعودية، وذلك خلال حفل حضره ماركوس مولينا، رئيس مجلس إدارة الشركة ولوريفال لوز الرئيس التنفيذي في الشركة، وإيغور مارتي المدير التنفيذي الاقليمي لأسواق الحلال، بالإضافة إلى عدد من الممثلين من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأمانة المنطقة الشرقية والبلديات والمجمعات القروية التابعة لها

ويأتي افتتاح مصنع “الجودي” الجديد بعد أن استثمرت الشركة حوالي 18 مليون دولار لاستحواذ وتطوير هذه الوحدة في يناير 2021 بهدف زيادة القدرة الإنتاجية إلى 1200 طن شهريًا. والجدير بالذكر أن تواجد ” ب.ر.ف. ساديا ” في السوق السعودية يمتد إلى منتصف السبعينيات حينما كانت ساديا أول شركة تقوم بتقديم منتجات الدجاج المجمد في الشرق الأوسط، ويعمل حاليًا لديها أكثر من 500 موظف في المملكة.

و في هذه المناسبة، علق المدير الإقليمي للاستشارات والعلاقات الاستثمارية في وزارة الاستثمار المهندس عبدالحميد بن محمد الشعوان قائلاً, “يُعد انضمام ب.ر.ف. ساديا للأسواق السعودية وتصنيع منتجاتها محليًا خطوة إيجابية، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي لنمو وتطور قطاع صناعة الدواجن محليًا بما يصب في مصلحة المستهلك السعودي.”

يلعب سوق الحلال دورًا استراتيجيًا في خطط شركة ب.ر.ف ساديا للنمو المستدام. واليوم ، تصدر الشركة منتجاتها التي يتم انتاجها في أسواق الحلال إلى 14 دولة وثمة خطط للوصول إلى المزيد من الأسواق في السنوات القادمة. وفي هذا الإطار، يقول لوريفال لوز الرئيس التنفيذي للشركة, “يعتبر الوقت إيجابيًا جدًا لأسواق الشرق الأوسط، لذا سننجح بفضل فريق العمل المحلي المتمرس بتحقيق أهدافنا وترسيخ التزامنا ال طويل الأجل تجاه المنطقة واستراتيجية الحكومة المحلية”.

وأضاف, “يأتي افتتاح المصنع الجديد بعد دراسة قمنا بها بعناية للتوسع في سوق المملكة العربية السعودية، ويأتي الافتتاح بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تشجع استثمار الشركات الأجنبية في السوق المحلي. ونتطلع اليوم لتزويد سكان ومواطني المملكة بمنتجات عالية الجودة.”

إلى جانب السعودية، أن الشركة متواجدة في معظم أسواق الحلال وتوظف حاليا أكثر من 7500 موظف ولديها مصانع إخرى مثل مصنع الوافي في دولة الامارات العربية المتحدة ومصانع Banvit في تركيا.

لمحة عن ب.ر.ف. ساديا

ب.ر.ف. ساديا هي واحدة من أكبر شركات المواد الغذائية في العالم ومتواجدة في 117 دولة، توفر الأطعمة ذات الجودة العالية والشهية للناس وحيواناتهم الأليفة في جميع أنحاء العالم، من خلال الإدارة المستدامة لسلسلة معيشية طويلة ومعقدة توفر حياة أفضل للجميع، من الحقل إلى المائدة. تملك الشركة علامات تجارية شهيرة مثل Sadia و Perdigão و Qualy و Perdix و Banvit وتلتزم في جميع أعمالها بمعايير السلامة والجودة والنزاهة. تبني الشركة استراتيجيتها على رؤية طويلة الأمد وتتطلع إلى توفير قيمة مضافة لأكثر من 100 ألف موظف حول العالم، وأكثر من 300 ألف عميل ونحو 10 آلاف مزارع مندمج في البرازيل وإلى جميع المساهمين والمجتمع.