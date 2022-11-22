‫بي بي إنيرجي تعلن عن تقديم 200,000 موقد طهي محسّن في رواندا

لندن, 22 نوفمبر / تشرين ثاني 2022/PRNewswire/ —

أعلنت مجموعة بي بي إنيرجي (BB Energy)،عن إطلاق مبادرة ضخمة لتقديم مواقد طهي محسّنة في رواندا. وستقوم المجموعة بالتعاون مع الشركة الفرعية التابعة لها سوسيته بيتروليير، والشركة المحلية المصنّعة كواليتي إنجنيرينغ، بتوفير مواقد طهي مُحسّنة عالية الكفاءة في استخدام الطاقة في المناطق النائية في جميع أنحاء رواندا.

وكانت المجموعة قد وقعت في نوفمبر 2021 مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة في رواندا لتنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مكافحة التغير المناخي. وبعد أقل من عام على مذكرة التفاهم تلك، نفذت بي بي إنيرجي أول مشروع مهم لها في البلاد.

وستوفر هذه المبادرة 200,000 موقد طهي محسّن بالمجّان لأسر رواندية تنتشر في جميع أنحاء البلاد. وتساهم هذه المواقد الجديدة التي ستحل محل المواقد التقليدية التي تقوم على ثلاثة أحجار، في تقليل الانبعاثات المنزلية الضارة مثل أول أكسيد الكربون، بشكل كبير، فضلاً عن دورها في الحد من قطع الأشجار وإزالة الغابات. وعلاوة على ذلك، ستقلل كفاءة المواقد الجديدة من الوقت الذي تقضيه النساء والأطفال في جمع الحطب، مما يتيح لهم تخصيص المزيد من الوقت في أنشطة إنتاجية أو ترفيهية أخرى.

هذا وستقوم كواليتي إنجنيرينغ بتصنيع مواقد الطهي المحسنة محلياً وتوزيعها على العائلات في المناطق النائية. وبمجرد تسليم هذه المواقد، سيتم إطلاق برنامج تدريب، يتعاون فيه ممثلون من شركة كواليتي إنجنيرينغ مع العائلات لتعليمهم حول أفضل طريقة لاستخدام هذه المواقد. ومن خلال إشراك مؤسسة محلية للمساعدة في تنفيذ هذا المشروع، تعمل بي بي إنيرجي على خلق فرص عمل لأكثر من 100 مواطن رواندي.

وفي سياق التأهل كمبادرة للحد من الكربون، تم تقديم هذا المشروع إلى مؤسسة Verra للحصول على معيار الكربون المعتمد، وتم توفير تفاصيل هذه المبادرة للجمهور العام في سجل المشروع (رقم: 3654).

وفي تعليقه على المبادرة، قال محمد البساتني، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي إنيرجي: “لا يزال نحو ثلاثة مليارات شخص حول العالم يطبخون على نيران مكشوفة بطريقة تقليدية عفا عليها الزمان. ويتحمل النساء والأطفال على وجه الخصوص العبء الأكبر من الآثار السلبية لطريقة الطهي هذه. ونحن نؤمن بضرورة توفير الخدمات للمجتمعات المحلية التي نعمل فيها كجزء من استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية. كما أننا فخورون بالتعاون مع شريكنا المحلي سوسيته بتروليير رواندا في تنفيذ مبادرة مواقد الطهي المحسنة هذه. وقد أشركنا حتى الآن 100 مواطن رواندي في عمليات تصنيع وتوزيع وتسليم المواقد للأسر ذات الدخل المنخفض في المناطق النائية. وتوفر هذه المواقد طريقة أنظف وأكثر كفاءة من المواقد التقليدية، وهي تساهم بشكل كبير بتقليل تلوث الهواء الداخلي الذي يسبب أمراضاً تنفسية خطيرة ويعرض حياة العائلات للخطر”.

جدير بالذكر أن بي بي إنيرجي تأسست في عام 1937، وهي اليوم من الشركات العالمية المستقلة الرائدة في مجال تجارة الطاقة، مع تنامي أعمالها في مجال الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات. ولدى الشركة حالياً 474 موظفاً يتوزعون على 12 مكتباً في خمس قارات حول العالم، مع مراكز الشركة رئيسية في لندن ودبي وسنغافورة وهيوستن.

وتمتلك المجموعة نسبة 70٪ في شركة سوسيته بتروليير، وهي أكبر شركة تسويق نفط متكاملة في رواندا، مع حصة سوقية تبلغ 35٪، وقدرات توريد في كينيا وتنزانيا. وتبيع سوسيته بتروليير نحو 150 ألف متر مكعب سنوياً من المنتجات المكررة من خلال شبكة محطات الوقود وعملاء الجملة. وفي عام 2019، وسعت الشركة قدرتها التخزينية لتصل إلى 60,000 متر مكعب، في سياق تنفيذ عقد مدته 20 عاماً مع الحكومة الرواندية لدعم المخزون الاستراتيجي للدولة. وتقوم سوسيته بتروليير حالياً ببناء منشآت تخزين لغاز البترول المسال للمخزون الاستراتيجي للحكومة ولاستخدامها الخاص، ومن المتوقع أن تكتمل هذه المنشآن بحلول عام 2023.

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